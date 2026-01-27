Giấu hơn 1,6 tạ pháo lậu quanh xe container chờ nhập cảnh ở Quảng Ninh

Các đối tượng giấu pháo lậu dưới gầm giường bên trong khoang lái, tại lốp xe dự phòng phía sau cabin... chờ nhập cảnh cảnh tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 (Quảng Ninh).

Tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp với cơ quan Hải quan và công an phát hiện lượng lớn pháo lậu được cất giấu quanh xe container do Dân điều khiển.

Ngày 27/1, lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, khoảng 17h30 ngày 26/1, đơn vị chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện lượng lớn pháo lậu cất giấu quanh xe container tại khu vực bãi chờ nhập cảnh thuộc Cửa khẩu Bắc Luân 2, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, cơ quan chức năng phát hiện xe đầu kéo mang BKS 14C- 277.77, kéo theo rơ-mooc biển số 14R - 004.34, bên trên có container số hiệu KFU9040682 kẹp chì niêm phong bằng nhựa số CFW27766 do Nguyễn Văn Dân (sinh năm 1983, trú tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, đang dừng đỗ tại khu vực bãi chờ nhập cảnh tại Cửa khẩu Bắc Luân 2, có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác tiến hành kiểm tra phương tiện trên.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới gầm giường bên trong khoang lái của cabin có 9 khối hình hộp vuông, đều có kích thước (18x18x15 cm), bên ngoài in hoa văn và chữ nước ngoài, được bọc trong các túi nilon.

Tiếp tục khám xét, cơ quan chức năng phát hiện tại lốp xe dự phòng phía sau cabin có 6 khối hình hộp vuông và tại ô chống nóng của cabin cũng phát hiện thêm 40 khối hình hộp vuông có kích thước, kiểu dáng tương tự. Tổng khối lượng của 55 khối hộp này là khoảng 165 kg.

Lượng lớn pháo lậu được đối tượng Dân mua từ Trung Quốc đưa về Việt Nam với mục đích bán kiếm lời.

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Dân khai nhận toàn bộ 55 khối hình hộp vuông nói trên là pháo hoa nổ được Dân mua tại Trung Quốc và vận chuyển về Việt Nam với mục đích bán kiếm lời.

Cơ quan chức năng sau đó đã đưa Dân cùng toàn bộ tang vật, phương tiện về trụ sở để lập biên bản bắt người phạm tội quả tang theo quy định.

Tổ công tác hiện đang tiến hành phân loại tội phạm cùng với Viện KSND khu vực 6, tỉnh Quảng Ninh trước khi bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

