Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
3 bộ phận của dưa hấu nhiều người tiếc rẻ ăn cho bằng được, nào ngờ lại gây khó chịu cho dạ dày

12:49 05/03/2026
Dưa hấu là loại trái cây giải nhiệt quen thuộc trong mùa nóng. Tuy nhiên, có một số bộ phận của quả dưa hấu nhiều người vô tình ăn nhưng nếu tiêu thụ không đúng cách có thể khiến dạ dày dễ bị khó chịu.

Dưa hấu là loại trái cây quen thuộc trong mùa nóng, được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt mát, nhiều nước và giúp giải nhiệt nhanh. Tuy nhiên, không phải phần nào của quả dưa hấu cũng tốt nếu ăn quá nhiều hoặc ăn không đúng cách. Một số bộ phận của quả dưa hấu tuy vẫn có thể ăn được nhưng nếu tiêu thụ nhiều có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là với những người có dạ dày nhạy cảm.

 

Phần sát vỏ trắng của dưa hấu

3 bộ phận của dưa hấu nhiều người tiếc rẻ ăn cho bằng được, nào ngờ lại gây khó chịu cho dạ dày Ảnh 1

Phần cùi trắng nằm ngay dưới lớp vỏ xanh của quả dưa hấu thường khá cứng và ít ngọt nên nhiều người vẫn ăn kèm khi cắn sát vỏ. Tuy nhiên, phần này chứa nhiều chất xơ thô và khá khó tiêu nếu ăn nhiều. Với những người có dạ dày yếu, ăn quá nhiều phần cùi trắng có thể gây cảm giác đầy bụng, khó chịu hoặc chướng hơi.

 

Hạt dưa hấu

3 bộ phận của dưa hấu nhiều người tiếc rẻ ăn cho bằng được, nào ngờ lại gây khó chịu cho dạ dày Ảnh 2

Trong quá trình ăn, không ít người vô tình nuốt luôn hạt dưa hấu, đặc biệt khi ăn nhanh. Một lượng nhỏ hạt thường không gây vấn đề lớn, nhưng nếu nuốt nhiều có thể khiến hệ tiêu hóa phải làm việc nhiều hơn để xử lý. Với trẻ nhỏ hoặc người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, việc nuốt quá nhiều hạt có thể gây cảm giác nặng bụng hoặc khó chịu.

Phần dưa hấu để quá lạnh

3 bộ phận của dưa hấu nhiều người tiếc rẻ ăn cho bằng được, nào ngờ lại gây khó chịu cho dạ dày Ảnh 3
 

Nhiều người có thói quen cho dưa hấu vào tủ lạnh rồi ăn trực tiếp khi còn rất lạnh. Phần thịt dưa hấu quá lạnh khi vào dạ dày có thể khiến mạch máu co lại, dễ gây cảm giác đau bụng hoặc khó chịu, đặc biệt với người có tiền sử viêm dạ dày hoặc hệ tiêu hóa yếu.

Dưa hấu vẫn là loại trái cây tốt cho sức khỏe nếu ăn đúng cách và với lượng hợp lý. Khi ăn, nên tránh cắn quá sát phần vỏ, hạn chế nuốt nhiều hạt và không nên ăn dưa quá lạnh để giảm nguy cơ gây khó chịu cho dạ dày.

Theo www.saostar.vn Copy link
https://www.saostar.vn/song-khoe/3-bo-phan-cua-dua-hau-nhieu-nguoi-tiec-an-cho-bang-duoc-nhung-rat-doc-202603051014557722.html
