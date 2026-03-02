Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Giá dầu thô tăng dựng đứng

09:10 02/03/2026
Giá dầu thô Mỹ tăng cao khi các bên tham gia thị trường lo ngại cuộc không kích của Mỹ - Israel nhắm vào Iran có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng.

Giá các loại dầu thô Brent và WTI đều đồng loạt tăng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Iran. Ảnh: Reuters.

Giá dầu thô Mỹ tăng hơn 8%, tương đương 5,55 USD, lên 72,57 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô Brent cũng đã chạm mức 82,37 USD/thùng và sau đó quay về mức 79,34 USD/thùng, tức tăng 6,47 USD (+8,88%), theo CNBC. Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ tăng 5,36 USD (+8%), lên 72,38 USD/thùng, sau khi trước đó chạm mức đỉnh 75,33 USD/thùng.

Làn sóng không kích quy mô lớn do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran đã khiến Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao khác của Cộng hòa Hồi giáo thiệt mạng. Những diễn biến mới nhất vẫn đang được cả thế giới liên tục cập nhật.

Hiện, thị trường vẫn chưa rõ ai sẽ là người cuối cùng nắm quyền điều hành quốc gia sản xuất dầu lớn thứ 4 trong OPEC này. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường dầu mỏ sẽ phụ thuộc vào việc liệu cuộc chiến có dẫn đến sự gián đoạn kéo dài đối với lưu thông qua eo biển Hormuz, điểm nghẽn quan trọng nhất thế giới đối với thương mại dầu mỏ toàn cầu, hay không.

"Chúng tôi cho rằng tốc độ khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz và mức độ trả đũa của Iran sẽ là những yếu tố then chốt quyết định giá dầu trong vài ngày tới", các nhà phân tích của UBS do Henri Patricot dẫn đầu cho biết.

Vào ngày 1/3 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng các hoạt động tác chiến sẽ tiếp tục cho đến khi toàn bộ mục tiêu của Mỹ được hoàn thành. Trước đó, ông Trump nói Iran muốn đối thoại và ông đã đồng ý, đồng thời bỏ ngỏ khả năng hạ nhiệt căng thẳng nhằm tránh tình trạng gián đoạn lớn và kéo dài.

"Họ muốn đàm phán, và tôi đã đồng ý đàm phán, vì vậy tôi sẽ nói chuyện với họ", ông Trump nói với The Atlantic hôm Chủ nhật. Tổng thống cũng trả lời CNBC rằng các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran đang "diễn ra nhanh hơn tiến độ".

Theo công ty tư vấn Rystad Energy, lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển này trên thực tế đã gần như đình trệ khi các hãng vận tải biển thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Số liệu thống kê cho thấy trung bình mỗi ngày có khoảng 14,5 triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz và khoảng 90% lượng dầu này được vận chuyển sang châu Á, trong khi 4% tới châu Âu, 4% tới châu Mỹ và 2% còn lại đến châu Phi.

Matt Smith, nhà phân tích dầu mỏ tại công ty tư vấn năng lượng Kpler, cho biết các tàu chở dầu đang bắt đầu dồn lại gần eo biển Hormuz, nhưng hiện tại chưa có tàu nào đi qua được.

Theo dữ liệu của Kpler, trung bình hơn 14 triệu thùng/ngày đã đi qua eo biển này trong năm 2025, tương đương khoảng 1/3 tổng lượng dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của thế giới. Đáng chú ý, khoảng 3/4 trong số đó được vận chuyển tới Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Barclays dự báo giá dầu Brent có thể chạm mốc 100 USD/thùng nếu tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục xấu đi. Các nhà phân tích của UBS cũng nhận định thị trường có thể đang đối mặt với một sự gián đoạn đáng kể, có thể đẩy giá dầu Brent giao ngay vượt 120 USD/thùng.

"Cách mà cuộc khủng hoảng này kết thúc hiện rất khó đoán và trong lúc đó, thị trường dầu mỏ sẽ phải đối mặt với những kịch bản đáng lo ngại nhất. Chưa dừng lại, tác động tiềm tàng đối với thị trường dầu mỏ là rất lớn và không thể đánh giá hết", nhà phân tích Amarpreet Singh của Barclays nói thêm.

Mặt khác, Andy Lipow, Chủ tịch Lipow Oil Associates, nhận định xuất khẩu dầu của Iran cũng có thể sụt giảm mạnh do bất ổn về quyền lực tại Tehran, tình hình trong nước và các cuộc đình công của lao động tại các khu vực sản xuất dầu và cảng biển. Hiện, Iran sản xuất khoảng 3,3 triệu thùng dầu/ngày.

