Vợ Cao Minh Đạt sinh con sau 10 năm cưới

10:54 09/01/2026
Vợ chồng Cao Minh Đạt chào đón con đầu lòng sau 10 năm cưới. Cả hai có con nhờ phương pháp IVF.

Ngày 8/1, Trúc Trương, vợ diễn viên Cao Minh Đạt cho biết đã sinh con đầu lòng tại một bệnh viện ở TP.HCM. Cô hiện nghỉ ngơi tại bệnh viện để phục hồi sức khỏe sau khi lâm bồn. Cao Minh Đạt túc trực, đồng hành trong suốt quá trình vợ sinh em bé.

Vợ diễn viên Cao Minh Đạt có con nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Trong thai kỳ, Trúc Trương giữ sức khỏe và tinh thần tốt. Cô vẫn làm việc, bán hàng đến gần ngày sinh.

cao minh dat anh 1

Vợ chồng Cao Minh Đạt có con đầu lòng sau 10 năm kết hôn. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, Cao Minh Đạt cũng giảm bớt hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc vợ.

Cao Minh Đạt hẹn hò Trúc Trương năm 2013, sau đó họ tổ chức lễ cưới vào năm 2016. Vợ nam diễn viên không làm trong ngành Giải trí nên không xuất hiện nhiều trước khán giả.

Tuy nhiên, Trúc Trương được tiết lộ luôn hỗ trợ, đồng hành cùng chồng ở các dự án Phim. Cao Minh Đạt từng tự hào kể vợ là "fangirl chính hiệu" của anh. Ngoài đóng phim, Cao Minh Đạt giúp vợ livestream bán hàng. Trúc Trương nói hôn nhân của họ hòa hợp, hạnh phúc.

Vào cuối tháng 5/2025, Cao Minh Đạt thông báo tin vui bà xã mang thai sau 9 năm kết hôn.

Cao Minh Đạt sinh năm 1975, là diễn viên thực lực của màn ảnh nhỏ phía Nam. Anh tham gia đều đặn nhiều dự án qua các năm. Mùi ngò gai, Vòng xoáy tình yêu, Blue trắng, Hoa thiên điểu, Cô nàng bướng bỉnh, Tham vọng, Tiếng sét trong mưa..., là những bộ phim có sự góp mặt của Cao Minh Đạt được khán giả yêu mến.

Những cuốn sách chuyển thể từ kịch bản phim:

Lặng yên dưới vực sâu, Từ Dụ thái hậu, Mẹ chồng là những tác phẩm văn chương được chuyển thể từ kịch bản phim. Tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ văn chương là chuyện phổ biến trong giới nghệ thuật. Nhưng cũng có những tác phẩm sau khi có kịch bản phim mới được chuyển thể thành tiểu thuyết, thu hút sự quan tâm của công chúng.

