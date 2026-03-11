Hoa hậu Bảo Ngọc 'thay thế' Ý Nhi ở Miss World Vietnam

Nhiều netizen thắc mắc về tình hình hiện tại của Hoa hậu Ý Nhi khi nàng hậu vắng mặt tại Miss World Vietnam.

Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi từng đăng quang Miss World Vietnam 2023 trong sự chú ý của công chúng và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong các hoạt động Giải trí. Sau hơn 2 năm đương nhiệm, nàng hậu vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Hoa hậu Ý Nhi sẽ kết thúc nhiệm kỳ Miss World Vietnam 2023 vào tháng 3 này.

Miss World Vietnam 2025 đang bước vào giai đoạn nước rút với nhiều hoạt động quan trọng trước thềm chung kết. Mới đây, ban tổ chức chính thức công bố vương miện dành cho tân Hoa hậu cùng tiara dành cho 2 tân Á hậu. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ sắc đẹp cũng như cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, một chi tiết đáng chú ý là sự vắng mặt của đương kim hoa hậu Ý Nhi tại sự kiện công bố vương miện cũng như một số hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi. Thay vào đó, Hoa hậu Bảo Ngọc và Á hậu Minh Kiên đã thay Ý Nhi thực hiện một số nghi thức thường dành cho đương kim hoa hậu.

Hoa hậu Bảo Ngọc thay Ý Nhi công bố vương miện Trân hoa tứ quý dành cho cô gái đăng quang Miss World Vietnam 2025.

Á hậu Minh Kiên công bố tiara sẽ dành cho Á hậu Miss World Vietnam 2025.

Sự thay đổi này khiến nhiều khán giả bất ngờ. Trên các diễn đàn sắc đẹp, không ít ý kiến thắc mắc vì sao người đẹp đang nắm giữ danh hiệu lại không góp mặt tại sự kiện quan trọng của cuộc thi.

Được biết, lý do Ý Nhi vắng mặt là vì cô đã quay trở lại Úc để tiếp tục việc học theo kế hoạch cá nhân đã định từ trước. Vì lịch học khá dày, người đẹp chưa thể sắp xếp về nước tham gia một vài hoạt động của Miss World Vietnam.

Theo kế hoạch, Ý Nhi sẽ về lại Việt Nam trước thềm chung kết cuộc thi. Hiện, nhiều khán giả đang trông chờ màn final walk khép lại nhiệm kỳ đáng nhớ của người đẹp sinh năm 2002, cũng như háo hức liệu rằng cô gái nào sẽ đăng quang Miss World Vietnam 2025.

Ý Nhi sẽ trở về Việt Nam trước thềm chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào 29/3 sắp tới.

Cuối năm 2023, Ý Nhi từng gây chú ý khi quyết định sang Australia Du học, mở ra một chặng đường mới sau khi đăng quang Miss World Vietnam.

Lựa chọn này được xem là bước đi thể hiện định hướng rõ ràng của người đẹp trong việc trau dồi kiến thức và phát triển bản thân, song song với các hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Với hình ảnh ngày càng chỉn chu và sự nỗ lực không ngừng, Ý Nhi tiếp tục nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ.

Về Miss World Vietnam 2025, Top 48 thí sinh sẽ bước vào các phần thi phụ gồm Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể thao... Chung khảo với phần thi Người đẹp Biển, đêm trình diễn Dances of Vietnam sẽ diễn ra vào ngày 25/3. Chung kết Miss World Vietnam 2025 dự kiến tổ chức vào ngày 29/3.