Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chàng trai là ngoại lệ của Hòa Minzy

12:52 05/03/2026
Hòa Minzy và chàng trai này có mối quan hệ vô cùng đặc biệt.

Ca sĩ Hòa Minzy mới đây khiến mạng xã hội xôn xao khi bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh thân mật bên một chàng trai lạ mặt trên trang cá nhân. Trong khung hình mang tông màu lãng mạn, nữ ca sĩ tựa vai, nắm tay đối phương đầy tình cảm. Đi kèm là đoạn nhạc nền có giai điệu da diết, dễ dàng chạm tới cảm xúc người nghe.

 

Đáng chú ý, Hòa Minzy còn đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Đã yêu nhau rồi, mấy sông cũng lội. Một hai tin đợi, tin ngóng”. Những chi tiết này nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn nữ ca sĩ đang ngầm công khai bạn trai mới sau thời gian kín tiếng về chuyện tình cảm. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ, thậm chí gửi lời chúc mừng khi cho rằng cô đã tìm được bến đỗ mới.

Nhiều năm qua, Hòa Minzy tập trung cho công việc cũng như chăm sóc con trai nhỏ, ít khi đề cập chuyện tình cảm.

Tuy nhiên, thực tế đây chỉ là màn “đánh úp” khéo léo nhằm giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới mang tên Ngày về anh cưới em. Theo chia sẻ từ Hòa Minzy, ca khúc là món quà tinh thần cô cùng nhạc sĩ Tuấn Cry dành tặng cho những cô gái nơi hậu phương, đặc biệt trong bối cảnh nhiều chiến sĩ chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ hoặc lên đường nhập ngũ.

 

“Nghe bảo các chú bộ đội sắp ra quân, và có các chú sắp lên đường đi nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Món quà âm nhạc này, Hoà và Tuấn Cry xin dành tặng các nàng hậu phương và thay tiếng lòng của các nàng với chú bộ đội. Cầu chúc cho các nàng luôn vững tin làm chỗ dựa cho các chú rèn luyện, công tác”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Ngày về anh cưới em đánh dấu lần tái hợp tiếp theo giữa Hòa Minzy và Tuấn Cry, bộ đôi từng tạo tiếng vang với bản hit Bắc Bling. Trước đó, cả hai đã nhiều lần đồng hành trong các dự án như Kén cá chọn canh, Ngưu lang Chức nữ  hay Lão ông cưới vợ. Dù không phải sản phẩm nào cũng tạo nên “cơn sốt” bùng nổ, chuỗi hợp tác này vẫn cho thấy sự đồng điệu trong tư duy âm nhạc và chiến lược xây dựng hình ảnh.

 
Trong môi trường Giải trí luôn đề cao sự đổi mới, việc một nghệ sĩ gắn bó lâu dài với cùng một nhạc sĩ có thể đặt ra nguy cơ lặp lại chính mình. Thế nhưng, trường hợp của Hòa Minzy lại cho thấy một hướng đi khác. Chính sự thấu hiểu tích lũy qua nhiều lần hợp tác đã trở thành nền tảng để cả hai tìm ra “điểm rơi” sáng tạo phù hợp. Sự tin tưởng mà nữ ca sĩ dành cho cộng sự không đơn thuần xuất phát từ cảm tính, mà còn là bước đi mang tính chiến lược nhằm định hình màu sắc âm nhạc riêng biệt.

Với cách quảng bá khéo léo cùng thông điệp giàu cảm xúc, Ngày về anh cưới em không chỉ là sản phẩm âm nhạc mới, mà còn cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh của Hòa Minzy trong lòng công chúng. Khán giả hy vọng với màn tái hợp lần này, Hòa Minzy và Tuấn Cry sẽ có thêm một bản hit mới sau Bắc Bling.

