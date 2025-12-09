Chuyên gia chỉ ra 1 loại cá tốt cho sức khỏe hơn cá hồi, ở Việt Nam bán nhiều, giá lại rẻ

Loại cá quen thuộc này hóa ra lại rất tốt cho sức khỏe, chứa nhiều dinh dưỡng vượt trội.

Gần đây, bác sĩ Tiêu Giới Kiện - bác sĩ nội trú tại một bệnh viện ở Đài Loan (Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ về giá trị dinh dưỡng của cá vược.

Loại cá quen thuộc ở Việt Nam được chuyên gia đánh giá cao

Theo ông, loại cá quen thuộc này có lượng chất béo thấp hơn nhiều so với cá hồi, phù hợp với người đang giảm cân hoặc cần kiểm soát năng lượng. Trong 100g cá vược chỉ chứa khoảng 2-5g chất béo, trong khi cùng lượng cá hồi có đến 13g chất béo.

Cá vược (hay còn gọi là cá chẽm) được đánh giá có nhiều dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. (Ảnh minh họa từ Internet)

Không chỉ ít béo, cá vược còn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là nguồn thực phẩm lý tưởng cho người cần phục hồi sức khỏe. Chuyên gia Lý Uyển Bình, làm việc tại một phòng khám ở Đài Loan, cho biết cá vược giàu protein, kẽm và nhiều khoáng chất thiết yếu như magie, canxi, sắt.

Đây là những thành phần đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo mô, làm lành vết thương và bổ sung thể lực. Vì vậy, cá vược thường được khuyến khích trong thực đơn của người mới phẫu thuật, phụ nữ sau sinh hoặc người có thể trạng suy nhược.

Hàm lượng kẽm cao trong cá vược giúp duy trì tế bào vị giác và khứu giác, hỗ trợ kích thích cảm giác thèm ăn. Điều này đặc biệt có lợi cho bệnh nhân sau chấn thương hoặc những người đang điều trị ung thư bằng hóa trị, xạ trị - nhóm thường gặp tình trạng chán ăn kéo dài.

Tại Việt Nam, cá vược (còn gọi là cá chẽm) được nuôi nhiều ở vùng nước lợ, các ao hồ nước ngọt. Loại cá này có mức giá phải chăng và xuất hiện phổ biến trong bữa ăn gia đình vì chế biến được nhiều món ngon.

Cá chẽm nấu được nhiều món ngon, quen thuộc với người Việt. (Ảnh minh họa từ Internet)

Những lợi ích sức khỏe nổi bật của cá vược

Bảo vệ tim mạch

Cá vược là nguồn cung cấp omega-3 tự nhiên, giúp giảm triglyceride trong máu, hỗ trợ ổn định huyết áp và ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Việc bổ sung loại cá này thường xuyên có thể góp phần duy trì sức khỏe tim mạch lâu dài.

Tăng cường cơ bắp và xương

Lượng protein trong cá vược giúp cơ thể tái tạo mô, tăng sức mạnh cơ bắp và hỗ trợ hệ xương chắc khỏe. Đây cũng là thực phẩm phù hợp cho người chơi Thể thao hoặc người cao tuổi.

Cá vược (cá chẽm) là thực phẩm phù hợp cho người chơi thể thao hoặc người cao tuổi. (Ảnh minh họa từ Internet)

Hỗ trợ não bộ

Omega-3 có trong cá vược được ghi nhận giúp cải thiện chức năng nhận thức, hỗ trợ trí nhớ và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức theo tuổi tác. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra omega-3 góp phần cải thiện tâm trạng và giảm lo âu.

Tốt cho thị lực

Nhờ vitamin A và omega-3, cá vược giúp bảo vệ võng mạc, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng vốn là bệnh lý phổ biến ở người cao tuổi.

Giảm viêm, tăng miễn dịch

Vitamin A, D, E cùng magie, selen và canxi trong cá có khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ cơ thể chống lại tổn thương tế bào và tăng cường miễn dịch.

Hỗ trợ giảm cân

Hàm lượng calo thấp, protein cao giúp người ăn cá vược no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Nhờ giá trị dinh dưỡng phong phú và dễ chế biến, cá vược đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên trong bữa ăn lành mạnh của nhiều gia đình Việt.

