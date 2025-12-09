Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Khám phá

Choáng với học phí tại ngôi trường mà Lọ Lem nhà MC Quyền Linh đang theo học

10:38 09/12/2025
Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh hiện đang theo học tại Đại học RMIT, ngành Kinh doanh.

Lọ Lem, tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2006, là con gái của MC Quyền Linh. Cô thu hút sự chú ý của công chúng nhờ vào nhan sắc xinh đẹp và duyên dáng. Từ khi còn nhỏ, Lọ Lem đã được dự đoán sẽ trở thành mỹ nhân của làng Giải trí Việt nếu hoạt động nghệ thuật bởi cô sở hữu vẻ đẹp tinh khôi, trong trẻo, vóc dáng cao ráo.

 
Mới đây, Lọ Lem đã gây sốt bởi nhan sắc xinh đẹp khi xuất hiện cùng Hoa hậu H'Hen Niê. Mới đây, Lọ Lem đã gây sốt bởi nhan sắc xinh đẹp khi xuất hiện cùng Hoa hậu H'Hen Niê.

Lọ Lem hiện đang theo học ngành Cử nhân Kinh doanh tại Đại học RMIT ở TP.HCM, dù trước đó cô đã trúng tuyển cả Đại học Mỹ thuật Luân Đôn. Cô chọn RMIT để theo đuổi đam mê kinh doanh và có nhiều hoạt động nghệ thuật, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là học tập. 

Hình ảnh mới nhất của Lọ Lem trong sự kiện mới đây nhận được nhiều lời ngợi khen. Hình ảnh mới nhất của Lọ Lem trong sự kiện mới đây nhận được nhiều lời ngợi khen.
 

Trường Đại học RMIT Việt Nam đã công bố mức học phí dự kiến cho năm 2025, trong đó đa số chương trình cử nhân duy trì mức thu theo tín chỉ như các năm trước. Theo bảng học phí được cập nhật trên website chính thức của trường, phần lớn ngành bậc đại học có mức tham khảo 351,264 triệu đồng/năm nếu sinh viên theo học full-time (tương đương tám môn học mỗi năm). Với tổng 288 tín chỉ của chương trình cử nhân tiêu chuẩn, chi phí toàn khóa rơi vào khoảng 1,053 tỷ đồng.

Trong nhóm ngành Thiết kế, Kinh doanh, Quản trị, Truyền thông và Công nghệ thông tin, mức học phí theo năm đều tương đồng ở mức 351,264 triệu đồng. Tuy nhiên, một số chương trình đặc thù có mức cao hơn. Ngành Digital Film and Video – thuộc nhóm Truyền thông – Thiết kế – được công bố ở mức 364,896 triệu đồng/năm, cao hơn mặt bằng chung do yêu cầu về studio và thiết bị sản xuất hình ảnh – âm thanh chuyên dụng.

 
Trường Đại học RMIT - nơi Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh đang theo học. Trường Đại học RMIT - nơi Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh đang theo học.

Ở khối Kỹ thuật – Công nghệ, các ngành như Robotics & Mechatronics Engineering (Honours) hay Software Engineering (Honours) vẫn áp dụng mức phí 351,264 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, do yêu cầu số tín chỉ nhiều hơn (384 tín chỉ thay vì 288), tổng chi phí toàn chương trình có thể lên tới 1,405 tỷ đồng. Đây là những ngành có lộ trình đào tạo dài hơn ba năm, dẫn đến tổng chi phí cao hơn các chương trình cử nhân tiêu chuẩn.

Bên cạnh chương trình đại học, RMIT cũng công bố mức học phí cho các chương trình bổ trợ. Chương trình tiếng Anh học thuật (English for University) – lộ trình dự bị dành cho sinh viên chưa đạt yêu cầu tiếng Anh đầu vào – có học phí khoảng 59,698 triệu đồng cho khóa 10 tuần. Nhà trường đồng thời duy trì các suất học bổng toàn phần, bán phần và học bổng theo ngành dành cho thí sinh có thành tích học tập nổi bật.

RMIT lưu ý mức học phí có thể được điều chỉnh hằng năm tùy theo chính sách của trường và cấu trúc chương trình. Sinh viên được khuyến khích kiểm tra trực tiếp trên website chính thức hoặc liên hệ bộ phận tuyển sinh để nhận thông tin chi tiết về số tín chỉ, lộ trình học và các khoản chi phí đi kèm.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/choang-voi-hoc-phi-tai-ngoi-truong-ma-lo-lem-nha-quyen-linh-theo-hoc-202512091003098267.html
Cùng chủ đề
Chuyện gì đã xảy ra tại K+ Khám phá
Chuyện gì đã xảy ra tại K+

K+ khép lại hành trình hơn 16 năm hiện diện tại Việt Nam, để lại một bức tranh tài chính...

Mỹ nhân cơ bắp Australia sau 15 năm tập gym Khám phá
Mỹ nhân cơ bắp Australia sau 15 năm tập gym

Sau hơn một thập kỷ rèn luyện, Kiki Vhyce xây dựng và duy trì khối cơ bắp đồ sộ. Cô...

Khoa học chỉ ra tháng sinh của những người thông minh Khám phá
Khoa học chỉ ra tháng sinh của những người thông minh

Theo các nghiên cứu, thời tiết và môi trường có thể tác động đến trí tuệ của trẻ. Những đứa...

Loài cua 'háu chiến' ở An Giang, phải có bí kíp mới săn được đặc sản này Khám phá
Loài cua 'háu chiến' ở An Giang, phải có bí kíp mới săn được đặc sản này

An Giang nổi tiếng loài cua cực háu chiến, chỉ những ai biết bí kíp mới săn được đặc sản...

Bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng trên MXH? Khám phá
Bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng trên MXH?

Cách sử dụng mạng xã hội của bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa đã mang về nguồn thu nhập ổn...

NASA lên tiếng về nghi ngờ 3I/ATLAS là người ngoài hành tinh Khám phá
NASA lên tiếng về nghi ngờ 3I/ATLAS là người ngoài hành tinh

Loạt dữ liệu vừa được NASA giải mã cho thấy 3I/ATLAS mang đặc trưng của một sao chổi, chấm dứt...

Mới cập nhật
Thương Tín: Một đời tài hoa và giông bão

Thương Tín: Một đời tài hoa và giông bão

Những câu chuyện bên lề được Thương Tín kể lại trong hồi ký, hé lộ cuộc đời một nghệ sĩ vừa tài hoa vừa bị cuốn vào "bão tố" từ chính lựa chọn của mình.

1 giờ trước Hậu trường

Thu hồi hơn 45.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn

Thu hồi hơn 45.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn

Trong năm 2025, các cơ quan thu hồi 45.531 tỷ đồng liên quan đến các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

1 giờ trước Pháp luật

Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất: U22 Việt Nam đứng sau Malaysia

Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất: U22 Việt Nam đứng sau Malaysia

Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất, chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của U22 Việt Nam.

2 giờ trước Bóng đá

Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và đồng phạm hầu toà

Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và đồng phạm hầu toà

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn cùng 15 đồng phạm hầu tòa vì cáo buộc can thiệp, tạo điều kiện để AIC trúng hàng loạt gói thầu giáo dục tại TP.HCM.

2 giờ trước Pháp luật

Hà Nội ô nhiễm không khí nhất thế giới: Thấy gì từ 'thảm hoạ sương mù' London?

Hà Nội ô nhiễm không khí nhất thế giới: Thấy gì từ 'thảm hoạ sương mù' London?

Hà Nội liên tục trải qua những ngày ô nhiễm không khí bậc nhất thế giới với chỉ số bụi mịn PM2.5 vượt chuẩn khuyến cáo của WHO tới 35 lần.

2 giờ trước Đời sống

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 9/12: Việt Nam có 1 đội tuyển tranh tài

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 9/12: Việt Nam có 1 đội tuyển tranh tài

Đầy đủ thông tin lịch thi đấu, kênh trực tiếp SEA Games 33 hôm nay 9/12: Đội tuyển bóng chày Việt Nam đấu với Philippines.

2 giờ trước Sự kiện

Những khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế, tất cả người dân cần nắm rõ

Những khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế, tất cả người dân cần nắm rõ

Có 8 loại thu nhập chuyển vào tài khoản cá nhân nếu không thuộc diện miễn hoặc dưới ngưỡng quy định, thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

2 giờ trước Đời sống

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời

Nhiều người tiếc thương chia buồn với gia đình nghệ sĩ Thương Tín.

2 giờ trước Hậu trường

Khi người trẻ tìm sự bình yên cho cảm xúc giữa nhịp sống trực tuyến

Khi người trẻ tìm sự bình yên cho cảm xúc giữa nhịp sống trực tuyến

Thế hệ trẻ hiện nay không chỉ nhìn nhận lại những gì họ đăng tải mà còn bận tâm đến cách họ xây dựng kết nối trên mạng xã hội.

2 giờ trước Thế giới vi tính

Giá vàng hôm nay (9/12): Vàng nhẫn tiếp tục gây choáng

Giá vàng hôm nay (9/12): Vàng nhẫn tiếp tục gây choáng

Giá vàng hôm nay (9/12) ghi nhận đà tăng nhẹ ở nhóm vàng miếng, trong khi vàng nhẫn và vàng nữ trang duy trì mức giá tương đối ổn định.

2 giờ trước Đời sống