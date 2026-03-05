Mốt 'khỏa thân' của Tóc Tiên ngày càng táo bạo

Trang phục xuyên thấu, gần như khỏa thân, của Tóc Tiên tiếp tục thu hút sự quan tâm từ cộng đồng thời trang. Gu ăn mặc của cô được đánh giá là ngày càng táo bạo.

Trong bộ hình đăng tải trên trang cá nhân tối ngày 3/3, Tóc Tiên tiếp tục thu hút sự chú ý với mốt “khỏa thân” táo bạo. Nữ ca sĩ diện bộ đồ liền thân trong suốt, để lộ phần lớn da thịt, gần như loại bỏ hoàn toàn vải vóc với tạo hình này.

Những mảng ren trắng xuất hiện, gia tăng yếu tố bay bổng, lãng mạn cho tổng thể thiết kế. Với trang phục táo bạo, Tóc Tiên hướng sự chú ý vào hình thể quyến rũ, gợi cảm. Đây được đánh giá là một trong những tạo hình sexy nhất của Tóc Tiên trong thời gian gần đây.

Cũng ở bộ hình này, nữ ca sĩ hưởng ứng mốt chân váy xuyên thấu đặc biệt thịnh hành trong những mùa mốt gần đây. Với mẫu chân váy trong suốt, bổ sung đường diềm ren, cô kết hợp sơ mi trắng và cardigan xám, theo đuổi Xu hướng office siren (diện trang phục lấy cảm hứng từ công sở).

Cặp kính mắt trở thành phụ kiện bổ sung phù hợp cho tạo hình này, thậm chí góp phần gia tăng sự quyến rũ cho tổng thể. Nhìn chung, Tóc Tiên hoàn toàn chinh phục mốt xuyên thấu, “khỏa thân” trong bộ ảnh, cho thấy gu ăn mặc ngày càng táo bạo.

Tóc Tiên ngày càng quyến rũ với trang phục xuyên thấu, gần như khỏa thân. Ảnh: @toctien1305.

Trước đó, ngày 27/2, cô cũng thu hút sự quan tâm khi đăng tải bộ hình diện trang phục gợi cảm lên mạng xã hội. Cô khoác lên người thiết kế xuyên thấu quyến rũ, hưởng ứng mốt naked dress (tạm dịch: “váy khỏa thân”).

Chiếc váy của Tóc Tiên chỉ bao gồm lớp vải trong suốt mỏng manh phía trên, để lộ toàn bộ phần thân trên, khoe vòng một đầy đặn. Thiết kế xuyên thấu đến khoảng 90% giúp người mặc phô diễn trọn vẹn đường cong cơ thể nóng bỏng.

Chi tiết khuy áo vàng được sử dụng để che chắn ngực, gia tăng điểm nhấn cho tổng thể. Chiếc váy mang dấu ấn của Thời trang thiết kế riêng, đặc biệt phù hợp với vóc dáng và thần thái của Tóc Tiên.

Khi tham một sự kiện ra mắt Phim trong tháng 2, mỹ nhân này cũng diện một chiếc áo đỏ chất liệu ren, khoe những khoảng nửa kín nửa hở trên cơ thể.

Trong bộ ảnh đón Giáng sinh hồi cuối năm ngoái, nữ ca sĩ lại diện chiếc váy lưới màu đỏ. Chi tiết móc đan len tạo khoảng hở lớn, giúp người mặc phô diễn làn da trắng sáng và vóc dáng quyến rũ bên trong. Có thể thấy, những chiếc “váy khỏa thân” được Tóc Tiên đặc biệt ưa chuộng, hưởng ứng trong thời gian gần đây.

Tóc Tiên gây chú ý khi theo mốt naked dress quyến rũ, táo bạo. Ảnh: @toctien1305.

Dịp đầu năm nay, mốt xuyên thấu cũng tạo ra một làn sóng trong lĩnh vực thời trang tại thị trường Việt Nam. Tham dự buổi ra mắt phim Thỏ Ơi ngày 12/2, Pháo xuất hiện nổi bật với chiếc đầm ren xuyên thấu màu đỏ rực. Thiết kế được thực hiện bởi NTK Lý Quí Khánh, ứng dụng chất liệu ren một cách tinh tế, tạo ra những khoảng nửa kín nửa hở quyến rũ, gợi cảm.

Kiểu dáng đầm đuôi cá ôm sát cũng tôn vinh vóc dáng lý tưởng, hình thể chữ S của người mặc. Pháo khéo léo lựa chọn nội y, tránh tạo ra tình huống hớ hênh, phản cảm khi diện thiết kế táo bạo này.

Trong một buổi ra mắt phim khác hồi tháng 1, Pháo cũng diện thiết kế xuyên thấu màu đỏ rực tương tự. Chiếc váy cũng được NTK Lý Quí Khánh thực hiện riêng cho mỹ nhân này, có kiểu dáng cổ yếm quyến rũ với nhiều khoảng hở hơn, giúp người mặc khoe trọn làn da trắng sáng và vóc dáng quyến rũ.

Trên một sân khấu ca nhạc ngày 8/2, Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn khi theo đuổi mốt nake dress. Cô diện chiếc váy ren kết hợp lưới xuyên thấu xẻ sâu, khoe khéo lợi thế hình thể.

Chất liệu này tạo ra những khoảng nửa kín nửa hở, gia tăng yếu tố gợi cảm cho tổng thể. Diện chiếc váy của NTK Võ Tiến Đạt, Hồ Ngọc Hà để lộ nội y đồng màu dưới lớp vải mỏng, hoàn thiện tạo hình sexy dịp đầu năm.