Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Mẹ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

10:16 29/01/2026
Sau sinh, ăn gì để có đủ sữa cho con là mối quan tâm của nhiều bà mẹ. Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng, tác động trực tiếp đến quá trình tạo và tiết sữa mẹ.

Sữa mẹ chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sự phát triển của trẻ. Ảnh: Unsplash.

Lượng sữa mẹ sau sinh không chỉ phụ thuộc vào cơ địa mà còn chịu tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau, trong đó chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng. Theo bác sĩ chuyên khoa I Huỳnh Ngọc Phương Thủy, Trưởng khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), việc ăn uống khoa học có thể hỗ trợ rõ rệt cho quá trình tạo và tiết sữa của người mẹ.

Bác sĩ Phương Thủy cho biết quá trình tiết sữa chịu sự chi phối của một số hormone, đặc biệt là oxytocin và prolactin, hai hormone có vai trò kích thích và duy trì việc sản xuất sữa mẹ. Dù thực phẩm không trực tiếp chứa các hormone này, nhưng nhiều loại thực phẩm có thể cung cấp dưỡng chất giúp cơ thể kích thích sản sinh oxytocin và prolactin, từ đó hỗ trợ tăng tiết sữa.

Từ góc độ dinh dưỡng, bác sĩ Thuỷ khuyến nghị phụ nữ sau sinh nên ưu tiên một số nhóm thực phẩm có lợi cho quá trình cho con bú. Trong đó, nhóm thực phẩm chứa tryptophan được đánh giá cao. Đây là một axit amin cần thiết, có vai trò hỗ trợ quá trình sản xuất hormone trong cơ thể, thường có trong phô mai và các thực phẩm giàu đạm.

Bên cạnh đó, các thực phẩm giàu chất béo omega-3 cũng rất cần thiết. Omega-3 không chỉ tốt cho sức khỏe tim mạch của người mẹ và sự phát triển của trẻ, mà còn góp phần hỗ trợ quá trình tiết sữa. Chất béo này thường có nhiều trong cá hồi và các loại cá béo.

Ngoài ra, những thực phẩm chứa phytoestrogen cũng được ghi nhận có tác dụng hỗ trợ tăng tiết sữa. Phytoestrogen có thể tìm thấy trong đậu nành và các sản phẩm được chế biến từ đậu nành.

Theo bác sĩ Phương Thủy, phụ nữ sau sinh cũng cần chú trọng bổ sung các thực phẩm giàu sắt để vừa giúp cơ thể hồi phục, vừa hỗ trợ quá trình tạo sữa. Sắt có nhiều trong thịt đỏ và các loại rau lá xanh đậm. Nhóm thực phẩm chứa beta-caroten như cà rốt và các loại rau củ có màu vàng, cam cũng đóng vai trò quan trọng trong chế độ ăn hàng ngày.

Bên cạnh các nhóm chất kể trên, việc bổ sung đầy đủ vitamin và chất xơ thông qua rau xanh và trái cây là cần thiết, giúp cơ thể người mẹ khỏe mạnh và hỗ trợ quá trình tạo sữa hiệu quả hơn.

Đặc biệt, nước là yếu tố không thể thiếu trong giai đoạn cho con bú. Nước là thành phần chính cấu tạo nên sữa mẹ, do đó việc uống đủ nước mỗi ngày giúp duy trì lượng sữa ổn định và đáp ứng nhu cầu bú của trẻ.

Bác sĩ Thuỷ khuyến cáo, thay vì chỉ phụ thuộc vào một vài món ăn truyền thống được truyền miệng, phụ nữ sau sinh nên xây dựng chế độ dinh dưỡng đa dạng, cân đối và đầy đủ dưỡng chất. Kết hợp với việc uống đủ nước, để hỗ trợ tối ưu cho quá trình tiết sữa và bảo đảm sức khỏe cho cả mẹ và bé.

