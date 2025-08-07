Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Thiên Môn Bổ Phổi Premium Titafa: Đồng hành cùng bà con vượt qua bão lũ

16:54 07/08/2025
Khi thiên nhiên nổi giận, mưa lũ ập xuống khiến cuộc sống của bà con vùng sâu trở nên khó khăn, thì tinh thần "lá lành đùm lá rách" của dân tộc lại một lần nữa tỏa sáng. Những cơn bão lũ không chỉ tàn phá nhà cửa, đường sá mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là hệ hô hấp. 

Trong bối cảnh đó, việc Công ty Cổ phần Titafa đồng hành cùng Quầy Thuốc Thủy Hồng mang đến những phần quà thiết thực, đặc biệt là sản phẩm Thiên Môn Bổ Phổi Premium, không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn là món quà sức khỏe ý nghĩa trong thời điểm khó khăn.

Thiên Môn Bổ Phổi Premium – Món quà sức khỏe thiết thực gửi tới bà con vùng lũ

Sau mỗi đợt bão lũ, sức khỏe hô hấp luôn là mối quan tâm hàng đầu của các chuyên gia y tế. Điều kiện sống tạm bợ, môi trường ẩm thấp kéo dài, cùng với sự thay đổi đột ngột của thời tiết tạo nên "cơn bão hoàn hảo" cho các bệnh về đường hô hấp.

Người dân vùng lũ thường phải đối mặt với:

  • Thời tiết thay đổi đột ngột: Từ nắng nóng chuyển sang mưa lạnh kéo dài, khiến cơ thể không kịp thích ứng
  • Môi trường sống ẩm ướt: Nhà cửa ngập nước, quần áo khó khô, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển
  • Sức đề kháng suy giảm: Do căng thẳng, mệt mỏi, dinh dưỡng không đảm bảo sau thiên tai

Những yếu tố này khiến người già và trẻ em - hai nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất - có nguy cơ cao mắc các bệnh như ho, cảm lạnh, viêm họng, viêm phế quản, thậm chí viêm phổi.

Thiên Môn Bổ Phổi Premium: "Tấm khiên" bảo vệ phổi trong mùa mưa lạnh

Thiên Môn Bổ Phổi Premium của Titafa chính là giải pháp thiết thực mà bà con vùng lũ cần trong thời điểm này. Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam với công thức thảo dược tự nhiên, đặc biệt phù hợp để chăm sóc sức khỏe hô hấp trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Thành phần trong mỗi chai 280ml Thiên Môn Bổ Phổi Premium bao gồm: Thiên Môn Đông và Mạch Môn Đông (8.400mg mỗi loại), AP-Bio® (chiết xuất Xuyên Tâm Liên) (560mg), Kinh Giới (8.400mg), Húng Chanh (14.000mg) và một số thành phần khác.

Điều đặc biệt, sản phẩm không chứa đường, sử dụng chất tạo ngọt Sorbitol nên phù hợp với người tiểu đường và trẻ em, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi thành viên trong gia đình.

Những hình ảnh ấm lòng từ chuyến đi

Chuyến đi thiện nguyện của Titafa đến các vùng Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn thuộc tỉnh Nghệ An đã để lại những ấn tượng sâu sắc. Mặc dù đường xá bị sạt lở nghiêm trọng, việc tiếp cận người dân gặp nhiều khó khăn, nhưng tinh thần "sẻ chia yêu thương" của đoàn thiện nguyện vẫn không lay chuyển.

Chị Thủy - Chủ Quầy Thuốc Thủy Hồng - chia sẻ: "Nhìn thấy những nụ cười trên khuôn mặt bà con khi nhận được những phần quà, đặc biệt là sản phẩm Thiên Môn Bổ Phổi Premium, chúng tôi cảm thấy rất xúc động. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là tình cảm, sự quan tâm trong lúc khó khăn."

Mỗi chai Thiên Môn Bổ Phổi Premium được trao tận tay bà con đều mang theo thông điệp: "Mong mọi người luôn khỏe mạnh" - một lời chúc giản dị nhưng chân thành từ trái tim của những người làm dược.

Titafa và cam kết "vì sức khỏe cộng đồng"

Không chỉ là một chuyến đi

Hoạt động thiện nguyện tại vùng lũ Nghệ An không phải là hoạt động đơn lẻ của Titafa. Đây là một phần trong chiến lược phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội mà công ty đã theo đuổi từ khi thành lập.

Trước đó, Titafa đã có nhiều hoạt động ý nghĩa khác như:

  • Chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho thương bệnh binh, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tịnh Bình, Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, phục vụ hơn 300 lượt người.
  • Hoạt động "Sẻ chia yêu thương" tại Cơ sở nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Thiện Phước Nhân Ái Củ Chi.
  • Đồng hành cùng dự án "Chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19" của Trung Ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Chia sẻ từ đại diện dược phẩm Titafa

Đại diện lãnh đạo Titafa cho biết: "Đối với chúng tôi, mỗi sản phẩm không chỉ là hàng hóa mà còn là sứ mệnh mang sức khỏe đến mọi nhà. Khi thiên tai ập đến, việc bà con có được những sản phẩm chất lượng để chăm sóc sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Thiên Môn Bổ Phổi Premium không chỉ giúp bổ phổi, giảm ho mà còn mang theo tình yêu thương của chúng tôi dành cho cộng đồng."

Về dược phẩm Titafa và nhãn hàng Thiên Môn Bổ Phổi Premium

Công ty Cổ phần Titafa được thành lập từ năm 2016, chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp có nguồn gốc từ thiên nhiên. Với hệ thống phân phối rộng khắp có mặt trên hơn 30 tỉnh thành từ An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương đến nhiều địa phương khác, Titafa đã khẳng định được vị thế vững chắc trên thị trường.

Thiên Môn Bổ Phổi Premium là sản phẩm chủ lực của Titafa với số đăng ký lưu hành 2935/2022/ĐKSP, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP của Công ty TNHH Dược phẩm Tradiphar. Sản phẩm không chỉ được đánh giá cao về chất lượng mà còn được nghiên cứu kỹ lưỡng về công dụng:

  • Hỗ trợ bổ phổi: Dưỡng ẩm, tăng cường chức năng phổi.
  • Giảm ho hiệu quả: Hỗ trợ giảm ho khan, ho gió, ho có đờm.
  • Giảm đau rát họng: Làm dịu cổ họng, giảm khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản.

Với giá bán 60.000-70.000 đồng/chai 280ml, sản phẩm mang lại giá trị sức khỏe vượt trội, đặc biệt phù hợp cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên và người lớn.

Trước những khó khăn mà đồng bào vùng lũ đang phải đối mặt, Titafa kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân cùng "chung tay sẻ chia" bằng những hành động thiết thực.

Mỗi chai Thiên Môn Bổ Phổi Premium được trao đi không chỉ là một sản phẩm y tế mà còn là thông điệp nhân văn: Trong hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà chúng ta cần bảo vệ và chăm sóc.

Hành trình "Sưởi ấm vùng lũ" của Titafa là minh chứng rõ nét cho cam kết "Vì sức khỏe cộng đồng" - một triết lý kinh doanh lấy con người làm trung tâm, nơi mà lợi nhuận không phải là mục tiêu duy nhất mà còn là trách nhiệm với xã hội.

*Lưu ý: Sản phẩm không phải là thuốc và không thể thay thế thuốc trị bệnh.

Liên hệ tìm hiểu sản phẩm Thiên Môn Bổ Phổi Premium:

  • Địa chỉ: 160 Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline tư vấn sản phẩm: 19002163
  • Hotline CSKH: 0941 80 66 88
  • Website: titafa.com
