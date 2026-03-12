Ảnh hiếm của Tăng Duy Tân và Bích Phương

Bích Phương thoải mái công khai hành động tình tứ dành cho Tăng Duy Tân khi đi du lịch.

Mới đây, Bích Phương bất ngờ trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán khi loạt hình ảnh được cho là chụp chung với Tăng Duy Tân lan truyền trên mạng xã hội. Khoảnh khắc thân mật của hai nghệ sĩ khiến nhiều khán giả càng thêm tò mò về mối quan hệ giữa họ.

Trong bức ảnh đang được chia sẻ rộng rãi, Bích Phương và Tăng Duy Tân xuất hiện với Phong cách ăn mặc khá giản dị. Cả hai vui vẻ tạo dáng trước ống kính tại một địa điểm Du lịch. Nữ ca sĩ còn khoác tay nam nhạc sĩ khá tình tứ, trong khi Tăng Duy Tân cũng nghiêng người về phía đối phương đầy thân mật. Chính chi tiết này khiến nhiều người cho rằng cả hai có mối quan hệ đặc biệt.

Bích Phương vui vẻ khoác tay Tăng Duy Tân khi đứng chung khung hình. Ảnh chụp màn hình

Hiện vẫn chưa rõ bức ảnh được chụp vào thời điểm nào, tuy nhiên khoảnh khắc nói trên nhanh chóng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Không ít khán giả nhận xét rằng cả hai khá thoải mái khi thể hiện sự gần gũi ở nơi công cộng.

Trước đó vài ngày, Bích Phương và Tăng Duy Tân cũng cùng xuất hiện trong một đêm nhạc. Tại sự kiện, nam nhạc sĩ gây bất ngờ khi mang theo một bó hoa lớn lên sân khấu để tặng nữ ca sĩ. Trong lúc trao hoa, anh còn ngập ngừng nói: “Chúc mọi người mà không chúc em thì cũng không được, nên là…”.

Ngay lập tức, Bích Phương nhanh chóng đáp lại bằng câu nói đầy hài hước: “Thôi được rồi anh ạ, về nhà anh chúc em sau.” Màn tung hứng tự nhiên giữa hai nghệ sĩ khiến khán giả có mặt tại sự kiện vô cùng thích thú. Nhiều người thậm chí còn bày tỏ sự phấn khích trước khoảnh khắc đáng yêu này.

Bích Phương bất ngờ khi được Tăng Duy Tân tặng hoa vào sự kiện diễn ra vào tối 8/3. Ảnh chụp màn hình

Thực tế, Tăng Duy Tân và Bích Phương đã vướng tin đồn hẹn hò từ đầu năm 2024. Trong thời gian qua, cư dân mạng nhiều lần “soi” ra việc cả hai sử dụng đồ đôi hoặc xuất hiện tại cùng một địa điểm du lịch. Một số người bạn thân thiết của cặp đôi cũng từng chia sẻ những bức ảnh chụp chung trong các chuyến đi chơi, khiến tin đồn tình cảm càng trở nên rầm rộ.

Dù vậy, trước sự quan tâm của công chúng, cả Bích Phương lẫn Tăng Duy Tân đều giữ thái độ khá kín tiếng. Hai nghệ sĩ chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ. Chính sự im lặng này lại càng khiến khán giả tò mò và liên tục theo dõi những tương tác giữa họ mỗi khi xuất hiện chung.

Tăng Duy Tân và Bích Phương từng đi du lịch chung với nhóm bạn thân thiết. Ảnh: Quỳnh Anh Shyn