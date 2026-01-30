Tin tài chính hôm nay 30/1: Vàng lao dốc kỷ lục, USD và euro đồng loạt hạ nhiệt

Thị trường tài chính ngày 30/1 ghi nhận biến động mạnh khi giá vàng trong nước "bốc hơi" gần 10 triệu đồng/lượng, trong khi USD giảm tại hệ thống ngân hàng.

Vàng

Sáng 30/1, thị trường vàng trong nước chứng kiến cú đảo chiều mạnh nhất trong nhiều tuần.

Giá vàng miếng SJC tại hầu hết doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ được niêm yết quanh 177,1 – 180,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 9,5 – 10,7 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Một số thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức giảm trên 10 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn 9999 cũng không tránh khỏi đà giảm sốc. Tại DOJI, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng giao dịch quanh 177 – 180 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 9,4 – 9,6 triệu đồng/lượng.

PNJ, Phú Quý và SJC niêm yết vàng nhẫn phổ biến trong vùng 176,8 – 179,8 triệu đồng/lượng, mức điều chỉnh tương tự vàng miếng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay dao động quanh 5.180 – 5.220 USD/ounce, giảm gần 3% so với phiên liền trước, tương đương mức giảm hơn 150 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (khoảng 26.120 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương 164 – 165 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC trong nước khoảng 15 – 16 triệu đồng/lượng. Đà giảm mạnh chủ yếu đến từ áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng, cùng biến động kỹ thuật mạnh trên thị trường quốc tế.

Bạc

Sau chuỗi tăng dựng đứng và liên tục lập đỉnh, thị trường bạc ngày 30/1 xuất hiện nhịp điều chỉnh rõ nét.

Giá bạc thế giới giao ngay có thời điểm giảm về quanh 112 – 115 USD/ounce, tương đương mức điều chỉnh 2 – 4% so với đỉnh gần nhất trên 120 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, diễn biến có sự phân hóa. Bạc miếng Phú Quý 999 được niêm yết quanh 4,30 – 4,44 triệu đồng/lượng, giảm hơn 110.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Ở phân khúc bạc thỏi 1kg, giá phổ biến trong vùng 114 – 118 triệu đồng/kg, giảm khoảng 3 triệu đồng/kg tại một số thương hiệu. Dù điều chỉnh, mặt bằng giá bạc vẫn ở vùng cao lịch sử, phản ánh tác động mạnh của dòng tiền đầu cơ và nhu cầu công nghiệp trong thời gian qua.

USD

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/VND sáng 30/1 tiếp tục Xu hướng giảm tại kênh chính thức. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.074 VND/USD, giảm 9 đồng so với phiên trước.

Tại các ngân hàng thương mại lớn, USD đồng loạt hạ giá. Vietcombank niêm yết 25.810 – 26.200 VND/USD, BIDV ở mức 25.845 – 26.205 VND/USD, VietinBank 25.640 – 26.180 VND/USD, giảm từ 30 – 65 đồng/USD so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán dao động trong khoảng 360 – 540 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, USD giao dịch quanh 26.320 – 26.460 VND/USD, giảm nhẹ so với phiên trước.

Trên thế giới, chỉ số Dollar Index (DXY) dao động quanh 96,2 – 96,4 điểm, cho thấy USD vẫn ở vùng thấp nhiều năm dù có dấu hiệu ổn định sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed.

Euro

Đồng euro sáng 30/1 giảm khá mạnh tại hệ thống ngân hàng.

Vietcombank niêm yết tỷ giá euro ở mức 30.175 – 31.742 VND/EUR, giảm 239 – 276 đồng so với phiên trước. VietinBank giao dịch quanh 30.397 – 31.757 VND/EUR, BIDV 30.432 – 31.790 VND/EUR, mức giảm phổ biến trên 300 đồng/EUR.

Trên thị trường tự do, euro được mua bán quanh 30.930 – 31.060 VND/EUR, giảm khoảng 240 – 250 đồng.

Trên thị trường quốc tế, cặp EUR/USD dao động gần 1,196 – 1,20 USD/EUR, khi giới đầu tư thận trọng trước các tín hiệu chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và triển vọng kinh tế khu vực.