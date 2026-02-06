Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Cục CSGT hướng dẫn 'làm sạch' dữ liệu xe cộ trên VNeTraffic

17:02 06/02/2026
Người dân gặp các tình trạng như thừa, thiếu, chuyển nhượng nhưng chưa sang tên có thể trình báo trực tuyến cho cơ quan công an qua app VNeTraffic.

Người dân có thể khai báo tình trạng xe trên VNeTraffic. Ảnh: Xuân Sang.

Bản cập nhật mới nhất của ứng dụng VNeTraffic vào đầu tháng 2 đã bổ sung tiện ích khai báo tình trạng phương tiện. Tính năng này cho phép khai báo tình trạng phương tiện trực tiếp trên app để hệ thống đối soát, soát xét với cơ sở dữ liệu quản lý phương tiện.

Qua đó, người dân có thể thuận tiện trong việc kết nối thông tin phương tiện do mình đứng tên chủ xe với Cơ quan đăng ký xe. Cục CSGT cho biết đây cũng là nỗ lực làm sạch dữ liệu, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân, đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với phương tiện cơ giới đường bộ.

VNeTraffic là ứng dụng giao thông thông minh do Bộ Công an phát triển, nhằm kết nối công dân với lực lượng CSGT và hỗ trợ quản lý giao thông trên nền tảng số. Ứng dụng được xây dựng để phục vụ chuyển đổi và số hoá dữ liệu người dân trong quản lý an toàn giao thông.

Người có phương tiện do mình đứng tên trên giấy đăng ký xe đã bán, cho, tặng, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục thu hồi biển số (hoặc sang tên, chuyển chủ) hoặc bị mất cắp có thể trình báo đến cơ quan công an qua VNeTraffic. Người dân cần đảm bảo tài khoản định danh ở mức độ 2 và cập nhật ứng dụng đến phiên bản mới nhất.

Cách khai báo tình trạng phương tiện trên VNeTraffic

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNetraffic. Người dân có thể liên kết với tài khoản định danh quốc gia VNeID.

Bước 2: Vào mục ví giấy tờ ở góc phải màn hình

Bước 3: Chọn mục giấy đăng ký xe

Bước 4: Nhập passcode

khai bao phuong tien anh 1

Người dân vào mục Giấy đăng ký xe trong ví giấy tờ.

Bước 5: Nhấn vào nút “Xác nhận thông tin” màu đỏ góc dưới bên phải

Bước 6: Chọn loại xe, biển số xe

Bước 7: Trường hợp xe không đứng tên, chọn báo thừa.

Trường hợp xe có đứng tên nhưng chưa có trong hệ thống, chọn báo thiếu.

Với xe đã bán, cho tặng nhưng chưa sang tên, thu hồi biến số, người dân chọn Xe thuộc sở hữu của tôi.

Với xe đã mua, được cho tặng nhưng chưa làm thủ tục sang tên cho chủ sở hữu mới, chọn Phương tiện được cho/tặng nhưng chưa sang tên.

khai bao phuong tien anh 2

Chọn biển số xe, loại xe và trường hợp liên quan.

Bước 8: Chọn các thông tin đúng ở mục tình trạng phương tiện rồi chọn vào ô xác nhận.

Hệ thống sẽ cập nhật tình trạng phương tiện và sau khi soát xét sẽ có thông báo cho chủ tài khoản VNeTraffic thực hiện các thủ tục đối với phương tiện (thu hồi biển số, đăng ký xe …) theo quy định.

Cục CSGT lưu ý rằng trong thời gian chưa liên hệ và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng chính thức, công dân vẫn là chủ xe hợp pháp đứng tên phương tiện và chịu trách nhiệm đối với các vấn đề liên quan đến chiếc xe.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/cuc-csgt-huong-dan-lam-sach-du-lieu-xe-co-tren-vnetraffic-post1625543.html
