Loại thực phẩm chứa cholesterol hại sức khỏe gấp 4 lần mỡ lợn, nhiều người Việt lại ăn vô tư

Để đảm bảo an toàn sức khỏe, cần chú ý khi ăn loại thực phẩm này.

Cholesterol là thành phần không thể thiếu đối với cơ thể, tham gia cấu tạo màng tế bào, tổng hợp hormone và hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Phần lớn cholesterol được gan tự sản xuất, phần còn lại đến từ thực phẩm hàng ngày.

Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá mức các món ăn giàu cholesterol có thể gây rối loạn mỡ máu - yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến nhiều bệnh lý tim mạch nguy hiểm.

Nhiều người cho rằng mỡ lợn chứa hàm lượng cholesterol cao. Tuy nhiên, còn 1 bộ phận của lợn chứa lượng này cao hơn gấp 4 lần. (Ảnh minh họa từ Internet)

Theo các tổ chức y tế, khi cholesterol trong máu tăng cao, các mảng bám dễ hình thành và tích tụ trên thành mạch, làm hẹp lòng mạch, cản trở dòng máu lưu thông. Hệ quả lâu dài là xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Đáng nói, mỡ máu cao thường tiến triển âm thầm, hầu như không có triệu chứng rõ rệt, khiến nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi biến chứng đã xảy ra.

Bên cạnh nguy cơ tim mạch, tình trạng rối loạn lipid máu còn tạo áp lực lớn cho gan - cơ quan đóng vai trò trung tâm trong chuyển hóa chất béo. Khi gan phải hoạt động quá tải, nguy cơ gan nhiễm mỡ, suy giảm chức năng gan cũng tăng lên rõ rệt.

Nhiều người vẫn cho rằng mỡ lợn là thực phẩm chứa nhiều cholesterol nhất và cần hạn chế tuyệt đối. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy một nguyên liệu quen thuộc khác còn “đậm đặc” cholesterol hơn nhiều lần, đó chính là gan lợn.

Nếu so sánh cùng khối lượng, lượng cholesterol trong gan lợn cao vượt trội so với mỡ lợn. Điều này đồng nghĩa, chỉ một khẩu phần gan lợn tương đối lớn cũng có thể khiến lượng cholesterol nạp vào cơ thể vượt ngưỡng khuyến cáo trong ngày.

Gan lợn được cho là chứa cholesterol cao gấp 4 lần so với mỡ lợn. (Ảnh minh họa từ Internet)

Gan lợn là món ăn phổ biến trong bữa cơm gia đình Việt, thường xuất hiện trong các món xào, rim, nướng hoặc pate. Không thể phủ nhận đây là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, cung cấp protein, vitamin A, các vitamin nhóm B, folate cùng nhiều khoáng chất quan trọng như sắt, kẽm, đồng. Nhờ đó, gan lợn có thể hỗ trợ phòng ngừa thiếu máu, cải thiện thể lực và thúc đẩy quá trình tạo tế bào.

Tuy nhiên, lợi ích chỉ đạt được khi ăn với lượng vừa phải. Việc tiêu thụ gan lợn quá thường xuyên hoặc với khẩu phần lớn có thể dẫn tới dư thừa vitamin A - một tình trạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, bao gồm tổn thương gan, ảnh hưởng xương và đặc biệt không an toàn đối với phụ nữ mang thai.

Ngoài ra, gan là cơ quan lọc thải độc của động vật, dễ tích tụ các chất không có lợi cho sức khỏe nếu nguồn thực phẩm không đảm bảo. Đây cũng là môi trường có thể tồn tại ký sinh trùng nếu không được chế biến kỹ.

Cần chú ý khi ăn gan lợn để tránh gây hại sức khỏe. (Ảnh minh họa từ Internet)

Các chuyên gia khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe tim mạch và gan, người dân nên kiểm soát lượng cholesterol trong chế độ ăn, hạn chế các món nội tạng, trong đó có gan lợn. Khi sử dụng, cần chọn gan tươi, có nguồn gốc rõ ràng, nấu chín kỹ và không ăn quá thường xuyên.

Kết hợp chế độ ăn cân đối, nhiều rau xanh, chất xơ cùng thói quen kiểm tra mỡ máu định kỳ là cách hiệu quả để phòng ngừa những rủi ro sức khỏe tiềm ẩn.

