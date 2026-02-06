Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Mâm cúng ông Công ông Táo cần những gì để vừa đầy đủ, vừa tránh lãng phí?

17:00 06/02/2026
Mâm cúng ông Công ông Táo không cần cầu kỳ hay tốn kém, quan trọng là sự gọn gàng, đầy đủ lễ nghi và tránh lãng phí trong dịp cuối năm.

Lễ cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp là một trong những nghi lễ quan trọng của người Việt trước thềm năm mới. Đây là dịp để mỗi gia đình bày tỏ lòng thành kính với các vị thần cai quản bếp núc, cầu mong một năm hanh thông, gia đạo ấm êm. Tuy nhiên, trong nhịp sống hiện đại, việc chuẩn bị mâm cúng sao cho vừa đủ, trang trọng mà không rườm rà, lãng phí đang là mối quan tâm của nhiều gia đình.

 
Lễ cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp là một trong các nghi lễ quan trọng trước thềm năm mới của nhiều gia đình. Ảnh minh hoạ Lễ cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp là một trong các nghi lễ quan trọng trước thềm năm mới của nhiều gia đình. Ảnh minh hoạ

Đầy đủ lễ nghi nhưng không cần cầu kỳ

Theo phong tục truyền thống, mâm cúng ông Công ông Táo không đặt nặng số lượng lễ vật mà chú trọng sự gọn gàng, sạch sẽ và lòng thành. Một mâm cúng cơ bản thường có hương, hoa tươi, nước sạch, trầu cau và mâm ngũ quả theo mùa. Hoa cúng nên chọn những loại phổ biến, dễ mua, tránh chạy theo hình thức trang trí cầu kỳ. 

Mâm ngũ quả cũng không cần sử dụng các loại trái cây đắt tiền hay sắp xếp phức tạp, miễn sao thể hiện được ý nghĩa sung túc, đủ đầy.
Tuỳ theo điều kiện của mỗi gia đình, chúng ta có thể bày biện mâm cúng sao cho phù hợp, đầy đủ mà không bị lãng phí. Ảnh minh hoạ Tuỳ theo điều kiện của mỗi gia đình, chúng ta có thể bày biện mâm cúng sao cho phù hợp, đầy đủ mà không bị lãng phí. Ảnh minh hoạ

Tùy điều kiện từng gia đình và phong tục từng vùng, mâm cúng có thể là cỗ mặn hoặc cỗ chay. Với cỗ mặn, các món quen thuộc như gà luộc, xôi, canh, món xào đơn giản là đã đủ trang trọng. 

Nếu chọn cỗ chay, gia đình có thể chuẩn bị xôi, chè, rau củ, đậu phụ theo bữa ăn thường ngày. Việc nấu nướng nên cân nhắc số lượng phù hợp để sau khi cúng, các thành viên cùng dùng, tránh dư thừa gây lãng phí.

Tiết chế lễ vật để giữ nét đẹp văn minh

Trong nghi lễ cúng ông Công ông Táo, cá chép được xem là lễ vật mang ý nghĩa biểu trưng cho việc các Táo chầu trời. Nhiều gia đình hiện nay lựa chọn cá chép sống để thả phóng sinh sau khi cúng hoặc sử dụng cá chép giấy thay thế. Dù chọn hình thức nào, điều quan trọng là thực hiện với thái độ trang nghiêm, đúng cách, tránh gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Mỗi gia đình không nên chạy theo hình thức, thay vào đó, hãy thực hiện một mâm cúng đơn giản, ấm cúng trong không gian gia đình, bởi quan trọng nhất phải là sự thành tâm. Ảnh minh hoạ Mỗi gia đình không nên chạy theo hình thức, thay vào đó, hãy thực hiện một mâm cúng đơn giản, ấm cúng trong không gian gia đình, bởi quan trọng nhất phải là sự thành tâm. Ảnh minh hoạ

Cùng với đó, vàng mã chỉ nên chuẩn bị ở mức vừa phải. Việc đốt quá nhiều không làm tăng thêm ý nghĩa tâm linh, ngược lại còn gây lãng phí và ảnh hưởng đến môi trường sống. Các chuyên gia văn hóa khuyến khích mỗi gia đình hướng tới mâm cúng gọn nhẹ, giảm tối đa các lễ vật mang tính phô trương.

Giữ gìn phong tục cúng ông Công ông Táo không đồng nghĩa với việc chạy theo hình thức. Một mâm cúng đơn giản, ấm cúng trong không gian gia đình, với những món ăn quen thuộc và sự thành tâm, chính là cách phù hợp nhất để gìn giữ nét đẹp truyền thống trong đời sống hiện đại.

