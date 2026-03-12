Những loại thực phẩm cực nhiều muối, dù có hại nhưng nhiều người lại vô tư ăn hằng ngày

Nhiều người cho rằng chỉ khi nêm nếm quá mặn mới khiến cơ thể hấp thụ nhiều muối. Tuy nhiên, không ít thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày lại chứa lượng muối khá cao mà nhiều người không để ý.

Muối là gia vị quen thuộc trong bữa ăn, nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, bệnh tim mạch và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Điều đáng nói là ngoài muối nêm trực tiếp khi nấu ăn, nhiều loại thực phẩm quen thuộc hằng ngày cũng chứa lượng muối khá cao mà không phải ai cũng để ý.

Dưới đây là một số thực phẩm phổ biến nhưng có thể chứa nhiều muối hơn bạn nghĩ.

Mì ăn liền

Mì ăn liền là món ăn tiện lợi được nhiều người lựa chọn khi bận rộn. Tuy nhiên, gói gia vị đi kèm thường chứa khá nhiều muối để tăng hương vị cho món ăn.

Nếu ăn thường xuyên, lượng natri nạp vào cơ thể có thể vượt quá mức khuyến nghị. Điều này về lâu dài có thể ảnh hưởng đến huyết áp và sức khỏe tim mạch.

Xúc xích và thịt chế biến sẵn

Các loại thực phẩm như xúc xích, thịt xông khói, giăm bông hay thịt hộp thường được thêm muối và chất bảo quản trong quá trình chế biến.

Những sản phẩm này có hương vị đậm đà nên dễ khiến nhiều người ăn thường xuyên. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn có thể làm tăng lượng muối và chất béo trong khẩu phần ăn.

Đồ muối chua

Dưa muối, cà muối hay kim chi là những món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình. Tuy nhiên, quá trình muối thực phẩm thường sử dụng khá nhiều muối.

Nếu ăn với lượng lớn hoặc ăn thường xuyên, cơ thể có thể hấp thụ lượng natri cao hơn mức cần thiết.

Snack và đồ ăn vặt mặn

Khoai tây chiên, bánh quy mặn hay các loại snack đóng gói thường chứa nhiều muối để tăng hương vị. Vì là món ăn vặt nên nhiều người dễ ăn liên tục mà không nhận ra lượng muối đã tiêu thụ.

Việc ăn thường xuyên các loại đồ ăn vặt mặn có thể khiến lượng natri trong khẩu phần hằng ngày tăng lên đáng kể.

Nước chấm

Các loại nước chấm như nước mắm, nước tương, tương ớt hay các loại sốt chế biến sẵn cũng có thể chứa lượng muối khá cao. Trong nhiều bữa ăn, nước chấm thường được sử dụng khá nhiều nên tổng lượng muối nạp vào cơ thể có thể tăng lên.

Nên chú ý lượng muối trong khẩu phần ăn

Theo nhiều khuyến nghị về dinh dưỡng, việc kiểm soát lượng muối trong khẩu phần ăn là điều quan trọng để bảo vệ sức khỏe tim mạch và huyết áp.

Thay vì ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn hoặc đồ ăn đậm vị, mỗi người có thể ưu tiên các món ăn tươi, giảm lượng muối khi nấu và hạn chế các loại thực phẩm nhiều natri. Những thay đổi nhỏ trong thói quen ăn uống hằng ngày có thể góp phần giúp cơ thể duy trì sức khỏe tốt hơn trong thời gian dài.