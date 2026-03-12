Sôi động sự kiện offline Yonex All England 2026: Kết nối cộng đồng yêu cầu lông Việt Nam

Hòa chung không khí của một trong những giải đấu danh giá nhất làng cầu lông thế giới, vừa qua, 12Trust đã tổ chức thành công sự kiện offline dành cho cộng đồng người hâm mộ nhân dịp chung kết Yonex All England 2026. Chương trình mang đến không gian theo dõi trận đấu đỉnh cao, kết hợp chuỗi hoạt động tương tác, minigame và lucky draw, thu hút đông đảo người tham dự.

Ngay từ sớm, khu vực tổ chức sự kiện đã trở thành điểm hẹn của những người chung niềm đam mê. Trong không gian được đầu tư bài bản về âm thanh, hình ảnh, khán giả cùng dõi theo từng pha cầu nghẹt thở của trận chung kết. Mỗi cú smash uy lực, mỗi pha cứu cầu bền bỉ đều nhận được những tràng pháo tay và tiếng reo hò không ngớt.

Việc theo dõi trực tiếp trận đấu trong bầu không khí tập thể đã mang đến trải nghiệm khác biệt so với xem tại nhà, khi cảm xúc được lan tỏa và cộng hưởng mạnh mẽ giữa những người cùng chung nhịp đập Thể thao.