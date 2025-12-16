Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Trúng vé số độc đắc hơn 40 tỷ đồng, cặp vợ chồng dọn đồ đạc và rời khỏi nhà trong đêm

10:09 16/12/2025
Câu chuyện của vợ chồng này thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Một cặp vợ chồng nông dân tại Faridkot, bang Punjab (Ấn Độ) đã rơi vào tình cảnh "cười không nổi" sau khi trúng giải độc đắc xổ số trị giá 150 triệu rupee (khoảng 44,5 tỷ đồng). Niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì nỗi sợ hãi đã bao trùm lên cả gia đình khi họ lo ngại trở thành mục tiêu tống tiền của các băng nhóm tội phạm.

 
Trúng vé số độc đắc hơn 40 tỷ đồng, cặp vợ chồng dọn đồ đạc và rời khỏi nhà trong đêm Ảnh 1

Theo India Today và NDTV, người trúng số là bà Naseeb Kaur và chồng, ông Ram Singh - một cặp vợ chồng nông dân sinh sống tại làng Saideke. Họ mua một tấm vé số trị giá 200 rupee, vốn là "phiên bản nâng cấp" so với thói quen mua vé 50 rupee của ông Singh. Không ai ngờ rằng tấm vé ấy lại mang về giải độc đắc khổng lồ.

Tuy nhiên, niềm hạnh phúc nhanh chóng bị thay thế bằng nỗi bất an. Nhân viên xổ số địa phương đã cảnh báo gia đình về những trường hợp người trúng lớn từng bị đe dọa và tống tiền. Một ví dụ điển hình là Amit Kumar - người bán rau ở Jaipur trúng 1,1 tỷ rupee từng bị các băng nhóm truy lùng, đe dọa đến mức phải sống kín đáo và hạn chế ra khỏi nhà.

 

Lo sợ lịch sử lặp lại, gia đình ông Singh lập tức chuyển tới nơi ở bí mật. Họ tắt hết điện thoại, khóa cửa nhà, và tránh mọi liên lạc với bên ngoài. Hành động đột ngột khiến hàng xóm chú ý, nhưng gia đình chỉ mong đảm bảo sự an toàn tuyệt đối.

Trúng vé số độc đắc hơn 40 tỷ đồng, cặp vợ chồng dọn đồ đạc và rời khỏi nhà trong đêm Ảnh 2

Ngày 9/12, sau khi nhận được trình báo, cảnh sát địa phương đã lập tức vào cuộc. Phó Thanh tra Tarlochan Singh cho biết: "Hôm nay chúng tôi mới nắm thông tin về việc Nasbi Kaur trúng 150 triệu rupee. Gia đình bày tỏ lo ngại bị tống tiền hoặc làm hại, vì vậy cảnh sát cam kết sẽ cung cấp mọi biện pháp bảo vệ cần thiết". Cảnh sát khuyến cáo gia đình báo ngay nếu có bất kỳ đối tượng khả nghi nào tìm cách liên lạc hay quấy rối. Đồng thời, họ trấn an rằng người dân không nên hoảng loạn sau khi trúng số, vì lực lượng chức năng có thể đảm bảo an toàn cho họ.

 

Vụ việc của gia đình ông Singh tiếp tục làm dấy lên tranh luận về việc bảo vệ người trúng số tại Ấn Độ. Khi các giải thưởng ngày càng lớn, người trúng số cũng dễ trở thành mục tiêu cho tội phạm có tổ chức. Nhiều ý kiến cho rằng cần có một hệ thống bảo vệ chính thức nhằm giúp người trúng số tránh cảnh "vui chưa kịp mừng đã thành ác mộng", đồng thời đảm bảo họ có thể tận hưởng thành quả may mắn một cách an toàn.

