Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Cựu Bộ trưởng và thuộc cấp chi 2 triệu USD mua chuộc đoàn kiểm tra

08:59 02/03/2026
Nắm được thông tin Đoàn kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra các dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (cơ sở 2), cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo cấp dưới "tiếp cận" Đoàn kiểm tra nhờ giúp đỡ, chi ra 2 triệu USD nhưng lại bị lừa đảo.

Tại kết luận điều tra vụ án sai phạm xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Chiến Thắng và Huỳnh Hữu Tuấn (cùng là cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) về 2 tội là "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát" và "Nhận hối lộ".

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 6 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát". Liên quan, bị can Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cuu Bo truong, Thuoc cap, Chi 2 trieu USD, Le Thanh Thiem, Sao Nam Song Hong, Chu Pane e Vino, NV Pane e Vino anh 1

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. 

Ở hành vi nhận hối lộ, bị can Nguyễn Chiến Thắng bị xác định nhận hơn  51,7 tỷ đồng, không tính hơn 36,7 tỷ đồng nhận từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng. Còn bị can Huỳnh Hữu Tuấn nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng, không tính 4,5 tỷ đồng nhận từ doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Quá trình điều tra, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai từng nhận  7,5 tỷ đồng từ 2 thuộc cấp nêu trên, nhưng không thỏa thuận và không biết nguồn gốc số tiền. Đến nay, bị can Tiến đã 3 lần nộp tổng cộng 14,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án.

Liên quan đến sai phạm tại các Bệnh viện Mạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2), Cơ quan điều tra (CQĐT) cũng đã làm rõ bị can Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2 triệu USD của bị can Nguyễn Chiến Thắng.

Cụ thể, tháng 3/2021, Đoàn kiểm tra số 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Nguyễn Quốc Hiệp (Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIII, Trưởng đoàn) làm việc với Bộ Y tế về các dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2).

Đoàn kiểm tra số 35 có mời Nguyễn Chiến Thắng lên trụ sở Ủy ban Kiểm tra Trung ương để báo cáo giải trình về tiến độ 2 dự án và các vi phạm khuyết điểm. Tại buổi làm việc, ông Hiệp trao đổi: "Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra hai dự án, có rất nhiều sai phạm".

Nắm được nội dung trên, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao đổi với Thắng thông qua Nguyễn Hữu Tuấn (lúc đó là Giám đốc Ban Y tế trọng điểm) và Lê Thành Công (Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế) về việc tiếp cận Đoàn kiểm tra số 35 nhờ giúp đỡ.

Bị can Thắng sau đó liên hệ và được Công dẫn đến nhà Lê Thanh Thiêm để giới thiệu và đặt vấn đề nhờ vả vì Thiêm là người có mối quan hệ xã hội rộng, có quan hệ đồng hương với ông Nguyễn Quốc Hiệp.

Cuu Bo truong, Thuoc cap, Chi 2 trieu USD, Le Thanh Thiem, Sao Nam Song Hong, Chu Pane e Vino, NV Pane e Vino anh 2

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Trong cuộc gặp, bị can Thiêm nói với Thắng rằng đã "nhờ được ông Hiệp", đồng thời yêu cầu chuẩn bị 2 triệu USD để đưa cho bị can này. Sau đó, Thắng lấy tiền từ nguồn các nhà thầu chi % tại các dự án rồi 3 lần đưa cho Thiêm tổng số 2 triệu USD.

Lần 1 đưa 1 triệu USD tại nhà hàng Pane e Vino, trên phố Nguyễn Khắc Cần (Hà Nội), 2 lần sau đưa tiền tại nhà của bị can Thiêm.

Bị can Thiêm khai sau khi nhận 2 triệu USDtừ Nguyễn Chiến Thắng đã 2 lần chuyển lại cho ông Nguyễn Quốc Hiệp tổng số 1,4 triệu USD để ông Hiệp tạo điều kiện cho Ban Y tế trọng điểm và cá nhân Nguyễn Chiến Thắng trong quá trình Đoàn kiểm tra số 35 làm việc.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Hiệp bác bỏ lời khai trên của bị can Thắng và khẳng định bản thân là Trưởng Đoàn kiểm tra theo quyết định về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đoàn tiến hành kiểm tra đổi với Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng quy định và phát hiện có dấu hiệu vi phạm Pháp luật hình sự, nên cung cấp thông tin liên quan để cảnh sát vào cuộc, xử lý theo quy định.

Ông Hiệp khẳng định quá trình Đoàn kiểm tra số 35 tiến hành kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Y tế, ông không được Lê Thanh Thiêm nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cho cá nhân Nguyễn Chiến Thắng và Bộ Y tế.

Ông Hiệp cũng không nhận tiền từ Lê Thanh Thiêm. CQĐT đã tiến hành đối chất giữa ông Nguyễn Quốc Hiệp và Lê Thanh Thiêm, nhưng các bên vẫn giữ nguyên lời khai.

Cơ quan tố tụng kết luận Đoàn kiềm tra số 35 làm đúng quy định của Đảng. Còn Lê Thanh Thiêm sau khi nhận tổng cộng 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng đã chiếm đoạt số tiền này mà không chi cho cá nhân, tổ chức nào.

Theo CQĐT, bị can Nguyễn Chiến Thắng có các lời khai phù hợp với diễn biến hành vi Lê Thanh Thiêm trao đổi và chuẩn bị nguồn tiền, rồi 3 lần đưa cho Thiêm 2 triệu USD. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng khai phù hợp với diễn biến hành vi trao đổi với bị can Thắng để tiếp cận với Đoàn kiểm tra số 35 nhờ giúp đỡ.

