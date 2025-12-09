Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. THỂ THAO
  3. Sự kiện

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 9/12: Việt Nam có 1 đội tuyển tranh tài

11:02 09/12/2025
Đầy đủ thông tin lịch thi đấu, kênh trực tiếp SEA Games 33 hôm nay 9/12: Đội tuyển bóng chày Việt Nam đấu với Philippines.

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 9/12 của đoàn Thể thao Việt Nam chỉ có 1 môn là bóng chày. Sự kiện quan trọng nhất ngày là lễ khai mạc diễn ra lúc 19h tại sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Ngoài bóng chày, ngày khai mạc SEA Games 33 còn 2 môn thể thao khác diễn ra. Đó là cricket và cầu mây (các nội dung biểu diễn kỹ thuật là hoop và chinlone). Đoàn thể thao Việt Nam không có vận động viên thi đấu ở các nội dung này.

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 9/12

9h - Bóng chày (nam): Việt Nam vs Philippines

19h: Khai mạc SEA Games 33

Đội tuyển bóng chày Việt Nam đấu với Philippines.

Đội tuyển bóng chày Việt Nam đấu với Philippines.

Khai mạc SEA Games 33 diễn ra khi nào, ở đâu?

Sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) là nơi diễn ra lễ khai mạc SEA Games 33. Sân vận động được xây dựng năm 1988 (hoàn thành năm 1998) có sức chứa hơn 50.000 người, tối đa lên đến 70.000 khán giả. Công trình này trải qua 2 lần cải tạo và nâng cấp lớn, gần nhất là năm 2025 để chuẩn bị cho SEA Games 33.

Lễ khai mạc SEA Games 33 dự kiến diễn ra từ 19h hôm nay 9/12. Quốc vương Thái Lan Rama X - Nhà vua Maha Vajiralongkorn phát biểu mở màn.

Theo thứ tự, đoàn thể thao Việt Nam xếp áp chót trong lễ diễu hành vào sân vận động, trước chủ nhà Thái Lan. Vận động viên bóng chuyền Lê Thanh Thúy và võ sĩ karate Lê Minh Thuận vinh dự được giao nhiệm vụ rước Quốc kỳ, đi đầu đoàn thể thao Việt Nam.

Cơ hội tranh huy chương của đoàn Việt Nam hôm nay 8/12

Không có môn thể thao nào của SEA Games 33 trao huy chương trước lễ khai mạc. Đoàn thể thao Việt Nam có một số đội tuyển thi đấu sớm là Bóng đá (nam, nữ), cầu lông (nữ), bóng chày và bóng ném. Đội tuyển cầu lông sớm bị loại ở vòng tứ kết nội dung đồng đội nữ.

Ở môn bóng chày, cơ hội cạnh tranh huy chương của đội tuyển Việt Nam không cao. Sau 4 trận đấu, thầy trò huấn luyện viên Park Hyo-chul thua tới 3 trận. Đội tuyển Việt Nam phải thắng 2 trận còn lại mới có cơ hội thi đấu trận tranh huy chương đồng.

Đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam thi đấu trận quyết định với U22 Malaysia ngày 11/12 để tranh suất vào bán kết. Theo lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 33, đội tuyển Việt Nam cũng chạm trán Myanmar ngày 11/12 ở trận đấu phân định suất đi tiếp.

Đội tuyển bóng ném Việt Nam với tư cách đương kim vô địch vừa đánh bại Philippines đầy kịch tính 27-25 ở lượt trận đầu tiên.

Tiểu Minh
 
Theo vtcnews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://vtcnews.vn/lich-thi-dau-sea-games-33-hom-nay-9-12-viet-nam-chi-co-1-doi-tuyen-thi-dau-ar991841.html
Cùng chủ đề
Khoảnh khắc HLV Kim Sang-sik ký kết hợp đồng với VFF
Sự kiện
Khoảnh khắc HLV Kim Sang-sik ký kết hợp đồng với VFF

Chiều 6/5, ông Kim Sang-sik chính thức ra mắt truyền thông trong vai trò HLV trưởng các đội tuyển nam...

HLV Kim Sang Sik ra mắt
Sự kiện
HLV Kim Sang Sik ra mắt

Trở lại với phương án HLV Hàn Quốc, VFF hy vọng tân thuyền trưởng tuyển Việt Nam Kim Sang Sik...

HLV Mai Đức Chung xác nhận ngày chia tay tuyển nữ Việt Nam Sự kiện
HLV Mai Đức Chung xác nhận ngày chia tay tuyển nữ Việt Nam

HLV Mai Đức Chung quyết định không gia hạn hợp đồng và sẽ chia tay đội tuyển nữ Việt Nam...

ASIAD - Thái Lan: VĐV nữ mất huy chương vì ... ngực nhỏ! Sự kiện
ASIAD - Thái Lan: VĐV nữ mất huy chương vì ... ngực nhỏ!

Một tình huống hài hước vừa được Supanich Poolkerd, VĐV điền kinh nữ của Thái Lan, hé lộ trên mạng...

Nữ vận động viên bóng chuyền bãi biển gây sốt Á vận hội 2023 vì quá xinh Sự kiện
Nữ vận động viên bóng chuyền bãi biển gây sốt Á vận hội 2023 vì quá xinh

Khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình gợi cảm khiến nữ vận động viên bóng chuyền bãi biển Hàn Quốc...

Xạ thủ Phạm Quang Huy và HLV được thưởng 335 triệu đồng Sự kiện
Xạ thủ Phạm Quang Huy và HLV được thưởng 335 triệu đồng

UBND TP Hải Phòng vừa quyết định thưởng xạ thủ Phạm Quang Huy và huấn luyện viên Phạm Cao Sơn...

Mới cập nhật
Thương Tín: Một đời tài hoa và giông bão

Thương Tín: Một đời tài hoa và giông bão

Những câu chuyện bên lề được Thương Tín kể lại trong hồi ký, hé lộ cuộc đời một nghệ sĩ vừa tài hoa vừa bị cuốn vào "bão tố" từ chính lựa chọn của mình.

1 giờ trước Hậu trường

Thu hồi hơn 45.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn

Thu hồi hơn 45.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn

Trong năm 2025, các cơ quan thu hồi 45.531 tỷ đồng liên quan đến các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

1 giờ trước Pháp luật

Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất: U22 Việt Nam đứng sau Malaysia

Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất: U22 Việt Nam đứng sau Malaysia

Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất, chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của U22 Việt Nam.

1 giờ trước Bóng đá

Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và đồng phạm hầu toà

Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và đồng phạm hầu toà

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn cùng 15 đồng phạm hầu tòa vì cáo buộc can thiệp, tạo điều kiện để AIC trúng hàng loạt gói thầu giáo dục tại TP.HCM.

1 giờ trước Pháp luật

Hà Nội ô nhiễm không khí nhất thế giới: Thấy gì từ 'thảm hoạ sương mù' London?

Hà Nội ô nhiễm không khí nhất thế giới: Thấy gì từ 'thảm hoạ sương mù' London?

Hà Nội liên tục trải qua những ngày ô nhiễm không khí bậc nhất thế giới với chỉ số bụi mịn PM2.5 vượt chuẩn khuyến cáo của WHO tới 35 lần.

1 giờ trước Đời sống

Những khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế, tất cả người dân cần nắm rõ

Những khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế, tất cả người dân cần nắm rõ

Có 8 loại thu nhập chuyển vào tài khoản cá nhân nếu không thuộc diện miễn hoặc dưới ngưỡng quy định, thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

2 giờ trước Đời sống

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời

Nhiều người tiếc thương chia buồn với gia đình nghệ sĩ Thương Tín.

2 giờ trước Hậu trường

Khi người trẻ tìm sự bình yên cho cảm xúc giữa nhịp sống trực tuyến

Khi người trẻ tìm sự bình yên cho cảm xúc giữa nhịp sống trực tuyến

Thế hệ trẻ hiện nay không chỉ nhìn nhận lại những gì họ đăng tải mà còn bận tâm đến cách họ xây dựng kết nối trên mạng xã hội.

2 giờ trước Thế giới vi tính

Giá vàng hôm nay (9/12): Vàng nhẫn tiếp tục gây choáng

Giá vàng hôm nay (9/12): Vàng nhẫn tiếp tục gây choáng

Giá vàng hôm nay (9/12) ghi nhận đà tăng nhẹ ở nhóm vàng miếng, trong khi vàng nhẫn và vàng nữ trang duy trì mức giá tương đối ổn định.

2 giờ trước Đời sống

Nữ sinh bất ngờ chạy ra giữa đường nơi xe qua lại đông đúc, Công an vào cuộc liền tỏ lý do bất ngờ

Nữ sinh bất ngờ chạy ra giữa đường nơi xe qua lại đông đúc, Công an vào cuộc liền tỏ lý do bất ngờ

Nhờ sự vào cuộc can thiệp kịp thời của lực lượng chức năng, nữ sinh đã không gặp tai nạn nguy hiểm.

2 giờ trước Học đường