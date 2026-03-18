Trào lưu tối giản của Carolyn Bessette Kennedy phủ sóng thảm đỏ Oscar

Tại lễ trao giải Oscar năm nay, Xu hướng tối giản lấy cảm hứng từ Carolyn Bessette Kennedy bất ngờ trở thành điểm nhấn trên thảm đỏ. Không còn những thiết kế cầu kỳ, nhiều ngôi sao lựa chọn Phong cách tinh giản, thanh lịch nhưng vẫn đủ sức tạo dấu ấn cá nhân.

Khoảnh khắc được giới mộ điệu chờ đợi đã đến khi nữ diễn viên Sarah Pidgeon lần đầu diện thiết kế của Calvin Klein trên thảm đỏ. Trước đó, cô đã xuất hiện dày đặc tại các sự kiện Thời trang lớn như Prada hay Chanel, nhưng đây mới là lần đầu tiên cô gắn kết trực tiếp với thương hiệu thời trang cao cấp đến từ Mỹ.

Từ phải sang: Renate Reinsve trong trang phục Louis Vuitton, Paloma Elsesser trong trang phục Conner Ives, Eva Victor trong trang phục Loewe. Ảnh:

Trong những tuần qua, cộng đồng mạng liên tục “mổ xẻ” phong cách của Sarah Pidgeon, săn lùng những thiết kế mang tinh thần tối giản sắc sảo đặc trưng của biểu tượng thời trang thập niên 1990 này. Tại tiệc hậu Oscar của Vanity Fair, nữ diễn viên gây chú ý khi diện chiếc đầm cột ánh bạc đính sequin và pha lê, với dây mảnh và chi tiết gập tinh tế ở thân trước, một lựa chọn vừa kín đáo vừa toát lên vẻ quyến rũ tự nhiên.

Không chỉ riêng Sarah Pidgeon, nhiều ngôi sao khác cũng lăng xê phong cách tối giản trên thảm đỏ. Emma Stone xuất hiện nổi bật trong thiết kế váy trắng tối giản nhưng được cắt may tinh xảo của Nicolas Ghesquière cho Louis Vuitton, với phần tay áo cap sleeves và lưng khoét sâu tạo nên sự cân bằng giữa thanh lịch và gợi cảm.

Chloe Fineman xuất hiện trong thiết kế của Kallmeyer, còn Vicky Krieps lựa chọn bộ trang phục của Bottega Veneta.

Trong khi đó, Zoe Saldana chọn chiếc váy slip ren - satin đen từ Saint Laurent, còn Renate Reinsve trung thành với tinh thần tối giản trong cả hai lần xuất hiện, với váy đỏ quây và thiết kế bodycon xuyên thấu màu đen, đều đến từ Louis Vuitton.

Phong cách này tiếp tục được biến tấu đa dạng qua lựa chọn của Vicky Krieps trong thiết kế đen quây mềm mại của Bottega Veneta, hay bộ tuxedo trắng cá tính của Louise Trotter. Chloe Fineman gây ấn tượng với váy vàng ánh kim tối giản do Daniella Kallmeyer thiết kế, trong khi Bella Hadid xuất hiện thanh thoát trong set đồ trắng hai mảnh của Prada.

Từ phải sang: Chase Infiniti trong trang phục Louis Vuitton, Lila Moss trong trang phục Fendi, Laura Harrier trong trang phục Gucci.

Dù mang tinh thần của chủ nghĩa tối giản thập niên 1990, phong cách tại Oscar năm nay không đơn thuần là sự “sao chép” hình ảnh của Carolyn Bessette Kennedy. Thay vào đó, các ngôi sao đã làm mới tinh thần này bằng những chi tiết hiện đại như phom dáng phá cách, chất liệu mềm mại hoặc điểm nhấn tinh tế.

Có thể thấy, tối giản của hiện tại không còn đồng nghĩa với sự đơn điệu. Trên thảm đỏ Oscar, phong cách này được tái định nghĩa: vừa tinh gọn, vừa giàu tính biểu đạt, chứng minh rằng đôi khi chính sự tiết chế lại là cách nổi bật nhất.