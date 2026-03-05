Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Pháp luật

Thanh niên bịt mặt xông vào tiệm vàng với biểu hiện bất thường

13:01 05/03/2026
Đang giao dịch buổi tối, chủ tiệm vàng tại xã Sông Hinh hoảng hốt tri hô khi thấy một thanh niên bịt mặt, đội mũ gắn đèn pin bước vào tiệm với biểu hiện bất thường.

Sáng 5/3, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc một thanh niên xông vào tiệm vàng trên địa bàn xã Sông Hinh với biểu hiện nghi đe dọa, gây hoang mang cho người dân.

Theo camera ghi lại, vào khoảng 20h27 ngày 4/3, một thanh niên đội mũ bảo hiểm màu đen, bịt kín mặt, đeo bao tay đen, trên mũ có gắn đèn pin và đeo balo phía sau bước vào tiệm vàng Y.K. Thời điểm này, bên trong tiệm có chủ tiệm và một khách hàng đang giao dịch mua vàng.

Thanh nien bit mat, Xong vao tiem vang anh 1

Hình ảnh camera ghi lại thanh niên chỉ tay về phía chủ tiệm.

Nhân chứng cho biết sau khi vào tiệm, thanh niên này cầm một vật lạ nén xuống nền nhà với biểu hiện bất thường. Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, chủ tiệm lập tức tri hô "cướp, cướp" để cảnh báo và nhờ người xung quanh hỗ trợ.

Ngay sau tiếng hô hoán, thanh niên trên chỉ tay về phía chủ tiệm rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sự việc diễn ra trong thời gian ngắn nhưng khiến những người có mặt không khỏi hoảng sợ.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, trước khi rời khỏi tiệm vàng, thanh niên này có để lại một số giấy tờ tùy thân.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc trích xuất camera an ninh, lấy lời khai của các nhân chứng để truy tìm người liên quan, đồng thời làm rõ mục đích, động cơ của hành vi nói trên.

Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, đêm 11/2, Công an xã Hiệp Phước, đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố phối hợp với Công an xã Vĩnh Phước Tây (tỉnh Tây Ninh) đã bắt Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại tỉnh Tây Ninh), nghi phạm cướp tiệm vàng sau gần 5 giờ gây án.

Theo đó, lúc 19h ngày 11/2, Nguyễn Thanh Hùng đi bộ đến tiệm vàng Kim Chi 2 ở đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước (TP.HCM) hỏi mua vàng. Khi chủ tiệm vàng đưa xem một nhẫn vàng 24K loại 2 chỉ, thì Hùng cầm nhẫn vàng bỏ chạy.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hiệp Phước triển khai lực lượng xuống hiện trường. Lực lượng chức năng tập trung truy xét theo hướng tẩu thoát và hướng di chuyển của đối tượng đến và tẩu thoát khỏi tiệm vàng.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/thanh-nien-bit-mat-xong-vao-tiem-vang-voi-bieu-hien-bat-thuong-post1632229.html
Cùng chủ đề
Xác định 2 bị can cầm đầu trong vụ án 'Xôi lạc TV' Pháp luật
Xác định 2 bị can cầm đầu trong vụ án 'Xôi lạc TV'

Trong vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ...

Vụ án Xôi lạc TV: Bắt giữ nhiều bình luận viên Pháp luật
Vụ án Xôi lạc TV: Bắt giữ nhiều bình luận viên

Trong số 30 bị can đã bị khởi tố liên quan đến vụ án "Xôi lạc TV", có nhiều bình...

Cựu Bộ trưởng và thuộc cấp chi 2 triệu USD mua chuộc đoàn kiểm tra Pháp luật
Cựu Bộ trưởng và thuộc cấp chi 2 triệu USD mua chuộc đoàn kiểm tra

Nắm được thông tin Đoàn kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra các dự án Bệnh viện Bạch Mai...

Cục CSGT hướng dẫn 'làm sạch' dữ liệu xe cộ trên VNeTraffic Pháp luật
Cục CSGT hướng dẫn 'làm sạch' dữ liệu xe cộ trên VNeTraffic

Người dân gặp các tình trạng như thừa, thiếu, chuyển nhượng nhưng chưa sang tên có thể trình báo trực...

Chân dung 2 nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Có tiền án tiền sự, thủ đoạn xóa dấu vết tinh vi Pháp luật
Chân dung 2 nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Có tiền án tiền sự, thủ đoạn xóa dấu vết tinh vi

Sáng 6/2, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh...

Dừng áp dụng Nghị định 46 về an toàn thực phẩm đến hết ngày 15/4 Pháp luật
Dừng áp dụng Nghị định 46 về an toàn thực phẩm đến hết ngày 15/4

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 09 về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn...

Mới cập nhật
Hướng dẫn cá nhân, hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế mới nhất

Hướng dẫn cá nhân, hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế mới nhất

Ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm sẽ là căn cứ xác định nghĩa vụ thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh. Trường hợp không vượt mức này được miễn thuế nhưng vẫn phải khai báo.

5 giờ trước Đời sống

Nghiên cứu Mỹ: Trẻ suy giảm chức năng não nếu xem tivi quá 2 giờ/ngày

Nghiên cứu Mỹ: Trẻ suy giảm chức năng não nếu xem tivi quá 2 giờ/ngày

Nghiên cứu mới tại Mỹ chỉ ra thủ phạm gây suy giảm chất trắng trong não trẻ nhỏ. Sự suy giảm này có thể ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ và giao tiếp ở trẻ.

5 giờ trước Tin tức

Đề thi học sinh giỏi Văn có mã captcha tại TP.HCM gây xôn xao

Đề thi học sinh giỏi Văn có mã captcha tại TP.HCM gây xôn xao

Thay vì đi thẳng vào nội dung câu hỏi như các năm trước, đề thi Văn năm nay của TP.HCM yêu cầu thí sinh phải chứng minh bản thân không phải robot.

5 giờ trước Học đường

Mốt 'khỏa thân' của Tóc Tiên ngày càng táo bạo

Mốt 'khỏa thân' của Tóc Tiên ngày càng táo bạo

Trang phục xuyên thấu, gần như khỏa thân, của Tóc Tiên tiếp tục thu hút sự quan tâm từ cộng đồng thời trang. Gu ăn mặc của cô được đánh giá là ngày càng táo bạo.

5 giờ trước Âm nhạc

Xác định 2 bị can cầm đầu trong vụ án 'Xôi lạc TV'

Xác định 2 bị can cầm đầu trong vụ án 'Xôi lạc TV'

Trong vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống "Xôi lạc TV", 2 bị can giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là P.N.D. (SN 1979) và N.C.Đ. (SN 1993) cùng tại Hà Nội.

5 giờ trước Pháp luật

Không nhận ra Doãn Hải My qua "cam thường" của team qua đường, quá khác khi có filter sống ảo

Không nhận ra Doãn Hải My qua "cam thường" của team qua đường, quá khác khi có filter sống ảo

Bà xã Đoàn Văn Hậu lộ nhan sắc thật qua ảnh "cam thường" của fan.

5 giờ trước Hậu trường

Nữ thần dao kéo Park Min Young tái xuất phim mới với rating cực khủng

Nữ thần dao kéo Park Min Young tái xuất phim mới với rating cực khủng

Nữ thần dao kéo Park Min Young tái xuất với Siren's Kiss, đạt rating 5,5% tập đầu và dẫn đầu khung giờ phát sóng trên tvN.

5 giờ trước Phim

Chàng trai là ngoại lệ của Hòa Minzy

Chàng trai là ngoại lệ của Hòa Minzy

Hòa Minzy và chàng trai này có mối quan hệ vô cùng đặc biệt.

5 giờ trước Showbiz

Thói quen buổi tối tưởng giúp thư giãn nhưng lại làm giấc ngủ kém chất lượng

Thói quen buổi tối tưởng giúp thư giãn nhưng lại làm giấc ngủ kém chất lượng

Nhiều người cho rằng chỉ cần dành thời gian thư giãn vào buổi tối là sẽ ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, một số thói quen tưởng chừng vô hại lại có thể khiến cơ thể khó đi vào giấc ngủ sâu, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

5 giờ trước Sống khỏe

3 bộ phận của dưa hấu nhiều người tiếc rẻ ăn cho bằng được, nào ngờ lại gây khó chịu cho dạ dày

3 bộ phận của dưa hấu nhiều người tiếc rẻ ăn cho bằng được, nào ngờ lại gây khó chịu cho dạ dày

Dưa hấu là loại trái cây giải nhiệt quen thuộc trong mùa nóng. Tuy nhiên, có một số bộ phận của quả dưa hấu nhiều người vô tình ăn nhưng nếu tiêu thụ không đúng cách có thể khiến dạ dày dễ bị khó chịu.

5 giờ trước Dinh dưỡng