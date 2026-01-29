Những bộ phận của bắp ngô cực kỳ tốt cho sức khoẻ lại bị vứt đi không thương tiếc

Dù quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, bắp ngô vẫn còn nhiều “phần vàng” tốt cho sức khoẻ như râu, lõi hay vỏ ngô nhưng lại thường bị vứt bỏ không thương tiếc.

Ngô (bắp) là loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, khi chế biến, phần lớn chúng ta chỉ sử dụng hạt ngô mà vô tình bỏ đi nhiều bộ phận khác. Ít ai biết rằng, chính những phần tưởng chừng “vô dụng” này lại chứa nhiều dưỡng chất quý, có lợi cho Sức khoẻ nếu được sử dụng đúng cách.

Râu ngô – “vị thuốc” tự nhiên cho thận và tim mạch

Râu ngô thường bị bỏ đi ngay khi bóc bắp, nhưng theo y học cổ truyền, đây là vị thuốc có tác dụng lợi tiểu, thanh nhiệt, hỗ trợ chức năng thận. Nhiều nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy râu ngô chứa flavonoid, saponin và các hợp chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ hạ huyết áp, giảm cholesterol và hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Trà râu ngô vì thế được nhiều người sử dụng để hỗ trợ điều trị nóng trong, phù nề và các vấn đề về đường tiết niệu.

Lõi ngô – giàu chất xơ, tốt cho tiêu hoá

Sau khi tách hết hạt, lõi ngô thường bị vứt bỏ. Trên thực tế, lõi ngô chứa hàm lượng chất xơ không hòa tan cao, giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ phòng ngừa táo bón. Trong một số cách chế biến truyền thống, lõi ngô được dùng để nấu nước uống hoặc ninh lấy vị ngọt tự nhiên, vừa tiết kiệm vừa giúp bổ sung chất xơ cho cơ thể.

Vỏ ngô – nguồn chất chống oxy hoá ít người biết

Vỏ ngô ít được chú ý nhưng lại chứa nhiều polyphenol – hợp chất có tác dụng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Ở một số vùng, vỏ ngô được dùng để gói bánh, hấp thức ăn, vừa tạo hương thơm nhẹ, vừa hạn chế thất thoát dưỡng chất so với việc nấu trực tiếp.

Phần mầm ngô – giàu vitamin và khoáng chất

Mầm ngô là phần nhỏ nằm ở gốc hạt, thường bị loại bỏ trong quá trình chế biến công nghiệp. Đây lại là nơi tập trung nhiều vitamin nhóm B, vitamin E và khoáng chất như magie, kali. Các dưỡng chất này có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, tăng cường sức khoẻ tim mạch và hệ thần kinh.

Sử dụng đúng cách để tránh lãng phí

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, những bộ phận của bắp ngô nếu được làm sạch và chế biến hợp vệ sinh hoàn toàn có thể tận dụng để mang lại lợi ích cho sức khoẻ. Tuy nhiên, người dùng cần tránh lạm dụng, đặc biệt với râu ngô ở người có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc lợi tiểu, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Tận dụng triệt để các phần của bắp ngô không chỉ giúp tiết kiệm, giảm lãng phí thực phẩm mà còn mở ra thêm những lựa chọn tự nhiên, lành mạnh để chăm sóc sức khoẻ mỗi ngày.