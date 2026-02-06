Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chân dung 2 nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Có tiền án tiền sự, thủ đoạn xóa dấu vết tinh vi

16:58 06/02/2026
Sáng 6/2, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra vụ cướp ngân hàng xảy ra vào ngày 19/1.

Sáng 6/2, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp báo thông tin về vụ cướp ngân hàng xảy ra ngày 19/1, đồng thời trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình đấu tranh, phá chuyên án. 

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, trực tiếp tham dự và chủ trì họp báo. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo và các thành viên ban chuyên án thuộc Cục Cảnh sát hình sự; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao; Viện Khoa học hình sự; Công an các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi; Công an TPHCM; Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Bắc Ninh.

collage 2 nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai bị bắt giữ

Về phía tỉnh Gia Lai có lãnh đạo Tỉnh ủy - UBND tỉnh Gia Lai; Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Trước thời điểm buổi họp báo diễn ra, khu vực hội trường Công an tỉnh Gia Lai được bố trí chặt chẽ, an ninh bảo đảm nghiêm ngặt. Các lực lượng, đơn vị tham gia chuyên án có mặt từ sớm, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự khẩn trương trong việc thông tin chính thức về kết quả điều tra vụ cướp ngân hàng gây xôn xao dư luận. 

2 nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng bị bắt giữ gồm Phạm Anh Tài (36 tuổi, ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (35 tuổi, ở phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi). Cả 2 bị bắt vào ngày 5/2 khi đang lẩn trốn ở phường Kon Tum.

Thời điểm bắt giữ,công an đã thu giữ 4 khẩu súng cùng các tang vật liên quan đến vụ án.

Bước đầu, công an xác định 2 nghi phạm gây ra vụ cướp quen biết nhau từ lâu do cùng địa phương, có nhiều tiền án tiền sự. Trong đó, một nghi phạm đang trốn truy nã về tội Giết người theo quyết định từ năm 2018. Quá trình trốn chạy, hai tên này thường xuyên xóa dấu vết để không bị phát hiện. Hôm qua, một nghi phạm bị bắt ở địa bàn tỉnh Kon Tum cũ, người còn lại bị bắt ở thành phố Kon Tum. Công an đã thu giữ được gần hết số tiền bị cướp. 

62672803914461218139699833144809968968270579n Hình ảnh hai đối tượng cướp ngân hàng rồi bỏ trốn do camera an ninh ghi lại

Trước đó, khoảng 16h ngày 19/1, 2 đối tượng nam giới mặc áo giống trang phục xe ôm công nghệ (Grab) xông vào một phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh. Tại đây, chúng dùng vật có hình dạng giống súng đe dọa nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát. 

Một tuần sau, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy là phương tiện 2 tên cướp ngân hàng dùng để lưu thông, bị chôn tại khu rừng thông giáp ranh Khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng), cách hiện trường khoảng 5km. 

Khi chôn chiếc xe, các đối tượng đã dùng những tấm ván ghép lại để che miệng hố và phủ thêm chiếu cũ, lá cây nhằm ngụy trang. 

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Gia Lai và công an nhiều địa phương tổ chức trinh sát, khẩn trương bắt các nghi phạm liên quan đến vụ cướp ngân hàng.

Minh Tuệ

