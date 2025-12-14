Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Hơn 3.000 người dân Hà Nội được khám sức khỏe miễn phí

07:30 14/12/2025
Chương trình "Sống khỏe mỗi ngày - Vì một Việt Nam thật khỏe 2025" diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông trở thành một “Phòng khám cộng đồng đặc biệt” giữa lòng Hà Nội.

Ngày 13-12, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, Công ty Manulife Việt Nam tổ chức Chương trình “Sống khỏe mỗi ngày - Vì một Việt Nam thật khỏe 2025”.

Đây là hoạt động cộng đồng thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong bối cảnh nhiều bệnh lý mạn tính và ung thư đang có Xu hướng trẻ hóa.

a1-1765671953.jpgHơn 3.000 suất khám sức khỏe miễn phí được thực hiện, được xem là một trong những hoạt động khám cộng đồng quy mô lớn nhất tại Hà Nội.

 

Phát biểu khai mạc chương trình, Thạc sĩ, dược sĩ Nguyễn Hữu Tú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, sau Hải Phòng, Thanh Hóa thì Hà Nội là điểm dừng chân tiếp theo của Chương trình “Sống khỏe mỗi ngày - Vì một Việt Nam thật khỏe 2025”.

Đây cũng là chương trình khám cộng đồng lớn nhất tại Thủ đô Hà Nội trong năm 2025 với hơn 3.000 suất khám sức khỏe miễn phí dành cho người dân; trong đó, tập trung vào nhóm lao động phổ thông, người có hoàn cảnh khó khăn trong độ tuổi 25-45 (lực lượng lao động chính của xã hội nhưng thường ít có điều kiện và thói quen khám sức khỏe định kỳ).

a2-1765672077.jpg20 phần quà đã được trao tận tay cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đội ngũ thầy thuốc trẻ.

 

Tại chương trình, người dân được hơn 70 y, bác sĩ đến từ 16 bệnh viện khám tầm soát vi khuẩn HP (yếu tố nguy cơ hàng đầu gây các bệnh lý dạ dày), đồng thời được sàng lọc ung thư đường tiêu hóa đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, trong bối cảnh ung thư đường tiêu hóa đang có xu hướng trẻ hóa, việc sàng lọc sớm, phát hiện sớm được xem là giải pháp then chốt nhằm giảm tỷ lệ bệnh nặng, tử vong, đồng thời giảm áp lực cho hệ thống y tế tuyến trên.

Bên cạnh đó, theo Thạc sĩ, dược sĩ Nguyễn Hữu Tú, chương trình còn triển khai nhiều hạng mục khám và cận lâm sàng như: Khám nội tổng quát, khám chuyên khoa, siêu âm bụng tổng quát, điện tim, X-quang phổi, xét nghiệm đường huyết, mỡ máu, axit uric...

Song song với các ngày hội khám sức khỏe, chiến dịch còn bao gồm chuỗi hoạt động truyền thông, Giáo dục sức khỏe tại các trung tâm thương mại lớn, tăng cường quảng bá việc sử dụng AI y tế cho sàng lọc ban đầu, cũng như các sáng kiến khuyến khích thói quen ăn uống an toàn, góp phần xây dựng một cộng đồng chủ động, bền bỉ, khỏe mạnh vì tương lai phát triển của đất nước.

Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam Sống khỏe mỗi ngày khám bệnh miễn phí
