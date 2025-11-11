Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Thư chia tay đầy xúc động của Warren Buffett: Biết ơn vì quá may mắn

16:37 11/11/2025
Tỷ phú huyền thoại Warren Buffett, 95 tuổi, vừa công bố thư chia tay với vai trò CEO của Berkshire Hathaway – khép lại một giai đoạn kéo dài hơn sáu thập kỷ.

Trong lá thư mang đậm dấu ấn cá nhân, ông thông báo sẽ ngừng viết thư thường niên gửi cổ đông và không còn tham dự các cuộc họp thường niên của tập đoàn.

Buffett cho biết dù nay đã “đi chậm và đọc chậm hơn”, ông vẫn đến văn phòng năm ngày mỗi tuần, tận hưởng công việc và những cuộc thảo luận với đội ngũ thân cận. Ông thừa nhận rằng do quy mô khổng lồ của Berkshire và mức giá thị trường hiện tại, cơ hội đầu tư tốt “rất hiếm, nhưng không phải là không có”.

Trong thư, Buffett dành nhiều dòng cảm xúc cho người bạn tri kỷ Charlie Munger, gọi ông là “người thầy và người anh lớn bảo vệ tôi suốt đời”. Cả hai “có những khác biệt, nhưng chưa từng cãi nhau”.

Warren Buffett.

Warren Buffett.

Buffett cũng gửi gắm lời nhắn đến ba người con – Howard, Peter và Susan – rằng họ không cần hoàn hảo hay sợ sai lầm, vì “thất bại là một phần của cuộc sống”. Ông đang tăng tốc chuyển giao tài sản để các quỹ từ thiện do con ông điều hành có thể chủ động quản lý trước khi ủy thác cho người kế nhiệm.

Trong phần đáng chú ý nhất, Buffett công bố quyên tặng hơn 1,3 tỷ USD dưới dạng cổ phiếu Berkshire Hathaway cho bốn quỹ gia đình – bao gồm Quỹ Susan Thompson Buffett (mang tên người vợ quá cố) và các quỹ của ba người con. Ông khẳng định: “Nếu các con tôi chỉ cần làm tốt ở mức vừa phải, mẹ chúng và tôi sẽ mãn nguyện".

Buffett cũng nhắc lại quyết định năm ngoái rằng Quỹ Gates Foundation sẽ không còn nhận tài trợ sau khi ông qua đời; thay vào đó, một quỹ từ thiện mới do các con ông điều hành sẽ được thành lập.

Ông dành lời ca ngợi Greg Abel, người kế nhiệm vai trò CEO: “Greg hiểu công ty còn sâu sắc hơn tôi, và không ai tôi tin tưởng hơn để quản lý tiền của nhà đầu tư”. Toàn bộ hội đồng quản trị và gia đình Buffett đều ủng hộ Abel.

Trong đoạn kết, Buffett nhìn lại cuộc đời với lòng biết ơn sâu sắc:“Tôi sinh năm 1930, khỏe mạnh, đủ thông minh, là một người đàn ông da trắng sinh ra ở nước Mỹ. Thật tuyệt vời! Cảm ơn, Nữ thần May mắn”. Nhà đầu tư huyền thoại cũng nhắc lại triết lý sống quen thuộc: “Đừng chìm trong sai lầm. Hãy sống sao cho bản cáo phó của bạn viết đúng như điều bạn mong muốn".

Dù sắp nghỉ hưu, Buffett vẫn sẽ gửi thư cảm tạ nhân dịp Lễ Tạ Ơn hằng năm – truyền thống thể hiện lòng biết ơn, khiêm nhường và tinh thần cống hiến mà ông luôn gìn giữ.

Với Warren Buffett, hành trình khởi nghiệp, đầu tư và sẻ chia đã khép lại bằng chính điều ông từng nói: “Thành công không chỉ là kiếm tiền – mà là sống một cuộc đời đáng được kể lại”.

Phương Anh (Nguồn: Financial Express )
 
 
Theo vtcnews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://vtcnews.vn/thu-chia-tay-day-xuc-dong-cua-warren-buffett-biet-on-vi-qua-may-man-ar986540.html
Cùng chủ đề
Công an vào cuộc vụ khách sạn Hàng Cháo 'đuổi' khách lúc 2h sáng Đời sống
Công an vào cuộc vụ khách sạn Hàng Cháo 'đuổi' khách lúc 2h sáng

Sau khi video "bóc phốt" khách sạn của vị khách nữ lan truyền trên mạng xã hội, công an phường...

Rich kid Chao biến mất Đời sống
Rich kid Chao biến mất

Chao đã ngừng cập nhật nội dung từ ngày 3/9, sau những chỉ trích liên quan đến việc cô viết...

Kỹ sư Intel bị cáo buộc đánh cắp 18.000 tập tin mật của công ty trước khi nghỉ việc Đời sống
Kỹ sư Intel bị cáo buộc đánh cắp 18.000 tập tin mật của công ty trước khi nghỉ việc

Nam nhân viên Intel đã tải xuống khoảng 18.000 tệp từ máy tính của công ty sau khi được thông...

Tin gió mùa Đông Bắc: Nhiệt độ tại miền Bắc sắp giảm mạnh Đời sống
Tin gió mùa Đông Bắc: Nhiệt độ tại miền Bắc sắp giảm mạnh

Do tác động của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 13/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, miền núi có...

Đúng ngày đón dâu, chú rể ở Ninh Bình mất tích Đời sống
Đúng ngày đón dâu, chú rể ở Ninh Bình mất tích

Ngày 10/11 vừa qua là ngày chú rể 23 tuổi ở Ninh Bình đón dâu. Đáng chú ý, cùng ngày,...

Siêu bão Phượng Hoàng có thể đạt mức 'cực đại' khi vào tới đất liền Đời sống
Siêu bão Phượng Hoàng có thể đạt mức 'cực đại' khi vào tới đất liền

Siêu bão Phượng Hoàng đang tiến vào đất liền với cường độ dự báo cực đại.

Mới cập nhật
Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 có thể diễn ra muộn hơn, vì sao?

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 có thể diễn ra muộn hơn, vì sao?

Hà Nội dự kiến điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi vào lớp 10 từ đầu tháng sang cuối tháng 6, nhằm phù hợp kế hoạch năm học và giúp học sinh có thêm thời gian ôn tập.

6 giờ trước Học đường

Nữ ca sĩ AI ký hợp đồng hơn 70 tỷ đồng, chính thức ra mắt showbiz

Nữ ca sĩ AI ký hợp đồng hơn 70 tỷ đồng, chính thức ra mắt showbiz

Nữ ca sĩ AI khiến dư luận xôn xao khi chính thức xuất hiện trong làng giải trí.

6 giờ trước Học viện AI

Ai không nên ăn mướp đắng?

Ai không nên ăn mướp đắng?

Mướp đắng là thực phẩm tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được, vậy ai không nên ăn mướp đắng?

6 giờ trước Sống khỏe

Chủ tịch Hội đồng trường 'thân mật' với nhiều phụ nữ bị buộc thôi việc

Chủ tịch Hội đồng trường 'thân mật' với nhiều phụ nữ bị buộc thôi việc

Người đàn ông xuất hiện trong video được xác định là Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành, Ninh Bình đã bị buộc thôi việc.

6 giờ trước Pháp luật

Bất ngờ con thông minh vượt trội nhờ cha mẹ áp dụng 7 thói quen mỗi ngày

Bất ngờ con thông minh vượt trội nhờ cha mẹ áp dụng 7 thói quen mỗi ngày

Trí thông minh của trẻ là sự kết hợp giữa di truyền, môi trường nuôi dưỡng, dinh dưỡng và trải nghiệm. Áp dụng 7 thói quen dưới đây để giúp não bộ của bé phát triển tốt hơn.

6 giờ trước Khám phá

Thuốc ung thư “đình đám” của Nga chính thức được cấp phép tại Việt Nam: Thêm hi vọng mới cho bệnh nhân

Thuốc ung thư “đình đám” của Nga chính thức được cấp phép tại Việt Nam: Thêm hi vọng mới cho bệnh nhân

Bộ Y tế vừa chính thức cấp phép lưu hành tại Việt Nam thuốc điều trị ung thư Pembroria – sản phẩm do Nga sản xuất, mở ra thêm lựa chọn điều trị cho người bệnh ung thư trong nước.

6 giờ trước Tư vấn sức khỏe

Nữ ca sĩ 2k2 gây 'sốt' với ảnh mặc nội y phô trọn thân hình nóng bỏng

Nữ ca sĩ 2k2 gây 'sốt' với ảnh mặc nội y phô trọn thân hình nóng bỏng

Nữ ca sĩ này trước đó từng gây xôn xao với phong cách thời trang hở bạo.

6 giờ trước Âm nhạc

Ngô Thanh Vân kiệt sức, tưởng sụp đổ sau 3 tháng sinh con: 'Ba vẫn ở đó, ôm lấy mẹ'

Ngô Thanh Vân kiệt sức, tưởng sụp đổ sau 3 tháng sinh con: 'Ba vẫn ở đó, ôm lấy mẹ'

Chia sẻ của Ngô Thanh Vân sau 3 tháng sinh con đầu lòng đang nhận được sự quan tâm của nhiều người.

6 giờ trước Hậu trường

Taylor Swift không mời Selena Gomez làm phù dâu trong đám cưới?

Taylor Swift không mời Selena Gomez làm phù dâu trong đám cưới?

Thông tin khiến người hâm mộ Taylor Swift vô cùng bất ngờ.

7 giờ trước Âm nhạc

Công an vào cuộc vụ khách sạn Hàng Cháo 'đuổi' khách lúc 2h sáng

Công an vào cuộc vụ khách sạn Hàng Cháo 'đuổi' khách lúc 2h sáng

Sau khi video "bóc phốt" khách sạn của vị khách nữ lan truyền trên mạng xã hội, công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) cho biết nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc.

7 giờ trước Đời sống