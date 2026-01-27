Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Pháp luật

Giấu hơn 1,6 tạ pháo lậu quanh xe container chờ nhập cảnh ở Quảng Ninh

10:13 27/01/2026
Các đối tượng giấu pháo lậu dưới gầm giường bên trong khoang lái, tại lốp xe dự phòng phía sau cabin... chờ nhập cảnh cảnh tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 (Quảng Ninh).

Tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp với cơ quan Hải quan và công an phát hiện lượng lớn pháo lậu được cất giấu quanh xe container do Dân điều khiển.

Ngày 27/1, lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, khoảng 17h30 ngày 26/1, đơn vị chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện lượng lớn pháo lậu cất giấu quanh xe container tại khu vực bãi chờ nhập cảnh thuộc Cửa khẩu Bắc Luân 2, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, cơ quan chức năng phát hiện xe đầu kéo mang BKS 14C- 277.77, kéo theo rơ-mooc biển số 14R - 004.34, bên trên có container số hiệu KFU9040682 kẹp chì niêm phong bằng nhựa số CFW27766 do Nguyễn Văn Dân (sinh năm 1983, trú tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, đang dừng đỗ tại khu vực bãi chờ nhập cảnh tại Cửa khẩu Bắc Luân 2, có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác tiến hành kiểm tra phương tiện trên.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới gầm giường bên trong khoang lái của cabin có 9 khối hình hộp vuông, đều có kích thước (18x18x15 cm), bên ngoài in hoa văn và chữ nước ngoài, được bọc trong các túi nilon.

Tiếp tục khám xét, cơ quan chức năng phát hiện tại lốp xe dự phòng phía sau cabin có 6 khối hình hộp vuông và tại ô chống nóng của cabin cũng phát hiện thêm 40 khối hình hộp vuông có kích thước, kiểu dáng tương tự. Tổng khối lượng của 55 khối hộp này là khoảng 165 kg.

Lượng lớn pháo lậu được đối tượng Dân mua từ Trung Quốc đưa về Việt Nam với mục đích bán kiếm lời.

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Dân khai nhận toàn bộ 55 khối hình hộp vuông nói trên là pháo hoa nổ được Dân mua tại Trung Quốc và vận chuyển về Việt Nam với mục đích bán kiếm lời.

Cơ quan chức năng sau đó đã đưa Dân cùng toàn bộ tang vật, phương tiện về trụ sở để lập biên bản bắt người phạm tội quả tang theo quy định.

Tổ công tác hiện đang tiến hành phân loại tội phạm cùng với Viện KSND khu vực 6, tỉnh Quảng Ninh trước khi bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.
Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/giau-hon-1-6-ta-phao-lau-quanh-xe-container-cho-nhap-canh-o-quang-ninh-post1623078.html
Cùng chủ đề
Cảnh báo các chiêu lừa đảo phổ biến dịp Tết Pháp luật
Cảnh báo các chiêu lừa đảo phổ biến dịp Tết

Công an TP.HCM cảnh báo các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng nhu cầu mua sắm, giải trí và...

Bắt đối tượng điều hành 103 website, đăng hơn 7.000 video khiêu dâm Pháp luật
Bắt đối tượng điều hành 103 website, đăng hơn 7.000 video khiêu dâm

Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố đối tượng điều hành 103 website, đăng tải hơn 7.000 video khiêu dâm,...

Giám đốc sản xuất sữa Hiup khai “tự phối trộn”, vẫn sản xuất dù sản phẩm không đạt Pháp luật
Giám đốc sản xuất sữa Hiup khai “tự phối trộn”, vẫn sản xuất dù sản phẩm không đạt

Tại phiên tòa, Phạm Duy Tân, Giám đốc sản xuất tại nhà máy Nature Made khai việc sản xuất sữa...

Loạt "đại án" liên quan đại gia, cựu quan chức lần lượt xét xử trong năm 2025 Pháp luật
Loạt "đại án" liên quan đại gia, cựu quan chức lần lượt xét xử trong năm 2025

Năm 2025 là cao điểm xét xử hàng loạt đại án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, nơi...

Lời khai của giám đốc công ty tổ chức show 'Về đây bốn cánh chim trời' Pháp luật
Lời khai của giám đốc công ty tổ chức show 'Về đây bốn cánh chim trời'

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, đơn...

Bắt giám đốc công ty tổ chức chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời' Pháp luật
Bắt giám đốc công ty tổ chức chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời'

Tối 30/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc công...

Mới cập nhật
Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Bệnh vảy nến là căn bệnh ngoài da nan y, người bệnh thường có cơ địa nóng, rát và thường xuyên bóc từng lớp vảy hết tầng này đến tầng khác. Bảo Thanh Đường có phương thuốc tìm ra nguồn gốc gây bệnh và tác động trực tiếp nhất.

3 ngày tới Bệnh thường gặp

Điều trị sớm bệnh vẩy nến tránh nguy cơ biến chứng

Điều trị sớm bệnh vẩy nến tránh nguy cơ biến chứng

Nguy cơ biến chứng của bệnh vẩy nến là rất cao; Rất nhiều trường hợp người bệnh khi mắc bệnh vẩy nến phát sinh bệnh tiểu đường, suy thận; những người dùng nhiều thuốc tây thường tích nước, bụng to, gan chướng, vàng da, mắt mờ, khớp sưng đau...

1 ngày tới Bệnh thường gặp

Chữa bệnh chàm á sừng bằng phương thuốc quý tại Bảo Thanh Đường

Chữa bệnh chàm á sừng bằng phương thuốc quý tại Bảo Thanh Đường

Bệnh chàm á sừng là 1 trong những bệnh ngoài da dai dẳng, nhiều người đã rất khổ sở trong hành trình chữa bệnh của mình. Khi tìm đến Bảo Thanh Đường - Đông y gia truyền đặc trị bệnh ngoài da - khẳng định chữa trị dứt điểm bệnh là một minh chứng cho nền y học cổ truyền nước nhà.

1 ngày tới Bệnh thường gặp

Top1like.com - Nền tảng buff view TikTok hỗ trợ phát triển kênh hiệu quả

Top1like.com - Nền tảng buff view TikTok hỗ trợ phát triển kênh hiệu quả

TikTok ngày càng khẳng định vai trò là nền tảng nội dung và bán hàng hiệu quả, trong đó lượt view giữ vai trò quyết định khả năng lan tỏa video. Sở hữu lượng view ổn định giúp nội dung tiếp cận rộng hơn và gia tăng độ uy tín cho kênh. Top1like.com là nền tảng buff view TikTok hỗ trợ người dùng tối ưu hiệu quả phát triển kênh trong môi trường hiện nay.

10 phút trước CÔNG NGHỆ

Bảo Thanh Đường và tâm huyết chữa bệnh ngoài da bằng YHCT

Bảo Thanh Đường và tâm huyết chữa bệnh ngoài da bằng YHCT

Gần 200 năm hình thành và phát triển, phòng khám đông y Bảo Thanh Đường vẫn luôn là địa chỉ tin cậy chữa trị các bệnh ngoài da như viêm da dị ứng, mề đay vảy nến, á sừng, viêm da cơ địa… Tâm huyết với YHCT dân tộc, Bảo Thanh Đường đã và đang không ngừng nỗ lực để đưa phương pháp chữa bệnh hữu hiệu tới người bệnh, đặc biệt là khi bệnh ngoài da đang ngày một phổ biến và nặng nề hơn như ngày nay.

3 giờ trước Bệnh thường gặp

Vì sao virus Nipah nguy hiểm, tỷ lệ tử vong lên đến 75%?

Vì sao virus Nipah nguy hiểm, tỷ lệ tử vong lên đến 75%?

Virus Nipah với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 75% đang khiến nhiều quốc gia châu Á nâng mức cảnh giác khi Ấn Độ ghi nhận các ca nhiễm mới.

3 giờ trước Sống khỏe

Bộ Y tế lưu ý không ăn trái cây bị động vật cắn để phòng virus Nipah

Bộ Y tế lưu ý không ăn trái cây bị động vật cắn để phòng virus Nipah

Trước diễn biến dịch bệnh do virus Nipah tại Ấn Độ, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, đồng thời đề nghị người dân không ăn trái cây có dấu hiệu bị động vật cắn, tránh uống nước nhựa cây.

3 giờ trước Tư vấn sức khỏe

Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên

Hoa anh đào nở sớm, gọi xuân về vùng đất biên cương Điện Biên

Giữa lòng hồ Pá Khoang (Điện Biên), hoa anh đào bung nở, nhuộm hồng không gian biên cương, báo hiệu mùa xuân đến sớm trên vùng đất cực Tây.

1 ngày trước Cẩm nang du lịch

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng

Thông điệp "nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả" của Tổng Bí thư là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng.

1 ngày trước Đời sống

Thiết kế bộ sưu tập mới của Dior gây tranh cãi

Thiết kế bộ sưu tập mới của Dior gây tranh cãi

Bộ sưu tập ready-to-wear Xuân/Hè 2026 của Dior đang nhận về loạt phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng Hàn Quốc.

1 ngày trước Xu hướng