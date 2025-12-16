Hội thảo siêu âm tim thai tại PhenikaaMec: Kết nối chuyên gia toàn cầu, chuẩn hóa thực hành chẩn đoán và điều trị tim bẩm sinh

Ngày 13/12/2025, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) tổ chức Hội thảo khoa học “Siêu âm tim thai – Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh”, quy tụ hơn 300 bác sĩ sản, nhi, tim mạch, sơ sinh và y học bào thai trên cả nước. Sự kiện ghi dấu ấn đặc biệt với sự tham dự của các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế, mở ra cơ hội tiếp cận chuẩn thực hành tiên tiến và thúc đẩy mô hình phối hợp đa chuyên khoa trong chăm sóc tim bẩm sinh.

Quy tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế

Hội thảo năm nay nổi bật với sự có mặt của GS. Mark Steven Sklansky – chuyên gia hàng đầu thế giới về siêu âm tim thai, Giám đốc Y khoa Chương trình Tim nhi & Tim thai tại Cedars-Sinai, đồng thời là Giáo sư cao cấp Đại học California Los Angeles (UCLA, Hoa Kỳ). Ông là người tiên phong ứng dụng siêu âm 3D vào thực hành lâm sàng và góp phần chuẩn hóa phương pháp tiếp cận hệ thống trong khảo sát siêu âm tim thai.

GS. Mark Steven Sklansky, TS. BS Nguyễn Thị Sim cùng 300 đại biểu tham dự Hội thảo

Bên cạnh đó, hội thảo còn quy tụ những chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam: PGS.TS.BS Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Nhi Trung ương, TS.BS Nguyễn Thị Sim, Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Giám đốc Trung tâm Y học bào thai PhenikaaMec - chuyên gia tiên phong đưa kỹ thuật can thiệp bào thai về Việt Nam, TS.BS Trần Đắc Đại, Trưởng khoa Tim mạch Nhi – Bệnh viện E, một trong những chuyên gia đầu ngành về siêu âm tim thai, ThS.BS Nguyễn Minh Vương, Phó Trưởng khoa Nhi PhenikaaMec, với gần 20 năm kinh nghiệm trong tim bẩm sinh và tim mạch sơ sinh.

Sự hội tụ giữa chuyên gia quốc tế và đội ngũ đầu ngành Việt Nam đã tạo nên một diễn đàn khoa học sâu sắc, toàn diện, mang giá trị ứng dụng cao trong thực hành lâm sàng.

GS. Mark Steven Sklansky làm rõ các vấn đề về siêu âm tim thai theo tiêu chuẩn quốc tế

Siêu âm tim thai – Chẩn đoán chính xác – Can thiệp – Kết hợp liên chuyên khoa: Giải pháp hàng đầu giảm tỷ lệ dị tật tim bẩm sinh tại Việt Nam

Tại hội thảo, các chuyên gia nhấn mạnh vai trò then chốt của siêu âm tim thai trong phát hiện sớm các dị tật cấu trúc tim, rối loạn chức năng và huyết động học. Việc chẩn đoán chính xác ngay từ bào thai giúp bác sĩ chủ động xây dựng kế hoạch theo dõi, chuẩn bị can thiệp sau sinh và bố trí hồi sức chuyên sâu kịp thời. Nhờ đó, cơ hội điều trị thành công cho trẻ mắc tim bẩm sinh có thể đạt đến 95–98% ở nhiều nhóm bệnh.