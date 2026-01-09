Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Cảnh báo các chiêu lừa đảo phổ biến dịp Tết

11:13 09/01/2026
Công an TP.HCM cảnh báo các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng nhu cầu mua sắm, giải trí và đi lại tăng cao trong dịp Tết để thực hiện hành vi lừa đảo qua không gian mạng.

Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM tại họp báo chiều 8/1. Ảnh: Thảo Liên.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 8/1, Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM, đã khuyến cáo 3 cách thức lừa đảo phổ biến mà kẻ gian thường sử dụng vào dịp Tết để tiếp cận người dân, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, các đối tượng thường mạo danh cơ quan Chính phủ, cán bộ công an (thông qua gọi điện thoại hoặc gọi video) thực hiện các hoạt động nghĩa tình, tặng quà; dẫn dụ người dân cài đặt các ứng dụng lạ hoặc nhấn vào các đường link "độc hại" nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng từ đó chiếm đoạt tiền. Các đối tượng còn tạo ra các chương trình khuyến mại ảo để lừa đảo người dân.

Bên cạnh đó, xuất phát từ nhu cầu di chuyển và đặt chỗ lưu trú tăng cao trước, trong và sau Tết, các đối tượng thường xây dựng các kịch bản đặt vé tàu, xe, máy bay hoặc phòng khách sạn giả.

"Chúng tăng cường chạy quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt trên Facebook và các công cụ tìm kiếm để tiếp cận những người đang có nhu cầu tìm kiếm dịch vụ. Nếu người dân mất cảnh giác thì rất dễ bị các đối tượng này lừa đảo", Thượng tá Hải cho hay.

Theo đó, Thượng tá Hồ Thọ Hải khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác để có thể giảm 80-90% nguy cơ bị lừa từ các tội phạm công nghệ cao.

Đại diện Công an TP.HCM yêu cầu người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào, không nhấn vào các đường link lạ và chỉ cài đặt ứng dụng từ các nguồn như CH Play (đối với điện thoại hệ điều hành Android) hoặc App Store (đối với iOS) để đảm bảo an toàn cho thiết bị cá nhân.

Khi có nhu cầu đặt vé tàu, xe, máy bay hoặc phòng khách sạn, người dân nên lựa chọn các đại lý, cơ sở uy tín, có thông tin rõ ràng và có thể kiểm chứng. Đồng thời, khi tìm kiếm thông tin trên mạng, cần thận trọng với các kết quả hiển thị ở vị trí đầu có gắn nhãn “Được tài trợ”.

"Đây là một thủ thuật mà chúng tôi thường khuyến cáo người dân sử dụng. Bởi các đối tượng lừa đảo thường chi tiền quảng cáo để đưa các trang web giả mạo lên thứ hạng cao, tạo cảm giác đáng tin nhằm đánh lừa người dùng", Thượng tá Hải cảnh báo.

