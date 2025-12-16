Phanh phui 'bí mật' đáng sợ của nhóm thanh niên choai choai lúc nửa đêm

Quá trình đấu tranh khai thác, Tổ công tác thuộc Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi vi phạm của nhóm thanh niên.

Theo Công an TP Hà Nội, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.



Khoảng 23h20' ngày 13/12/2025, Tổ công tác Y11/141 làm nhiệm vụ tại tuyến đường Lạc Long Quân phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm hướng đi về Quảng Bá.

Ảnh: Công an TP Hà Nội

Khi Tổ công tác dừng xe kiểm tra, các đối tượng đều không xuất trình được giấy tờ xe, giấy phép lái xe. Tổ công tác đã đưa các đối tượng và phương tiện về Công an phường Tây Hồ để xác minh làm rõ.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận cất giấu s.úng và da.o, kiế.m tại ngõ 177 đường Cầu Diễn, phường Xuân Phương. Tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Xuân Phương tiến hành kiểm tra thu địa chỉ trên và thu giữ nhiều vũ khí gồm: 2 khẩu súng ngắn (dạng súng hơi bắn đạn nhựa), 2 kiếm, 1 dao găm, 5 đao tự chế, 1 gậy sắt.

Hiện Công an TP đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.