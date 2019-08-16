Bảo Thanh Đường và tâm huyết chữa bệnh ngoài da bằng YHCT

Gần 200 năm hình thành và phát triển, phòng khám đông y Bảo Thanh Đường vẫn luôn là địa chỉ tin cậy chữa trị các bệnh ngoài da như viêm da dị ứng, mề đay vảy nến, á sừng, viêm da cơ địa… Tâm huyết với YHCT dân tộc, Bảo Thanh Đường đã và đang không ngừng nỗ lực để đưa phương pháp chữa bệnh hữu hiệu tới người bệnh, đặc biệt là khi bệnh ngoài da đang ngày một phổ biến và nặng nề hơn như ngày nay.

Vì sao Bảo Thanh Đường lựa chọn chuyên sâu điều trị bệnh ngoài da bằng Y học cổ truyền?

Trong suốt hành trình hoạt động và đồng hành cùng người bệnh, đội ngũ Bảo Thanh Đường nhận ra rằng: các bệnh ngoài da tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại là một trong những nhóm bệnh gây tổn thương sâu sắc về cả thể chất lẫn tinh thần cho người mắc phải.

Ngứa ngáy kéo dài, da bong tróc, nứt nẻ, nổi mẩn, đỏ rát… không chỉ khiến người bệnh khó chịu mà còn khiến họ mất tự tin trong giao tiếp, hạn chế trong công việc, sinh hoạt và cả đời sống gia đình.

Bệnh ngoài da khiến bệnh nhân tự ti, hạn chế trong công việc, sinh hoạt

Nhiều người bệnh tìm đến chúng tôi sau khi đã trải qua hàng loạt phương pháp điều trị bằng Tây y – từ thuốc uống, thuốc bôi, cho đến các liệu pháp ánh sáng, tiêm kháng viêm… Nhưng điểm chung của hầu hết các trường hợp là: hiệu quả chỉ mang tính tạm thời, bệnh rất dễ tái phát sau khi ngưng thuốc hoặc khi gặp yếu tố kích thích như thay đổi thời tiết, ăn uống không kiêng khem, stress…

Chính từ thực tế đó, Bảo Thanh Đường quyết tâm đào sâu nghiên cứu, phát triển các giải pháp điều trị bệnh ngoài da bằng Y học cổ truyền – một kho tàng trị liệu đã tồn tại và chứng minh hiệu quả suốt hàng ngàn năm trong nền y học Á Đông.

Cơ chế điều trị bệnh ngoài da theo Y học cổ truyền – Trị tận gốc, không lo tái phát

Trong Y học cổ truyền, làn da được ví như “tấm gương” phản chiếu tình trạng sức khỏe bên trong cơ thể. Vì thế, khi da xuất hiện các triệu chứng bất thường như mẩn đỏ, sẩn ngứa, tróc vảy, rỉ dịch, nứt nẻ… thì nguyên nhân thường không đơn thuần chỉ nằm ở lớp biểu bì, mà là hệ quả của sự rối loạn tạng phủ và khí huyết bên trong.

Theo y lý Đông y, phần lớn các bệnh da liễu đều liên quan đến phong – hàn – nhiệt – thấp – tà độc. Khi chính khí suy yếu (tức hệ miễn dịch kém), các yếu tố này xâm nhập vào cơ thể, gây ra các biểu hiện bệnh lý ở da. Một số nguyên nhân chủ yếu có thể kể đến:

● Phong hàn, phong nhiệt: gây mẩn ngứa, mề đay, nổi mẩn đỏ khi thay đổi thời tiết.

● Huyết nhiệt, huyết hư: khiến da khô, nứt nẻ, bong tróc, đặc biệt là trong các bệnh như á sừng, vảy nến.

● Thấp nhiệt, tà độc tích tụ ở tạng phủ: dẫn đến viêm nhiễm, mụn nước, chảy dịch, lở loét.

● Chức năng gan thận suy yếu: khiến độc tố không được đào thải hiệu quả, tích tụ lại và “đẩy” ra ngoài qua da – vốn là một trong tứ khiếu của cơ thể theo Đông y.

Gan thận suy yếu là nguyên nhân khiến các bệnh ngoài da dễ xuất hiện

Từ việc nhận diện được các căn nguyên trên, Bảo Thanh Đường xây dựng nguyên tắc điều trị “biện chứng luận trị”, tức là: mỗi bệnh nhân sẽ có một phác đồ riêng, bài thuốc riêng, không rập khuôn máy móc. Người bệnh vảy nến do huyết nhiệt sẽ có cách điều trị khác hoàn toàn với người viêm da cơ địa do phong thấp hay trẻ em bị tổ đỉa do gan yếu bẩm sinh.

Các phương pháp điều trị tại Bảo Thanh Đường thường bao gồm:

● Thuốc uống thảo dược: với các thành phần như bồ công anh, kim ngân hoa, ké đầu ngựa, tang bạch bì, sinh địa, thổ phục linh… có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lương huyết, dưỡng âm, khu phong tán hàn.

● Thuốc bôi ngoài da: giúp làm dịu tổn thương, giảm ngứa, sát khuẩn nhẹ nhàng từ thảo dược thiên nhiên.

● Nước ngâm rửa, tắm thảo dược: hỗ trợ làm sạch vùng da tổn thương, hạn chế nhiễm khuẩn, khô tróc.

● Tư vấn chế độ sinh hoạt và ăn uống: giúp tăng hiệu quả điều trị và ngăn tái phát.

Điều đặc biệt là, toàn bộ dược liệu đều được tuyển chọn từ các vùng trồng đạt chuẩn GACP-WHO, trải qua kiểm nghiệm chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn cho mọi đối tượng, kể cả phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ hay người có cơ địa nhạy cảm.

Các dược liệu sử dụng đều được mua từ các vùng trồng đạt chuẩn GACP - WHO

Bằng việc vận dụng đúng lý luận YHCT kết hợp kinh nghiệm điều trị thực tế, Bảo Thanh Đường không chỉ giúp người bệnh giảm triệu chứng, mà còn từng bước điều chỉnh cơ địa, phục hồi chức năng tạng phủ, tăng đề kháng, từ đó mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững – điều mà các phương pháp điều trị triệu chứng đơn thuần khó có thể làm được.

Hiệu quả thực tế: Hàng nghìn người bệnh đã cải thiện rõ rệt sau khi điều trị tại Bảo Thanh Đường

Trên hành trình theo đuổi giải pháp điều trị bệnh ngoài da bằng Y học cổ truyền, điều khiến đội ngũ Bảo Thanh Đường cảm thấy hạnh phúc và được tiếp thêm động lực mỗi ngày chính là những chuyển biến tích cực từ người bệnh – từ cảm giác hoang mang, tự ti đến lúc vui mừng khi làn da được phục hồi và sức khỏe toàn thân được cải thiện rõ rệt.

Sau nhiều năm ứng dụng và hoàn thiện phác đồ điều trị cá nhân hóa, tỷ lệ người bệnh đáp ứng tốt với liệu trình tại Bảo Thanh Đường chiếm trên 80%, đặc biệt ở các thể mãn tính như: viêm da cơ địa, á sừng, tổ đỉa, vảy nến, mề đay mạn… Một điểm nổi bật là: không chỉ giảm triệu chứng như ngứa, đỏ, nứt nẻ… mà nhiều người còn duy trì làn da khỏe mạnh, ổn định lâu dài, không tái phát dù đã ngưng thuốc trong nhiều tháng.

Bài thuốc từ Bảo Thanh Đường giúp đẩy lùi các bệnh ngoài da

Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (35 tuổi, nhân viên văn phòng, Hà Nội) – một trong những bệnh nhân từng “chiến đấu” với viêm da cơ địa suốt 7 năm chia sẻ:

“Trước khi biết đến Bảo Thanh Đường, tôi đã điều trị ở nhiều nơi, da lúc nào cũng đỏ rát, bong tróc. Cứ thay đổi thời tiết hay stress một chút là lại nổi mẩn, ngứa ngáy mất ngủ. Sau 3 tháng dùng thuốc ở đây, da tôi cải thiện rõ từng ngày. Bác sĩ không chỉ điều trị mà còn tư vấn rất kỹ về ăn uống, sinh hoạt, giúp tôi thay đổi cả lối sống. Giờ tôi gần như không còn phụ thuộc thuốc, da ổn định lắm.”

Hay trường hợp của bé Minh Quang (8 tuổi, TP.HCM) bị viêm da cơ địa, từng phải dùng thuốc kháng sinh và corticoid kéo dài khiến da tay mỏng và dễ kích ứng. Mẹ bé cho biết:

“Tôi lo lắm vì con còn nhỏ, mà cứ dùng thuốc mãi sợ hại gan thận. May mắn tìm đến Bảo Thanh Đường, bác sĩ kê thuốc uống thảo dược kèm ngâm tay bằng nước lá. Sau hơn 1 tháng, con đỡ ngứa, da dày lại, không còn sưng đỏ. Mà uống thuốc không thấy con mệt hay biếng ăn như trước.”

Không chỉ với bệnh nhân trong nước, Bảo Thanh Đường cònnhận được sự tin tưởng từ nhiều kiều bào ở nước ngoài, nhờ vào phác đồ hiệu quả – an toàn – phù hợp với cơ địa người Việt, đồng thời được hỗ trợ tư vấn từ xa, hướng dẫn kỹ lưỡng trong suốt quá trình điều trị.

Bảo Thanh Đường được đông đảo bà con tìm tới thăm khám và điều trị

Chúng tôi hiểu rằng: bệnh ngoài da là hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì và đồng hành. Vì vậy, mỗi đơn thuốc tại Bảo Thanh Đường không chỉ là sự phối hợp của dược liệu mà còn là tấm lòng của thầy thuốc, là sự lắng nghe và tận tâm để giúp người bệnh không chỉ hết bệnh – mà còn khỏe mạnh hơn, tự tin hơn và sống vui khỏe hơn mỗi ngày.

Bảo Thanh Đường – Hành trình giữ gìn giá trị Y học cổ truyền và trao lại làn da khỏe mạnh cho cộng đồng

Lựa chọn con đường điều trị bệnh ngoài da bằng Y học cổ truyền, Bảo Thanh Đường không chỉ đang thực hiện một hướng đi chuyên môn, mà còn là cách để chúng tôi giữ gìn và phát triển giá trị y học dân tộc trong thời đại hiện đại hóa, hội nhập. Dưới mỗi đơn thuốc, mỗi thang dược liệu là bao năm kinh nghiệm lâm sàng, là tâm huyết lắng nghe và đồng hành cùng người bệnh từ những ngày khổ sở nhất cho đến lúc da dẻ lành lại, nụ cười trở về.

Chúng tôi hiểu rằng: không có phương pháp điều trị nào là “vạn năng” – nhưng nếu đi đúng hướng, kiên trì, lựa chọn liệu trình phù hợp với cơ địa từng người, thì hiệu quả bền vững là điều hoàn toàn có thể đạt được. Và Y học cổ truyền – với nền tảng trị bệnh từ gốc, sử dụng dược liệu tự nhiên an toàn, lành tính – chính là chìa khóa giúp hàng nghìn người tìm lại làn da khỏe mạnh một cách nhẹ nhàng và lâu dài.

Bảo Thanh Đường là địa chỉ tin cậy để điều trị các bệnh ngoài da

Bảo Thanh Đường không đặt mục tiêu trở thành phòng khám lớn nhất, nhưng luôn nỗ lực để trở thành nơi người bệnh yên tâm gửi gắm niềm tin, nơi mỗi lương y đều “coi bệnh nhân như người thân”, và mỗi phương thuốc đều chứa đựng tâm ý chữa lành.

Nếu bạn hoặc người thân đang gặp khó khăn trong điều trị các bệnh da liễu mãn tính, tái phát dai dẳng – hãy để Bảo Thanh Đường đồng hành cùng bạn. Chúng tôi không hứa khỏi bệnh trong một sớm một chiều, nhưng cam kết cùng bạn đi tới tận cùng hành trình phục hồi, bằng tất cả hiểu biết và tấm lòng của người làm nghề y.

