Nữ thần dao kéo Park Min Young tái xuất phim mới với rating cực khủng

12:53 05/03/2026
Nữ thần dao kéo Park Min Young tái xuất với Siren's Kiss, đạt rating 5,5% tập đầu và dẫn đầu khung giờ phát sóng trên tvN.

Nữ thần dao kéo Park Min Young tiếp tục chứng minh sức hút khi trở lại màn ảnh nhỏ năm 2026. Bộ Phim Siren’s Kiss do cô đóng chính ghi nhận tỷ suất người xem ấn tượng ngay tập mở màn, nhanh chóng vươn lên dẫn đầu khung giờ trên đài cáp.

 

Tối 2/3/2026, bộ phim truyền hình Siren’s Kiss chính thức ra mắt trên tvN, đánh dấu màn trở lại đáng chú ý của Park Min Young. Tập đầu tiên đạt rating trung bình toàn quốc 5,5%, đứng đầu các chương trình cùng khung giờ phát sóng trên hệ thống truyền hình cáp.

Poster Siren's Kiss bộ phim truyền hình Siren’s Kiss chính thức ra mắt trên tvN.  Poster Siren's Kiss bộ phim truyền hình Siren’s Kiss chính thức ra mắt trên tvN. 

Sau thời gian vắng bóng, nữ diễn viên sinh năm 1986 nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông Hàn Quốc lẫn quốc tế. Thành tích mở màn thuận lợi được xem là bước đệm tích cực cho chặng đường sắp tới của tác phẩm.

 

Trong dự án mới, cô hóa thân thành Han Seol Ah một giám đốc đấu giá nghệ thuật sở hữu vẻ ngoài quyến rũ nhưng ẩn chứa nhiều bí mật. Nhân vật này bị đặt nghi vấn liên quan đến chuỗi cái chết bí ẩn của những người đàn ông từng yêu cô, tạo nên màu sắc giật gân pha lãng mạn cho kịch bản.

Nữ thần dao kéo Park Min Young và màn lột xác vai diễn.  Nữ thần dao kéo Park Min Young và màn lột xác vai diễn. 

Sự kết hợp giữa Park Min Young và Wi Ha Joon mang lại phản ứng tích cực từ khán giả ngay sau khi lên sóng. Diễn biến nhanh, không khí u tối cùng tuyến nhân vật nhiều tầng lớp giúp phim tạo được dấu ấn riêng giữa “rừng” phim đầu tuần.

Để khắc họa trọn vẹn hình ảnh một người phụ nữ mang tâm lý bất ổn và mắc chứng hoảng sợ, nữ diễn viên đã áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt trong quá trình ghi hình. Cô duy trì trạng thái cơ thể gầy gò nhằm thể hiện sự tiều tụy, ám ảnh nội tâm của nhân vật.

 
Park Min Young với tạo hình gầy gò hơn trong phim mới, nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. - Ảnh: tvN Park Min Young với tạo hình gầy gò hơn trong phim mới, nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. - Ảnh: tvN

Sau khi hoàn tất các cảnh quay quan trọng, Park Min Young cho biết đã trở lại chế độ sinh hoạt cân bằng để phục hồi sức khỏe. Sự chuyên nghiệp và tinh thần hết mình vì vai diễn tiếp tục củng cố hình ảnh tận tâm của cô trong lòng người hâm mộ.

Trước khi phim phát sóng, Park Min Young đã gia nhập công ty quản lý mới Dareum Entertainment vào đầu năm 2025, khép lại chặng đường hợp tác với Hook Entertainment. Động thái này được đánh giá là bước đi chiến lược trong giai đoạn cô muốn làm mới hình ảnh và thử sức với những kịch bản có chiều sâu hơn.

Với lịch chiếu vào tối thứ Hai và Ba hằng tuần, Siren’s Kiss được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng rating trong các tập tiếp theo. Màn tái xuất thành công cho thấy sức ảnh hưởng của Park Min Young vẫn vững vàng sau nhiều năm hoạt động trong ngành Giải trí.

