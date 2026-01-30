Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Tin tài chính hôm nay 30/1: Vàng lao dốc kỷ lục, USD và euro đồng loạt hạ nhiệt

15:05 30/01/2026
Thị trường tài chính ngày 30/1 ghi nhận biến động mạnh khi giá vàng trong nước "bốc hơi" gần 10 triệu đồng/lượng, trong khi USD giảm tại hệ thống ngân hàng.

Vàng

Sáng 30/1, thị trường vàng trong nước chứng kiến cú đảo chiều mạnh nhất trong nhiều tuần. 

Giá vàng miếng SJC tại hầu hết doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ được niêm yết quanh 177,1 – 180,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 9,5 – 10,7 triệu đồng/lượng so với phiên trước. 

Một số thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức giảm trên 10 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn 9999 cũng không tránh khỏi đà giảm sốc. Tại DOJI, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng giao dịch quanh 177 – 180 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 9,4 – 9,6 triệu đồng/lượng. 

PNJ, Phú Quý và SJC niêm yết vàng nhẫn phổ biến trong vùng 176,8 – 179,8 triệu đồng/lượng, mức điều chỉnh tương tự vàng miếng.

Ảnh minh họa Ảnh minh họa
Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay dao động quanh 5.180 – 5.220 USD/ounce, giảm gần 3% so với phiên liền trước, tương đương mức giảm hơn 150 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (khoảng 26.120 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương 164 – 165 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC trong nước khoảng 15 – 16 triệu đồng/lượng. Đà giảm mạnh chủ yếu đến từ áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng, cùng biến động kỹ thuật mạnh trên thị trường quốc tế.

Bạc

Sau chuỗi tăng dựng đứng và liên tục lập đỉnh, thị trường bạc ngày 30/1 xuất hiện nhịp điều chỉnh rõ nét. 

Giá bạc thế giới giao ngay có thời điểm giảm về quanh 112 – 115 USD/ounce, tương đương mức điều chỉnh 2 – 4% so với đỉnh gần nhất trên 120 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, diễn biến có sự phân hóa. Bạc miếng Phú Quý 999 được niêm yết quanh 4,30 – 4,44 triệu đồng/lượng, giảm hơn 110.000 đồng/lượng so với hôm qua. 

Ảnh minh họa Ảnh minh họa
 

Ở phân khúc bạc thỏi 1kg, giá phổ biến trong vùng 114 – 118 triệu đồng/kg, giảm khoảng 3 triệu đồng/kg tại một số thương hiệu. Dù điều chỉnh, mặt bằng giá bạc vẫn ở vùng cao lịch sử, phản ánh tác động mạnh của dòng tiền đầu cơ và nhu cầu công nghiệp trong thời gian qua.

USD

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/VND sáng 30/1 tiếp tục Xu hướng giảm tại kênh chính thức. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.074 VND/USD, giảm 9 đồng so với phiên trước.

Tại các ngân hàng thương mại lớn, USD đồng loạt hạ giá. Vietcombank niêm yết 25.810 – 26.200 VND/USD, BIDV ở mức 25.845 – 26.205 VND/USD, VietinBank 25.640 – 26.180 VND/USD, giảm từ 30 – 65 đồng/USD so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán dao động trong khoảng 360 – 540 đồng/USD.

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Trên thị trường tự do, USD giao dịch quanh 26.320 – 26.460 VND/USD, giảm nhẹ so với phiên trước. 

Trên thế giới, chỉ số Dollar Index (DXY) dao động quanh 96,2 – 96,4 điểm, cho thấy USD vẫn ở vùng thấp nhiều năm dù có dấu hiệu ổn định sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed.

Euro

Đồng euro sáng 30/1 giảm khá mạnh tại hệ thống ngân hàng. 

Vietcombank niêm yết tỷ giá euro ở mức 30.175 – 31.742 VND/EUR, giảm 239 – 276 đồng so với phiên trước. VietinBank giao dịch quanh 30.397 – 31.757 VND/EUR, BIDV 30.432 – 31.790 VND/EUR, mức giảm phổ biến trên 300 đồng/EUR.

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Trên thị trường tự do, euro được mua bán quanh 30.930 – 31.060 VND/EUR, giảm khoảng 240 – 250 đồng. 

Trên thị trường quốc tế, cặp EUR/USD dao động gần 1,196 – 1,20 USD/EUR, khi giới đầu tư thận trọng trước các tín hiệu chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và triển vọng kinh tế khu vực.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/kinh-doanh/tin-tai-chinh-30-1-vang-lao-doc-ky-luc-usd-va-euro-cung-ha-nhiet-202601301327307918.html
Cùng chủ đề
Nghỉ việc vì thưởng Tết 500.000 đồng Đời sống
Nghỉ việc vì thưởng Tết 500.000 đồng

Thưởng Tết thấp hơn kỳ vọng, thậm chí bị quy đổi thành voucher, khiến nhiều người lao động TP.HCM quyết...

Đổi đời ngay trước rằm tháng Chạp, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc vàng, sắm Tết dư dả Đời sống
Đổi đời ngay trước rằm tháng Chạp, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc vàng, sắm Tết dư dả

Cận kề rằm tháng Chạp, 3 con giáp sau được dự báo phất lên như diều gặp gió, sắp s

Cô gái đứng trong con hẻm và diễn biến đáng sợ tiếp đó được camera ghi lại Đời sống
Cô gái đứng trong con hẻm và diễn biến đáng sợ tiếp đó được camera ghi lại

Mới đây, cư dân mạng đã và đang rôm rả bàn luận về tình huống cô gái trẻ bị quấy...

Giá xăng tăng lên gần 19.000 đồng/lít Đời sống
Giá xăng tăng lên gần 19.000 đồng/lít

Từ 15h ngày 29/1, giá xăng RON 95 tăng 210 đồng/lít lên 18.840 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt...

Giá vàng trong nước đã vượt 190 triệu đồng/lượng Đời sống
Giá vàng trong nước đã vượt 190 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng tăng vọt khoảng 6 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay (29/1),...

Thưởng Tết '0 đồng' Đời sống
Thưởng Tết '0 đồng'

Thực trạng “0 đồng” thưởng Tết khiến một số người trẻ TP.HCM điều chỉnh kế hoạch tài chính, chấp nhận...

Mới cập nhật
Hàng loạt NSX lao đao vì hoa khôi trường múa gây tai nạn bỏ trốn

Hàng loạt NSX lao đao vì hoa khôi trường múa gây tai nạn bỏ trốn

Nữ diễn viên Kim Thần vướng scandal lớn liên quan tới pháp luật. Các tác phẩm của cô có nguy cơ không thể lên sóng.

5 giờ trước Showbiz

'Tổng tài' ra lệnh đàn em: Mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát

'Tổng tài' ra lệnh đàn em: Mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát

Tại tòa, Nguyễn Long Vũ khai chính Nguyễn Văn Thiên chỉ đạo bị cáo đánh nhân viên quán cà phê.

5 giờ trước Pháp luật

Nghỉ việc vì thưởng Tết 500.000 đồng

Nghỉ việc vì thưởng Tết 500.000 đồng

Thưởng Tết thấp hơn kỳ vọng, thậm chí bị quy đổi thành voucher, khiến nhiều người lao động TP.HCM quyết định nghỉ việc sau khi nhận lương, thưởng Tết Bính Ngọ 2026.

5 giờ trước Đời sống

Hàng loạt kênh 'tỷ view' bị YouTube gỡ vì AI

Hàng loạt kênh 'tỷ view' bị YouTube gỡ vì AI

Làn sóng video sản xuất hàng loạt bằng AI đang khiến YouTube phải siết chặt kiểm soát, khi nhiều kênh sở hữu hàng tỷ lượt xem bị xóa khỏi nền tảng.

9 giờ trước Học viện AI

Tổ chức định giá 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan

Tổ chức định giá 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan

Thi hành án Dân sự TP.HCM đã ra thông báo tìm tổ chức định giá cho 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

9 giờ trước Pháp luật

Dân văn phòng đổ tiền, đổ công biến tiệc tất niên thành concert

Dân văn phòng đổ tiền, đổ công biến tiệc tất niên thành concert

Sẵn sàng bỏ tiền túi, thời gian và công sức, nhiều nhân viên văn phòng coi tiệc công ty cuối năm là sân chơi sáng tạo, gắn kết tập thể và xây dựng hình ảnh doanh nghiệp.

9 giờ trước GEN Z

Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Bệnh vảy nến là căn bệnh ngoài da nan y, người bệnh thường có cơ địa nóng, rát và thường xuyên bóc từng lớp vảy hết tầng này đến tầng khác. Bảo Thanh Đường có phương thuốc tìm ra nguồn gốc gây bệnh và tác động trực tiếp nhất.

10 giờ trước Bệnh thường gặp

Công nghệ giảm nỗi lo mỗi lần bấm 'đồng ý' chia sẻ dữ liệu

Công nghệ giảm nỗi lo mỗi lần bấm 'đồng ý' chia sẻ dữ liệu

Người dùng hiện nay phải cung cấp rất nhiều thông tin cá nhân, cho nhiều dịch vụ khác nhau, nhưng thường không biết dữ liệu của mình được xử lý ra sao và nằm ở đâu.

1 ngày trước Phần mềm

Không phải Phú Quốc, đây mới là cái tên Việt Nam được tạp chí Mỹ đánh giá là "điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026": Tổng thu du lịch lên tới 134.000 tỷ đồng

Không phải Phú Quốc, đây mới là cái tên Việt Nam được tạp chí Mỹ đánh giá là "điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026": Tổng thu du lịch lên tới 134.000 tỷ đồng

Địa phương này được vinh danh ở vị trí khá cao trong bảng xếp hạng.

1 ngày trước Khám phá

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc giảng viên dùng bằng tiến sĩ giả

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc giảng viên dùng bằng tiến sĩ giả

PGS.TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa ký quyết định cho thôi việc đối với ông Đặng Ngọc Nam vì "sử dụng bằng tiến sĩ giả".

1 ngày trước Tin tức