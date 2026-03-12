Jennie (BLACKPINK) 'đốt cháy' Paris Fashion Week với váy lưới táo bạo

Jennie (BLACKPINK) tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại show Chanel trong khuôn khổ Paris Fashion Week.

Ngôi sao K-pop khiến truyền thông và người hâm mộ không khỏi trầm trồ với Phong cách táo bạo, đồng thời tạo nên một trong những khoảnh khắc được bàn tán nhiều nhất tại sự kiện năm nay.

Ngay khi Jennie bước xuống xe trước địa điểm tổ chức show Chanel Fall/Winter 2026, hàng loạt ống kính của nhiếp ảnh gia và người hâm mộ đã lập tức hướng về phía cô. Với vai trò đại sứ toàn cầu lâu năm của nhà mốt Pháp, mỗi lần Jennie xuất hiện tại tuần lễ Thời trang đều tạo nên sức hút lớn. Năm nay cũng không ngoại lệ khi sự có mặt của nữ thần tượng nhanh chóng trở thành điểm nhấn nổi bật của buổi tối.

Jennie tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại show Chanel trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Ảnh: X

Trong lần xuất hiện này, Jennie gây ấn tượng mạnh khi diện một thiết kế váy lưới gợi cảm, mang phong cách vừa thanh lịch vừa phá cách. Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ look số 76 trong bộ sưu tập Pre-Fall 2026 của Chanel, do stylist quen thuộc Sam Woolf thực hiện. Nếu phiên bản trên sàn diễn mang đậm tinh thần cổ điển của Chanel, thì cách Jennie biến tấu lại mang đến nét trẻ trung, hiện đại và có phần nổi loạn, phong cách thường thấy ở các ngôi sao K-pop.

Điểm nhấn đáng chú ý của bộ trang phục là chiếc túi xách màu burgundy thuộc bộ sưu tập Chanel Métiers d’Art 2026, góp phần tạo nên tổng thể sang trọng nhưng vẫn nổi bật. Jennie hoàn thiện diện mạo với kiểu tóc búi gọn gàng cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt.

Jennie gây ấn tượng mạnh khi diện một thiết kế váy lưới gợi cảm. Ảnh: IGNV

Không chỉ gây chú ý với thời trang, Jennie còn tạo nên khoảnh khắc viral khi bất ngờ nhún nhảy theo ca khúc Dracula ngay tại sự kiện. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khi người hâm mộ thích thú trước năng lượng sân khấu tự nhiên của nữ ca sĩ ngay cả trong bối cảnh ngoài concert. Ca khúc này là sản phẩm hợp tác giữa Jennie và ban nhạc Tame Impala, do Kevin Parker dẫn dắt. Phiên bản remix có sự góp mặt của Jennie được phát hành vào ngày 6/2 năm nay, giúp ca khúc tiếp cận rộng rãi hơn với khán giả quốc tế.

Bên trong show diễn, Jennie ngồi ở hàng ghế đầu cùng nhiều gương mặt nổi bật trong giới thời trang và Giải trí như Anna Wintour, Teyana Taylor và Olivia Dean. Sự kiện còn quy tụ dàn khách mời đình đám khác như Vương Nhất Bác, Trương Quân Ninh, Gemini Norawit, Lily-Rose Depp, Margot Robbie và vận động viên trượt tuyết Eileen Gu.

Jennie ngồi ở hàng ghế đầu cùng nhiều gương mặt nổi bật trong giới thời trang và giải trí. Ảnh: WWD

Bên cạnh hoạt động thời trang, Jennie cũng vừa trải qua một cột mốc âm nhạc lớn khi cùng các thành viên BLACKPINK khép lại chuyến lưu diễn BLACKPINK Deadline World Tour. Tour diễn bắt đầu từ tháng 7/2025 và kết thúc vào ngày 26/1/2026 sau khi thu hút lượng khán giả khổng lồ tại nhiều quốc gia.

Trong thời gian tới, BLACKPINK cũng chuẩn bị trở lại với mini album thứ ba mang tên Deadline, dự kiến phát hành ngày 27/2. Đây sẽ là màn comeback lớn đầu tiên của nhóm kể từ năm 2022, vì vậy đang nhận được nhiều sự mong đợi từ người hâm mộ toàn cầu.

Với màn xuất hiện gây sốt tại Paris Fashion Week, Jennie một lần nữa chứng minh sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình khi có thể đồng thời chinh phục cả làng mốt quốc tế lẫn thị trường âm nhạc toàn cầu.