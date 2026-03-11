Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Showbiz

Hoa hậu Bảo Ngọc 'thay thế' Ý Nhi ở Miss World Vietnam

14:32 11/03/2026
Nhiều netizen thắc mắc về tình hình hiện tại của Hoa hậu Ý Nhi khi nàng hậu vắng mặt tại Miss World Vietnam.

Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi từng đăng quang Miss World Vietnam 2023 trong sự chú ý của công chúng và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong các hoạt động Giải trí. Sau hơn 2 năm đương nhiệm, nàng hậu vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

 
Hoa hậu Ý Nhi sẽ kết thúc nhiệm kỳ Miss World Vietnam 2023 vào tháng 3 này. Hoa hậu Ý Nhi sẽ kết thúc nhiệm kỳ Miss World Vietnam 2023 vào tháng 3 này.

Miss World Vietnam 2025 đang bước vào giai đoạn nước rút với nhiều hoạt động quan trọng trước thềm chung kết. Mới đây, ban tổ chức chính thức công bố vương miện dành cho tân Hoa hậu cùng tiara dành cho 2 tân Á hậu. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ sắc đẹp cũng như cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, một chi tiết đáng chú ý là sự vắng mặt của đương kim hoa hậu Ý Nhi tại sự kiện công bố vương miện cũng như một số hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi. Thay vào đó, Hoa hậu Bảo Ngọc và Á hậu Minh Kiên đã thay Ý Nhi thực hiện một số nghi thức thường dành cho đương kim hoa hậu.

 
Hoa hậu Bảo Ngọc thay Ý Nhi công bố vương miện Trân hoa tứ quý dành cho cô gái đăng quang Miss World Vietnam 2025. Hoa hậu Bảo Ngọc thay Ý Nhi công bố vương miện Trân hoa tứ quý dành cho cô gái đăng quang Miss World Vietnam 2025.
Á hậu Minh Kiên công bố tiara sẽ dành cho Á hậu Miss World Vietnam 2025. Á hậu Minh Kiên công bố tiara sẽ dành cho Á hậu Miss World Vietnam 2025.

Sự thay đổi này khiến nhiều khán giả bất ngờ. Trên các diễn đàn sắc đẹp, không ít ý kiến thắc mắc vì sao người đẹp đang nắm giữ danh hiệu lại không góp mặt tại sự kiện quan trọng của cuộc thi. 

 

Được biết, lý do Ý Nhi vắng mặt là vì cô đã quay trở lại Úc để tiếp tục việc học theo kế hoạch cá nhân đã định từ trước. Vì lịch học khá dày, người đẹp chưa thể sắp xếp về nước tham gia một vài hoạt động của Miss World Vietnam.

Theo kế hoạch, Ý Nhi sẽ về lại Việt Nam trước thềm chung kết cuộc thi. Hiện, nhiều khán giả đang trông chờ màn final walk khép lại nhiệm kỳ đáng nhớ của người đẹp sinh năm 2002, cũng như háo hức liệu rằng cô gái nào sẽ đăng quang Miss World Vietnam 2025. 

Ý Nhi sẽ trở về Việt Nam trước thềm chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào 29/3 sắp tới.  Ý Nhi sẽ trở về Việt Nam trước thềm chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào 29/3 sắp tới. 

Cuối năm 2023, Ý Nhi từng gây chú ý khi quyết định sang Australia Du học, mở ra một chặng đường mới sau khi đăng quang Miss World Vietnam. 

Lựa chọn này được xem là bước đi thể hiện định hướng rõ ràng của người đẹp trong việc trau dồi kiến thức và phát triển bản thân, song song với các hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Với hình ảnh ngày càng chỉn chu và sự nỗ lực không ngừng, Ý Nhi tiếp tục nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ.

Về Miss World Vietnam 2025, Top 48 thí sinh sẽ bước vào các phần thi phụ gồm Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể thao... Chung khảo với phần thi Người đẹp Biển, đêm trình diễn Dances of Vietnam sẽ diễn ra vào ngày 25/3. Chung kết Miss World Vietnam 2025 dự kiến tổ chức vào ngày 29/3. 

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/hoa-hau-y-nhi-vang-mat-bao-ngoc-thay-the-o-miss-world-vietnam-202603110451209096.html
Cùng chủ đề
Hòa Minzy làm bùng nổ MXH Showbiz
Hòa Minzy làm bùng nổ MXH

Chuyện tình yêu của Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương đang phủ sóng mạng xã hội với rất...

Chàng trai là ngoại lệ của Hòa Minzy Showbiz
Chàng trai là ngoại lệ của Hòa Minzy

Hòa Minzy và chàng trai này có mối quan hệ vô cùng đặc biệt.

Hàng loạt NSX lao đao vì hoa khôi trường múa gây tai nạn bỏ trốn Showbiz
Hàng loạt NSX lao đao vì hoa khôi trường múa gây tai nạn bỏ trốn

Nữ diễn viên Kim Thần vướng scandal lớn liên quan tới pháp luật. Các tác phẩm của cô có nguy...

Huyền Baby 'đọ sắc' với Ngọc Trinh, visual tuổi 37 gây bất ngờ Showbiz
Huyền Baby 'đọ sắc' với Ngọc Trinh, visual tuổi 37 gây bất ngờ

Huyền Baby lộ rõ nhan sắc thật thông qua ảnh chụp bằng cam thường.

Bị góp ý chuyện diện váy xuyên thấu, Lương Thùy Linh lên tiếng thanh minh Showbiz
Bị góp ý chuyện diện váy xuyên thấu, Lương Thùy Linh lên tiếng thanh minh

Cách phối đồ của Lương Thùy Linh đã thu hút sự chú ý từ phía một bộ phận khán giả.

Hình ảnh Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng trong lễ cưới Showbiz
Hình ảnh Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng trong lễ cưới

Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng tổ chức lễ cưới vào tối 22/1. Trong hôn lễ, cô dâu diện...

Mới cập nhật
Ruốc đỏ au xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ, ngư dân bội thu

Ruốc đỏ au xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ, ngư dân bội thu

7 giờ trước Khám phá

Hỏi mẹ: “Nếu cả đời này con độc thân thì sao?”, câu trả lời của người phụ nữ 65 tuổi khiến tôi bất ngờ

Hỏi mẹ: “Nếu cả đời này con độc thân thì sao?”, câu trả lời của người phụ nữ 65 tuổi khiến tôi bất ngờ

7 giờ trước Tâm sự

Ngành công nghiệp bán dẫn 'kêu cứu', vốn hóa Samsung Electronics, SK Hynix bốc hơi 200 tỷ USD chỉ trong 1 phiên: Chuyện gì đang xảy ra?

Ngành công nghiệp bán dẫn 'kêu cứu', vốn hóa Samsung Electronics, SK Hynix bốc hơi 200 tỷ USD chỉ trong 1 phiên: Chuyện gì đang xảy ra?

7 giờ trước Thế giới vi tính

Ô tô con lật úp, 'vò nát' trên cao tốc, tài xế may mắn thoát nạn

Ô tô con lật úp, 'vò nát' trên cao tốc, tài xế may mắn thoát nạn

7 giờ trước Đời sống

WHO hỗ trợ khẩn thuốc 8.000 USD/lọ cứu 3 ca ngộ độc cá ủ chua ở Đà Nẵng

WHO hỗ trợ khẩn thuốc 8.000 USD/lọ cứu 3 ca ngộ độc cá ủ chua ở Đà Nẵng

8 giờ trước Sống khỏe

Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước ngày toàn dân đi bầu cử

Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước ngày toàn dân đi bầu cử

8 giờ trước Đời sống

Dẹp điểm bán xăng tự phát, người dân không còn mua tích trữ

Dẹp điểm bán xăng tự phát, người dân không còn mua tích trữ

8 giờ trước Đời sống

Một thói quen nhiều người làm ngay sau bữa ăn có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày

Một thói quen nhiều người làm ngay sau bữa ăn có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày

8 giờ trước Sống khỏe

IU sánh đôi bên nam thần mới: nhan sắc gây sốt toàn cõi mạng

IU sánh đôi bên nam thần mới: nhan sắc gây sốt toàn cõi mạng

8 giờ trước Phim

Bí mật gây sốc của 'cô gái du thuyền' từng gặp toàn tỷ phú

Bí mật gây sốc của 'cô gái du thuyền' từng gặp toàn tỷ phú

8 giờ trước Khám phá