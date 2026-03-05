Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Hậu trường

Không nhận ra Doãn Hải My qua "cam thường" của team qua đường, quá khác khi có filter sống ảo

12:55 05/03/2026
Bà xã Đoàn Văn Hậu lộ nhan sắc thật qua ảnh "cam thường" của fan.

Những bức ảnh “cam thường” của nàng WAG Doãn Hải My do team qua đường chụp lại mới đây đang khiến dân mạng bàn tán xôn xao bởi diện mạo bà xã Đoàn Văn Hậu khác hẳn so với hình ảnh lung linh thường thấy trên mạng xã hội.

Trong khung hình chụp vội, nàng WAG diện pháp phục xanh ngọc đơn giản, buộc tóc gọn gàng và gần như để mặt mộc. Không có filter, không có ánh sáng chỉnh sửa, gương mặt của cô trông mộc mạc và đời thường hơn hẳn so với những bức ảnh selfie thường đăng trên Instagram. Làn da, đường nét khuôn mặt và thần thái vì thế cũng khác đi đôi chút, khiến nhiều người thoạt nhìn còn ngỡ là hai người khác nhau.

Ở bức ảnh khác do chính chủ tự quay trên xế hộp bạc tỷ, khi sử dụng app Làm đẹp quen thuộc, Doãn Hải My lại trở về với hình ảnh “chuẩn nàng thơ” thường thấy: làn da trắng mịn, gương mặt V-line, đôi mắt to và nụ cười ngọt ngào. Chính sự tương phản giữa hai khoảnh khắc - một bên là camera thường, một bên là ảnh qua app - đã khiến dân mạng nhanh chóng đem ra so sánh.

- Ảnh 1.

 

Dưới phần bình luận, cư dân mạng chia thành nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng việc khác biệt giữa ảnh chỉnh và ảnh chụp vội là điều rất bình thường, bởi ánh sáng, góc chụp hay filter đều có thể khiến ngoại hình thay đổi đáng kể. Thậm chí nhiều người còn nhận xét rằng ở ảnh cam thường, nàng WAG trông gần gũi và đời thường hơn.

Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng sự khác biệt khá rõ rệt khiến họ “không nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Tuy vậy, phần đông vẫn cho rằng Doãn Hải My trong ảnh đời thường vẫn giữ được nét dịu dàng đặc trưng, chỉ là bớt đi lớp filter quen thuộc trên mạng xã hội mà thôi.

Dù thế nào đi nữa, câu chuyện này một lần nữa cho thấy khoảng cách quen thuộc giữa ảnh mạng và ảnh đời thực - điều mà không chỉ riêng các hot girl hay nàng WAG, mà rất nhiều người dùng mạng xã hội đều gặp phải. Chỉ cần thay đổi ánh sáng, góc máy hay thêm một chút filter, diện mạo trong ảnh đã có thể khác đi khá nhiều.

Tú.

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/khong-nhan-ra-doan-hai-my-qua-cam-thuong-cua-team-qua-duong-qua-khac-khi-c-filter-song-ao-a617713.html
Cùng chủ đề
Vóc dáng gây sốt của mỹ nhân U40 Hậu trường
Vóc dáng gây sốt của mỹ nhân U40

Lee Joo Yeon khoe vóc dáng trong trang phục bikini. Nữ ca sĩ được biết đến là bạn gái tin...

Vợ Cao Minh Đạt sinh con sau 10 năm cưới Hậu trường
Vợ Cao Minh Đạt sinh con sau 10 năm cưới

Vợ chồng Cao Minh Đạt chào đón con đầu lòng sau 10 năm cưới. Cả hai có con nhờ phương...

Thúy Ngân sau khi chia tay Võ Cảnh Hậu trường
Thúy Ngân sau khi chia tay Võ Cảnh

Mới đây, Thúy Ngân được nhận xét ngoại hình khác lạ. Đoạn video của nữ diễn viên lập tức gây...

Thương Tín: Một đời tài hoa và giông bão Hậu trường
Thương Tín: Một đời tài hoa và giông bão

Những câu chuyện bên lề được Thương Tín kể lại trong hồi ký, hé lộ cuộc đời một nghệ sĩ...

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời Hậu trường
Nghệ sĩ Thương Tín qua đời

Nhiều người tiếc thương chia buồn với gia đình nghệ sĩ Thương Tín.

Vì sao 'công chúa Samsung' làm idol không bị ghét? Hậu trường
Vì sao 'công chúa Samsung' làm idol không bị ghét?

Người Hàn Quốc không mấy thiện cảm với cậu ấm, cô chiêu của các chaebol vì nghĩ họ "sinh ra...

Mới cập nhật
Hướng dẫn cá nhân, hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế mới nhất

Hướng dẫn cá nhân, hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế mới nhất

Ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm sẽ là căn cứ xác định nghĩa vụ thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh. Trường hợp không vượt mức này được miễn thuế nhưng vẫn phải khai báo.

5 giờ trước Đời sống

Nghiên cứu Mỹ: Trẻ suy giảm chức năng não nếu xem tivi quá 2 giờ/ngày

Nghiên cứu Mỹ: Trẻ suy giảm chức năng não nếu xem tivi quá 2 giờ/ngày

Nghiên cứu mới tại Mỹ chỉ ra thủ phạm gây suy giảm chất trắng trong não trẻ nhỏ. Sự suy giảm này có thể ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ và giao tiếp ở trẻ.

5 giờ trước Tin tức

Đề thi học sinh giỏi Văn có mã captcha tại TP.HCM gây xôn xao

Đề thi học sinh giỏi Văn có mã captcha tại TP.HCM gây xôn xao

Thay vì đi thẳng vào nội dung câu hỏi như các năm trước, đề thi Văn năm nay của TP.HCM yêu cầu thí sinh phải chứng minh bản thân không phải robot.

5 giờ trước Học đường

Mốt 'khỏa thân' của Tóc Tiên ngày càng táo bạo

Mốt 'khỏa thân' của Tóc Tiên ngày càng táo bạo

Trang phục xuyên thấu, gần như khỏa thân, của Tóc Tiên tiếp tục thu hút sự quan tâm từ cộng đồng thời trang. Gu ăn mặc của cô được đánh giá là ngày càng táo bạo.

5 giờ trước Âm nhạc

Thanh niên bịt mặt xông vào tiệm vàng với biểu hiện bất thường

Thanh niên bịt mặt xông vào tiệm vàng với biểu hiện bất thường

Đang giao dịch buổi tối, chủ tiệm vàng tại xã Sông Hinh hoảng hốt tri hô khi thấy một thanh niên bịt mặt, đội mũ gắn đèn pin bước vào tiệm với biểu hiện bất thường.

5 giờ trước Pháp luật

Xác định 2 bị can cầm đầu trong vụ án 'Xôi lạc TV'

Xác định 2 bị can cầm đầu trong vụ án 'Xôi lạc TV'

Trong vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống "Xôi lạc TV", 2 bị can giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là P.N.D. (SN 1979) và N.C.Đ. (SN 1993) cùng tại Hà Nội.

5 giờ trước Pháp luật

Nữ thần dao kéo Park Min Young tái xuất phim mới với rating cực khủng

Nữ thần dao kéo Park Min Young tái xuất phim mới với rating cực khủng

Nữ thần dao kéo Park Min Young tái xuất với Siren's Kiss, đạt rating 5,5% tập đầu và dẫn đầu khung giờ phát sóng trên tvN.

5 giờ trước Phim

Chàng trai là ngoại lệ của Hòa Minzy

Chàng trai là ngoại lệ của Hòa Minzy

Hòa Minzy và chàng trai này có mối quan hệ vô cùng đặc biệt.

5 giờ trước Showbiz

Thói quen buổi tối tưởng giúp thư giãn nhưng lại làm giấc ngủ kém chất lượng

Thói quen buổi tối tưởng giúp thư giãn nhưng lại làm giấc ngủ kém chất lượng

Nhiều người cho rằng chỉ cần dành thời gian thư giãn vào buổi tối là sẽ ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, một số thói quen tưởng chừng vô hại lại có thể khiến cơ thể khó đi vào giấc ngủ sâu, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

5 giờ trước Sống khỏe

3 bộ phận của dưa hấu nhiều người tiếc rẻ ăn cho bằng được, nào ngờ lại gây khó chịu cho dạ dày

3 bộ phận của dưa hấu nhiều người tiếc rẻ ăn cho bằng được, nào ngờ lại gây khó chịu cho dạ dày

Dưa hấu là loại trái cây giải nhiệt quen thuộc trong mùa nóng. Tuy nhiên, có một số bộ phận của quả dưa hấu nhiều người vô tình ăn nhưng nếu tiêu thụ không đúng cách có thể khiến dạ dày dễ bị khó chịu.

5 giờ trước Dinh dưỡng