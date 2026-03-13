Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chữa bệnh vảy nến thể giọt bằng thảo dược

Vảy nến thể giọt là một trong những dạng của bệnh vảy nến. Tuy nhiên, nếu điều trị không dứt điểm người bệnh tiếp tục bị mạn tính hoặc phát triển thành những thể khác của bệnh vảy nến.

Vảy nến thể giọt có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhiều trường hợp cho thấy bệnh nhân có viêm họng liên cầu trước khi bị vẩy nến thể giọt. Bệnh thường có triệu chứng là một loạt những đốm nhỏ trên toàn thân, có thể nhiều hơn ở lưng, tay chân, hay cổ, đầu, da đầu. Những đốm này thường có màu hồng tươi hoặc đỏ trên nền da trắng, nếu da người bệnh sẫm màu có thể sẽ thấy màu đỏ hoặc tối hơn. Nhiều bệnh nhân cảm thấy ngứa và đau, trong khi những người khác thì không.

Bệnh vẩy nến thể giọt là 1 trong những dạng của bệnh vẩy nến, cần sớm phát hiện và điều trị để bệnh chống khỏi và không gây các biến chứng liên quan đến các bệnh khác

Điều trị bệnh vảy nến thể giọt đúng cách, các tổn thương của bệnh sẽ mất đi sau vài tuần hoặc vài tháng. Như những thể khác của vảy nến, điều quan trọng trong điều trị vảy nến thể giọt là dưỡng ẩm da thường xuyên và đúng cách, điều này sẽ giúp da bớt tổn thương và hấp thu thuốc tốt hơn. Trong trường hợp nếu điều trị khỏi người bệnh sẽ không bị tái phát. Tuy nhiên, theo thống kê có khoảng 50% người bệnh tiếp tục bị mạn tính hoặc phát triển thành những thể khác của bệnh vảy nến. Vì vậy người bệnh cần chú ý các triệu chứng của bệnh, đi khám sớm để được chẩn đoán và đi khám bác sĩ thường xuyên để được theo dõi và có những điều chỉnh cần thiết để điều trị kịp thời. Trong đông y bệnh vảy nến thể giọt được chia làm nhiều thể, tương ứng với từng biểu hiện trên da như : Thể phong nhiệt:  nốt chấm xuất hiện nhiều, liên tục, lâu ngày to dần, mầu trắng đục, ngứa nhiều, mọc ở tay chân hoặc ở đầu, mặt, râu, gây hoại tử da sau đó có chấm xuất huyết. Kèm ngứa, sốt, khát, họng khô, đau, lưỡi đỏ sậm, rêu lưỡi hơi vàng. Ở thể phong huyết táo, Thể phong hàn, Thể thấp nhiệt, Thể huyết nhiệt, Thể huyết, Thể huyết hư ...

Ngoài bệnh vẩy nến, Đông y Bảo Thanh Đường còn chữa các bệnh như bệnh chàm, bệnh bạch biến, bệnh viêm nang lông và các bệnh ngoài da khác bằng thảo dược thiên nhiên

Về cách chữa của Bảo Thanh Đường đối với bệnh vảy nến thể giọt nói riêng và các bệnh ngoài da đều hoàn toàn bằng thảo dược. Với những loại thuốc bôi đặc trị của Bảo Thanh Đường và máy móc hiện đại, triết tách cô đọng, nấu chân không, các dược liệu quý để bôi lên vùng da hồng đỏ, người bệnh sẽ cảm thấy dễ chịu ngay và thuốc uống đặc hiệu được cô thành vien rất dễ sử dụng, làm mát gan, tiêu viêm, lợi tiểu... chị Nguyễn Thanh Mai (37 tuổi, ngụ Quận 7, TP.HCM) một trong nhiều bệnh nhân của phòng khám đông y Bảo Thanh Đường cho biết, chị bị bệnh vảy nến thể giọt toàn thân. Mỗi lần cởi áo để tắm chị để ý có rất nhiều đám vảy chết rơi ra. Chị cho biết “Chỉ cần gãi nhẹ là ào ạt từng đám vẩy trắng rơi ra. Ngay bản thân tôi cũng cảm thấy thật sự gớm và ngán ngẩm với căn bệnh của mình. Tuy vậy điều tôi khâm phục là các lương y không có cảm giác lạnh lùng với căn bệnh của tôi, mặc dù mùi vị hôi và tanh tanh của bệnh vẩy nến do các lớp da ăn mòn cứ tỏa ra, các lương y vẫn tỉ mỹ soi da và bắt mạch cho tôi một cách hết sức cẩn thận”.

Cảm giác tự tin vào đội ngũ lương y Bảo Thanh Đường đã giúp chị Mai có thêm niềm tin vào căn bệnh vảy nến thể giọt chị đang mang sẽ nhanh chóng được chữa khỏi. Bản thân chị đã tới nhiều điểm chữa trị vảy nến nhưng chưa nơi nào thật sự khiến chị hài lòng như ở khám Bảo Thanh Đường.  “Tôi để ý ở đây các lương y khám bệnh rất kỹ. Trước khi kê đơn thuốc cho bệnh nhân thầy thuốc sẽ giải thích về căn bệnh bản thân bệnh nhân đang mắc phải. Rồi họ hỏi han thật tỉ mỉ và rất ân cần quan tâm đến người bệnh. Giá thuốc được niêm yết rõ ràng và ghi cố định ngay sau mặt đơn, khám bệnh và tư vấn miễn phí đã làm cho tôi và nhiều bệnh nhân khác thật sự hài lòng và ấn tượng”, chị cho hay. "Thật kì diệu, sau 2 tuần chữa trị bằng thuốc của Bảo Thanh Đường căn bệnh vảy nến thể giọt của tôi đã giảm đáng kể, làn da lành lặn và thật nhẹ nhàng như ngày nào đã trở lại.Thực sự lúc đấy tôi mừng vui và hạnh phúc đến khôn tả”, chị  Mai chia sẻ.

Ngoài thuốc bôi và thuốc uống, Bảo Thanh Đường sẽ đưa ra một loại thuốc tắm rất hiệu quả được bào chế hoàn toàn bằng thảo dược, loại thảo dược sữa tắm này giúp làn da và cơ thể dịu mát, không còn cảm giác nóng ở da nữa, vì cơ địa của người bị vẩy nến rất nóng. Sau khi phục hồi, da sẽ mịn màng và không còn vết thâm do bệnh để lại, để tránh bệnh tái phát cần phải dùng thuốc đúng chỉ định và tránh tiếp xúc với xà phòng, chất tẩy rửa, hóa chất, hạn chế cào gãi khi ngứa, những thức ăn cay, tanh, nóng ( tôm, cua, bò, gà, cá biển, rượu, bia…).

Xem thêm thông tin về Phòng khám Bảo Thanh Đường: TẠI ĐÂY

Đông y Bảo Thanh Đường khám và tư vấn miễn phí tại các địa chỉ:
TPHCM: 210 Lê Lai, p.Bến Thành, Q.1, ĐT: (0283) 92528180767732126 (zalo)
Hà Nội: 90 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, ĐT: (0243) 9423585/0912050568
Đà Nẵng: 60A Lê Hồng Phong, Q.Hải Châu, ĐT: (02363) 562037/0907566072
Hoặc có thể mua thuốc online nhận trực tiếp tại nhà qua hotline 0767732126.
Xin liên hệ điện thoại 0767732126 trong khung giờ này (Sáng từ 07h30 đến 11h30; Chiều từ 14h00 đến 17h30; Từ thứ hai đến thứ bảy).
Website: www.baothanhduong.com.vn
Facebook: https://www.facebook.com/yduocbaothanhduong

 

