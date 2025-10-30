2 mẫu váy cưới 'hot rần rần' sau đám cưới tiền tỷ của Đỗ Thị Hà và Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Đây là 2 mẫu váy cưới không thể thiếu cho bất kì cô dâu nào.

Hai đám cưới đình đám nhất tháng 10 của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu không chỉ thu hút sự chú ý bởi độ hoành tráng mà còn trở thành “sàn diễn” Thời trang váy cưới, tạo cảm hứng cho hàng nghìn cô dâu Việt mùa cưới năm nay. Dù Phong cách đối lập, một người yêu vẻ đẹp cổ điển, kín đáo, người còn lại chuộng hình ảnh quyến rũ, hiện đại, cả hai người đẹp đều ghi dấu ấn riêng với lựa chọn váy cưới tinh tế, giàu tính thẩm mỹ.

Đỗ Thị Hà mê đắm chất liệu ren cổ điển

Trong lễ rước dâu tại Thanh Hóa, Đỗ Thị Hà xuất hiện trong tà áo dài ren Pháp trắng tinh khôi được thêu thủ công hơn một tuần. Thiết kế cổ cao truyền thống kết hợp hoa văn ren mềm mại giúp tôn lên vẻ dịu dàng đằm thắm của nàng hậu. Điểm nhấn nằm ở khăn voan ren dài 1 mét đồng điệu họa tiết, tạo tổng thể hài hòa và trang nhã đậm chất cô dâu Á Đông thanh lịch.

Trong phần tiệc, Đỗ Thị Hà tiếp tục trung thành với chất liệu yêu thích khi diện chiếc đầm cưới ren xuyên thấu tinh tế, phom dáng ôm nhẹ làm nổi bật vòng eo thon gọn và vóc dáng chuẩn hoa hậu. Thiết kế cúp ngực cách điệu tạo hiệu ứng hiện đại mà vẫn tinh tế, không phô trương. Chất liệu ren tiếp tục xuất hiện xuyên suốt nhưng được xử lý khéo léo để không gây cảm giác nặng nề, thay vào đó mang lại sự mềm mại, nữ tính.

Trong bộ váy đón khách, nàng hậu cũng tinh tế điểm xuyết ren vào viền ngực của chiếc đầm đuôi cá lụa mikado tối giản do NTK Lê Thanh Hòa thực hiện. Chiếc nơ lớn ở eo giúp thiết kế vẫn giữ được điểm nhấn mà không cần trang sức rườm rà.

Tại bộ ảnh cưới ở châu Âu, ren lại tiếp tục được ưu ái trong thiết kế váy cưới dáng ngắn ôm sát, khoe đôi chân dài và thần thái cuốn hút của người đẹp xứ Thanh.

Á hậu Quỳnh Châu tỏa sáng với loạt váy cưới hở vai

Nếu Đỗ Thị Hà chọn chất liệu ren thì Quỳnh Châu lại trung thành với phong cách váy cưới hở vai tôn xương quai xanh và bờ vai gợi cảm. Trong tiệc cưới chính tối 26/10, cô gây ấn tượng với chiếc váy satin trắng lấy cảm hứng từ hoa mẫu đơn. Thiết kế trễ vai nhẹ với phần drap tạo hình cánh hoa ở hông vừa tinh tế vừa nữ tính, mang vẻ đẹp chuẩn nàng dâu hào môn sang trọng.

Trong buổi lễ ở nhà thờ, Quỳnh Châu diện thiết kế cổ thuyền tay dài đính nghìn viên pha lê và đá Swarovski của NTK Lê Thanh Hòa. Váy ôm dáng tôn đường cong và bờ vai nhưng vẫn giữ nét trang nghiêm phù hợp không gian nhà thờ. Phần đuôi váy rũ nhẹ và khăn voan dài khiến cô dâu trở nên bay bổng như bước ra từ truyện cổ.

Trên lễ đường, cô tiếp tục ưu tiên kiểu váy trễ vai khi chọn thiết kế độc quyền của NTK Chung Thanh Phong. Váy được làm từ lụa tơ tằm phản chiếu ánh sáng tự nhiên, đính pha lê tinh xảo, phom dáng tối giản nhưng cực kỳ sang. Không cần phô trương chi tiết, chỉ với bờ vai hờ hững và đường cắt tinh tế, Quỳnh Châu đã tạo nên hình ảnh cô dâu thanh lịch, chuẩn mực.

Trong tiệc thân mật Vows, người đẹp diện váy trắng form ôm nhẹ của NTK Hứa Lê Đức Anh. Không cầu kỳ như các bộ trước nhưng vẫn tôn được điểm mạnh hình thể. Chiếc voan choàng cổ dài tạo sự mềm mại uyển chuyển mỗi khi cô di chuyển, mang nét đẹp hiện đại nhưng vẫn giữ sự nền nã cần thiết.

Xu hướng váy cưới mùa cưới cuối năm 2025: Tối giản mà sang

Qua hình ảnh váy cưới của Đỗ Thị Hà và Quỳnh Châu, có thể thấy xu hướng váy cưới năm 2025 đang hướng đến sự tinh giản nhưng sang trọng. Váy cưới không còn chạy theo cảm giác phô trương mà tập trung vào phom dáng tinh tế, chất liệu cao cấp và tính ứng dụng, tạo sự thoải mái cho cô dâu.

Áo dài cưới cổ cao và ren mảnh tiếp tục được lòng dâu Việt yêu thích vì mang đậm nét Á Đông thanh lịch. Trong khi đó, váy cưới phương Tây chuộng form trễ vai, dáng suông hoặc đuôi cá nhẹ nhàng giúp cô dâu khoe vóc dáng mà vẫn duyên dáng.

Cuối cùng, dù chọn ren cổ điển như Đỗ Thị Hà hay váy trễ vai quyến rũ như Quỳnh Châu, điều khiến mỗi cô dâu trở nên tỏa sáng chính là cảm xúc chân thành trong ngày trọng đại. Bởi giữa hàng lớp voan và pha lê lấp lánh, vẻ đẹp đẹp nhất vẫn luôn thuộc về người phụ nữ hạnh phúc.