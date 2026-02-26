Tin tài chính hôm nay 26/2: Vàng hạ nhiệt ngày vía Thần Tài, USD đồng loạt giảm

Tin tài chính 26/2 ghi nhận thị trường vàng trong nước bất ngờ điều chỉnh giảm ngay cao điểm vía Thần Tài, trong khi USD quay đầu hạ nhiệt tại ngân hàng và thị trường tự do.

Vàng

Thị trường vàng trong nước 26/2 đồng loạt điều chỉnh giảm khoảng 300.000 đồng/lượng so với phiên trước, dù nhu cầu mua tích trữ trong ngày vía Thần Tài vẫn ở mức cao.

Lúc 11h30, SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết vàng miếng SJC quanh 182,0 – 185,0 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng mỗi chiều. Riêng Mi Hồng giao dịch ở mức 182,2 – 185,0 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán phổ biến duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, DOJI niêm yết 181,5 – 184,5 triệu đồng/lượng; SJC giao dịch 181,5 – 184,5 triệu đồng/lượng; PNJ ở mức 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu quanh 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán tiếp tục neo cao khoảng 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay dao động quanh 5.180 – 5.194 USD/ounce, tăng nhẹ so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.290 đồng/USD, vàng thế giới tương đương khoảng 164 – 165 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), thấp hơn vàng miếng SJC trong nước khoảng 20 – 21 triệu đồng/lượng.

Bạc

Giá bạc trong nước duy trì ở vùng cao trong ngày vía Thần Tài, với diễn biến trái chiều giữa các thương hiệu.

Tại Phú Quý, bạc miếng 999 giao dịch quanh 3,34 – 3,44 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg niêm yết khoảng 89,1 – 91,9 triệu đồng/kg. Ancarat niêm yết bạc miếng 3,33 – 3,44 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 89,0 – 91,7 triệu đồng/kg. Sacombank-SBJ duy trì mức cao hơn, khoảng 3,46 – 3,56 triệu đồng/lượng; bạc thỏi lên tới 92,9 – 95,6 triệu đồng/kg tùy loại sản phẩm.

Ảnh minh họa

Trên thị trường quốc tế, bạc giao ngay dao động quanh 89 – 90 USD/ounce, có thời điểm áp sát 91 USD/ounce. Mốc 90 USD/ounce tiếp tục được xem là ngưỡng kỹ thuật quan trọng quyết định Xu hướng trung hạn của kim loại này.

USD

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng 26/2 ở mức 25.051 đồng/USD, giảm 6 đồng so với phiên trước. Với biên độ ±5%, tỷ giá trần là 26.304 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết 25.880 – 26.290 đồng/USD; VietinBank giao dịch 25.885 – 26.265 đồng/USD; BIDV ở mức 25.910 – 26.290 đồng/USD. So với hôm qua, giá mua USD tại nhiều ngân hàng giảm trên 70 – 100 đồng.

Ảnh minh họa

Trên thị trường tự do, USD giao dịch quanh 26.600 – 26.700 đồng/USD, giảm khoảng 70 đồng so với phiên liền trước.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) trên thị trường quốc tế giảm về khoảng 97,6 – 97,7 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những diễn biến mới liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ.

Euro

Tỷ giá EUR trong nước biến động trái chiều giữa các ngân hàng. Vietcombank niêm yết 30.047 – 31.632 đồng/EUR; VietinBank giao dịch 30.351 – 31.711 đồng/EUR; BIDV ở mức 30.351 – 31.724 đồng/EUR.

Trên thị trường tự do, euro được mua bán quanh 31.038 – 31.178 đồng/EUR.

Ảnh minh họa

Trên thị trường quốc tế, đồng EUR tăng nhẹ lên khoảng 1,18 USD/EUR trong bối cảnh USD suy yếu. Diễn biến này cho thấy thị trường tiền tệ toàn cầu đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi nhà đầu tư chờ thêm tín hiệu chính sách từ Mỹ và châu Âu.