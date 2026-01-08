Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Vụ 120 tấn heo bệnh vào Đồ hộp Hạ Long: Người dùng kinh hãi, phẫn nộ

13:02 08/01/2026
Cộng đồng mạng bức xúc khi biết Đồ hộp Hạ Long nhập 120 tấn thịt heo bệnh chế biến pate, thịt hộp trong khi doanh nghiệp hứa sẽ minh bạch sớm nhất.

Theo cơ quan chức năng, toàn bộ hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh, bao gồm cả số thịt hộp thành phẩm, đã được tiêu hủy theo đúng quy định. Ảnh: Halong Canfoco.

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng thông báo đã hoàn tất việc xử lý sai phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm tại một doanh nghiệp chế biến nổi tiếng trên địa bàn.

Cụ thể, cơ quan chức năng xác định 120 tấn thịt lợn không đạt chuẩn được tập kết tại kho hàng của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco) để sản xuất thực phẩm đóng hộp, bán ra thị trường.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy toàn bộ số thịt này dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Sự việc nhanh chóng thổi bùng làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng, đặc biệt là với người dân thích ăn pate hộp được xem là nổi tiếng nhất Việt Nam. Đây cũng là thương hiệu gắn bó sâu đậm như một phần ký ức ẩm thực từ năm 1957.

Cảm giác tin tưởng, yêu thích biến thành sự kinh hãi, phẫn nộ trước thông tin các hộp pate, thịt... có thể liên quan hàng tấn thịt heo bệnh, ôi thiu, chảy nước, bốc mùi.

Trên Facebook, fanpage chính thức của Đồ Hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco J.S.C) hứng chịu nhiều chỉ trích.

"Sử dụng nguyên liệu một cách vô đạo đức. Tẩy chay công ty này!", tài khoản Thảo Nguyên gay gắt bình luận.

do hop anh 1

Đồ Hộp Hạ Long - Ha Long Canfoco J.S.C đang nhận nhiều phẫn nộ.

Trước làn sóng phản ứng, tài khoản Facebook chính thức của Đồ hộp Hạ Long đăng tải: "Chúng tôi khẳng định luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật về an toàn thực phẩm, thú y và kiểm dịch; nguyên liệu, quy trình sản xuất và hồ sơ pháp lý đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Đối với các thông tin đang được phản ánh trên truyền thông, Công ty sẽ có thông tin giải trình chính thức, minh bạch trong thời gian sớm nhất".

Theo kết quả kiểm tra, doanh nghiệp này đã tập kết 120 tấn thịt lợn không đảm bảo chất lượng để sản xuất thực phẩm đóng hộp bán ra thị trường. Toàn bộ số thịt sau kiểm nghiệm không chỉ nhiễm virus nguy hiểm, lô thịt còn trong tình trạng xuống cấp, nhiều khối thịt ôi thiu, chảy nước và bốc mùi, không đáp ứng tiêu chuẩn cơ bản để chế biến thực phẩm.

Đáng chú ý, trong số này, khoảng 2 tấn thịt đã được đưa vào dây chuyền chế biến, đóng gói thành phẩm thịt hộp trước khi cơ quan chức năng phát hiện.

Công ty Đồ hộp Hạ Long nổi tiếng với các sản phẩm quen thuộc như pate "cột đèn" Hải Phòng, pate gan, thịt hộp và cá ngừ ngâm dầu.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa I Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở lợn, do virus African Swine Fever Virus (ASFV) gây ra. Bệnh lây lan nhanh, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 100%, nhưng không lây sang người.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại không nằm ở virus ASFV mà ở thịt lợn bệnh, ôi thiu thường nhiễm các loại vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella, E. coli, tụ cầu vàng, Clostridium perfringens. Những tác nhân này có thể gây ngộ độc thực phẩm cấp tính, thậm chí sinh độc tố bền nhiệt, tồn tại dù đã nấu chín. Trong môi trường kín như đồ hộp, nguy cơ càng cao với vi khuẩn Clostridium botulinum, gây liệt cơ, suy hô hấp, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Bên cạnh đó, thịt lợn chết hoặc ôi thiu còn có thể sinh ra các độc tố như histamine, endotoxin, mycotoxin, rất khó bị phá hủy hoàn toàn, kể cả khi nấu ở 100 độ C. Khi tiêu thụ, người dùng có thể gặp ngộ độc cấp với nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, sốt, tụt huyết áp, hoặc trong trường hợp nặng là sốc nhiễm độc, đe dọa tính mạng.

Với sự việc này, bác sĩ Thiệu khuyến cáo người tiêu dùng ngay lập tức ngừng sử dụng, không tái chế hay nấu lại sản phẩm nghi ngờ, đồng thời báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

