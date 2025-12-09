Choáng với học phí tại ngôi trường mà Lọ Lem nhà MC Quyền Linh đang theo học

Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh hiện đang theo học tại Đại học RMIT, ngành Kinh doanh.

Lọ Lem, tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2006, là con gái của MC Quyền Linh. Cô thu hút sự chú ý của công chúng nhờ vào nhan sắc xinh đẹp và duyên dáng. Từ khi còn nhỏ, Lọ Lem đã được dự đoán sẽ trở thành mỹ nhân của làng Giải trí Việt nếu hoạt động nghệ thuật bởi cô sở hữu vẻ đẹp tinh khôi, trong trẻo, vóc dáng cao ráo.

Mới đây, Lọ Lem đã gây sốt bởi nhan sắc xinh đẹp khi xuất hiện cùng Hoa hậu H'Hen Niê.

Lọ Lem hiện đang theo học ngành Cử nhân Kinh doanh tại Đại học RMIT ở TP.HCM, dù trước đó cô đã trúng tuyển cả Đại học Mỹ thuật Luân Đôn. Cô chọn RMIT để theo đuổi đam mê kinh doanh và có nhiều hoạt động nghệ thuật, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là học tập.

Hình ảnh mới nhất của Lọ Lem trong sự kiện mới đây nhận được nhiều lời ngợi khen.

Trường Đại học RMIT Việt Nam đã công bố mức học phí dự kiến cho năm 2025, trong đó đa số chương trình cử nhân duy trì mức thu theo tín chỉ như các năm trước. Theo bảng học phí được cập nhật trên website chính thức của trường, phần lớn ngành bậc đại học có mức tham khảo 351,264 triệu đồng/năm nếu sinh viên theo học full-time (tương đương tám môn học mỗi năm). Với tổng 288 tín chỉ của chương trình cử nhân tiêu chuẩn, chi phí toàn khóa rơi vào khoảng 1,053 tỷ đồng.

Trong nhóm ngành Thiết kế, Kinh doanh, Quản trị, Truyền thông và Công nghệ thông tin, mức học phí theo năm đều tương đồng ở mức 351,264 triệu đồng. Tuy nhiên, một số chương trình đặc thù có mức cao hơn. Ngành Digital Film and Video – thuộc nhóm Truyền thông – Thiết kế – được công bố ở mức 364,896 triệu đồng/năm, cao hơn mặt bằng chung do yêu cầu về studio và thiết bị sản xuất hình ảnh – âm thanh chuyên dụng.

Trường Đại học RMIT - nơi Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh đang theo học.

Ở khối Kỹ thuật – Công nghệ, các ngành như Robotics & Mechatronics Engineering (Honours) hay Software Engineering (Honours) vẫn áp dụng mức phí 351,264 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, do yêu cầu số tín chỉ nhiều hơn (384 tín chỉ thay vì 288), tổng chi phí toàn chương trình có thể lên tới 1,405 tỷ đồng. Đây là những ngành có lộ trình đào tạo dài hơn ba năm, dẫn đến tổng chi phí cao hơn các chương trình cử nhân tiêu chuẩn.

Bên cạnh chương trình đại học, RMIT cũng công bố mức học phí cho các chương trình bổ trợ. Chương trình tiếng Anh học thuật (English for University) – lộ trình dự bị dành cho sinh viên chưa đạt yêu cầu tiếng Anh đầu vào – có học phí khoảng 59,698 triệu đồng cho khóa 10 tuần. Nhà trường đồng thời duy trì các suất học bổng toàn phần, bán phần và học bổng theo ngành dành cho thí sinh có thành tích học tập nổi bật.

RMIT lưu ý mức học phí có thể được điều chỉnh hằng năm tùy theo chính sách của trường và cấu trúc chương trình. Sinh viên được khuyến khích kiểm tra trực tiếp trên website chính thức hoặc liên hệ bộ phận tuyển sinh để nhận thông tin chi tiết về số tín chỉ, lộ trình học và các khoản chi phí đi kèm.