Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ

Ấn tượng với bản giao hưởng mùa Xuân tại “Đường Xuân đất Việt 2026-Hội tụ”

14:36 08/02/2026
Tối ngày 7/2/2026, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Đường Xuân đất Việt 2026 - Hội tụ" tại Cung Điền kinh (Hà Nội). Chương trình được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và chào đón Xuân Bính Ngọ 2026.

anh-1-1770621934.jpg“Đường xuân đất Việt 2026 – Hội tụ” không chỉ là chương trình nghệ thuật mừng xuân, mà còn là sự kiện chính trị – văn hóa có ý nghĩa sâu sắc.

 

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi những lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, công tác tại đặc khu Trường Sa.

anh-2-1770622086.jpgĐại tướng Phan Văn Giang đã gửi những lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, chiến sĩ.

 

Chương trình nghệ thuật - chính luận đặc biệt “Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ” được xây dựng thành 7 phần, tạo nên một chỉnh thể thống nhất về tư tưởng và nghệ thuật, thể hiện rõ nét hào khí dân tộc, tiềm lực quốc gia, tinh thần đoàn kết, khát vọng hội nhập, trách nhiệm vì hòa bình nhân loại, khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc phát huy truyền thống yêu nước,củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, giữ gìn hòa bình, ổn định và tạo nền tảng vững chắc để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Chương trình có quy mô lớn, kết nối từ biên giới đến hải đảo, từ Việt Nam ra thế giới, với địa điểm tổ chức chính tại Hà Nội (Cung Điền kinh Hà Nội), kết nối với 5 điểm cầu: Đặc khu Trường Sa (đảo Song Tử Tây), Biên giới (Lô Lô chải, Lũng Cú, Tuyên Quang), Tây Nguyên (Quân đoàn 34 và Kon Tum), Cà Mau (Đất Mũi) và đặc biệt là Nam Sudan (Khu vực Bentiu). Riêng điểm cầu Hà Nội có khoảng 6.500 người tham dự.

anh-4-1770622178.jpgChương trình có quy mô lớn, kết nối từ biên giới đến hải đảo, từ Việt Nam ra thế giới, với địa điểm tổ chức chính tại Hà Nội.

 

Lần đầu tiên hội tụ tổng lực từ 6 chương trình truyền hình lớn “Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ” đánh dấu lần đầu tiên sáu chương trình truyền hình lớn, đã trở thành dấu ấn mỗi dịp Tết đến Xuân về của Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, gồm “Đường xuân đất Việt”, “Sắc Xuân Biên giới”, “Xuân Trường Sa”, “Sắc màu Tết Việt”, “12 Con giáp” và “Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc”, được hội tụ trong một chương trình thống nhất. Sự kết hợp này tạo nên một tổng thể có tính bao quát cao, hiện đại, giàu cảm hứng và lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa, chính trị và nhân văn.

Chương trình có sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên đến từ các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài Quân đội, trong đó có nhiều nghệ sĩ uy tín, tên tuổi như Ca nương Kiều Anh, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Tiêu Minh Phụng, Thiều Bảo Trâm... Sự hội tụ này góp phần tạo nên chất lượng nghệ thuật cao, vừa trang trọng, hùng tráng, vừa giàu cảm xúc, bảo đảm sự hài hòa giữa tính chính luận và tính nghệ thuật trong từng tiết mục.

Chương trình được dàn dựng với việc ứng dụng đồng bộ các Công nghệ trình diễn và truyền hình hiện đại, kết hợp chặt chẽ giữa biểu diễn nghệ thuật trực tiếp, phóng sự lịch sử, dẫn chuyện chính luận và sự tương tác thời gian thực giữa các điểm cầu và khán giả. Cách kết hợp này mang đến trải nghiệm mới mẻ, giàu cảm xúc và phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, chương trình phản ánh sinh động sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống và nghệ thuật đương đại, giữa “chất quân sự” mạnh mẽ, bản lĩnh, sắc sảo, sáng tạo và “hồn dân tộc” - văn hóa, di sản, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên. Nội dung được kết cấu hài hòa giữa các phóng sự chuyên đề, phỏng vấn khách mời, cùng hành trình trải nghiệm thực tế của các nghệ sĩ, vận động viên có thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần tạo nên chiều sâu tư tưởng, sức lan tỏa cảm xúc và dấu ấn riêng cho chương trình.

Song song với các hoạt động biểu diễn và ghi hình, chương trình còn tổ chức không gian văn hóa dân tộc, giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận và lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt một cách sinh động, gần gũi và giàu cảm xúc.

Không gian văn hóa dân tộc gồm 4 không gian: Đường Xuân gốm hoa; trà Xuân đất Việt; triển lãm gốm sứ kể chuyện lịch sử; sắc gốm sắc Xuân. Các không gian này được mở cửa để người dân có thể đến thưởng thức và check-in.

Đường xuân đất Việt 2026 trường sa Hòa Bình quân đội
Cùng chủ đề
"Staycation" tại trung tâm thương mại: Xu hướng tận hưởng cuối tuần của gia đình trẻ GIẢI TRÍ
"Staycation" tại trung tâm thương mại: Xu hướng tận hưởng cuối tuần của gia đình trẻ

Ngày nay, khái niệm "staycation" (nghỉ dưỡng tại chỗ) không còn xa lạ đối với nhiều gia đình trẻ. Trong...

Từ “Giấc mơ hóa Rồng Xanh” đến Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu GIẢI TRÍ
Từ “Giấc mơ hóa Rồng Xanh” đến Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu

Chương trình giới thiệu sách “Giấc mơ hóa Rồng Xanh – Thương hiệu Việt Nam 2045” của tác giả Trần...

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” - diện mạo mới cho phim võ thuật Việt GIẢI TRÍ
“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” - diện mạo mới cho phim võ thuật Việt

Hãng phim Kunva chính thức công bố những điểm nhấn hành động đặc sắc trong dự án điện ảnh “Chiến...

Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025: Nhân lên giá trị hạnh phúc cho nhân dân GIẢI TRÍ
Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025: Nhân lên giá trị hạnh phúc cho nhân dân

Từ ngày 5 đến 7/12, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) diễn ra Ngày hội...

Lễ hội “Oẳn tù tì” thu nhỏ trong MV của ca sĩ nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương GIẢI TRÍ
Lễ hội “Oẳn tù tì” thu nhỏ trong MV của ca sĩ nhí Nguyễn Ngọc Kim Cương

Ngày 23/11, Nguyễn Ngọc Kim Cương đã có buổi ra mắt MV “Oẳn tù tì”. Đây là dự án âm...

Giới thiệu 6 bộ phim xuất sắc tại Liên hoan phim Italy 2025 tại Hà Nội GIẢI TRÍ
Giới thiệu 6 bộ phim xuất sắc tại Liên hoan phim Italy 2025 tại Hà Nội

Liên hoan phim Italy 2025 sẽ diễn ra tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Hà Nội, từ ngày...

Mới cập nhật
Bí quyết tìm kiếm "shop hoa gần đây" uy tín, giao nhanh hỏa tốc và giá tốt nhất

Bí quyết tìm kiếm "shop hoa gần đây" uy tín, giao nhanh hỏa tốc và giá tốt nhất

Trong cuộc sống hiện đại hối hả, những đóa hoa tươi thắm luôn là "liều thuốc tinh thần" tuyệt vời nhất để kết nối yêu thương, chia sẻ niềm vui hay xoa dịu nỗi buồn. Đôi khi, vì quá bận rộn hoặc cần gấp một món quà cho dịp đặc biệt, hành động đầu tiên của chúng ta thường là mở điện thoại và tìm kiếm từ khóa "Shop hoa gần đây" hoặc "Shop hoa" uy tín quanh khu vực mình sống.

1 giờ trước Kinh doanh

TDM Tuấn Đức - Top 1 đại lý doanh số TOTO Miền Nam và hàng loạt thành tựu ấn tượng 2025

TDM Tuấn Đức - Top 1 đại lý doanh số TOTO Miền Nam và hàng loạt thành tựu ấn tượng 2025

Năm 2025 ghi dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của TDM Tuấn Đức khi doanh nghiệp chính thức được TOTO Việt Nam vinh danh là Top 1 Đại lý Doanh Số TOTO Miền Nam. Đây không chỉ là sự ghi nhận về kết quả kinh doanh vượt trội, mà còn phản ánh rõ nét năng lực triển khai thị trường, định hướng phát triển bền vững và uy tín thương hiệu mà TDM Tuấn Đức đã dày công xây dựng.

4 giờ trước Kinh doanh

Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026: Hướng tới điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”

Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026: Hướng tới điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”

Lễ hội chùa Hương năm 2026 sẽ bắt đầu từ mùng Sáu tháng Giêng năm Bính Ngọ với nhiều điểm mới từ phương thức phục vụ đến không gian cảnh quan, đánh dấu năm đầu tiên xã Hương Sơn thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trực tiếp quản lý, phát huy giá trị di tích.

2 ngày trước DU LỊCH

Cục CSGT hướng dẫn 'làm sạch' dữ liệu xe cộ trên VNeTraffic

Cục CSGT hướng dẫn 'làm sạch' dữ liệu xe cộ trên VNeTraffic

Người dân gặp các tình trạng như thừa, thiếu, chuyển nhượng nhưng chưa sang tên có thể trình báo trực tuyến cho cơ quan công an qua app VNeTraffic.

3 ngày trước Pháp luật

Mâm cúng ông Công ông Táo cần những gì để vừa đầy đủ, vừa tránh lãng phí?

Mâm cúng ông Công ông Táo cần những gì để vừa đầy đủ, vừa tránh lãng phí?

Mâm cúng ông Công ông Táo không cần cầu kỳ hay tốn kém, quan trọng là sự gọn gàng, đầy đủ lễ nghi và tránh lãng phí trong dịp cuối năm.

3 ngày trước Đời sống

Chân dung 2 nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Có tiền án tiền sự, thủ đoạn xóa dấu vết tinh vi

Chân dung 2 nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Có tiền án tiền sự, thủ đoạn xóa dấu vết tinh vi

Sáng 6/2, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra vụ cướp ngân hàng xảy ra vào ngày 19/1.

3 ngày trước Pháp luật

Vóc dáng gây sốt của mỹ nhân U40

Vóc dáng gây sốt của mỹ nhân U40

Lee Joo Yeon khoe vóc dáng trong trang phục bikini. Nữ ca sĩ được biết đến là bạn gái tin đồn của G-Dragon.

3 ngày trước Hậu trường

Hơn 190 tỷ USD kiều hối trong 10 năm qua 'chảy' đi đâu?

Hơn 190 tỷ USD kiều hối trong 10 năm qua 'chảy' đi đâu?

Giai đoạn 2012-2014, Việt Nam thuộc top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới với hơn 190 tỷ USD, nhưng tỷ lệ đầu tư vào sản xuất và công nghệ vẫn còn khiêm tốn.

3 ngày trước Đời sống

Nguyễn Bích Ngọc và câu chuyện sẻ chia nơi vùng cao

Nguyễn Bích Ngọc và câu chuyện sẻ chia nơi vùng cao

Trong cuộc sống hiện đại, khi nhịp sống ngày càng vội vã, những hành động sẻ chia dù nhỏ vẫn luôn mang lại giá trị lớn cho cộng đồng. Năm 2023, tại xã Sơn Hà (nay là xã Bảo Thắng), huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, chị Nguyễn Bích Ngọc cùng các cá nhân đồng hành đã thực hiện một chương trình thiện nguyện hướng đến học sinh tại các điểm trường trên địa bàn.

3 ngày trước Đời sống

Giải pháp chăm sóc và bảo vệ vùng kín giúp phụ nữ luôn sạch sẽ, khỏe mạnh và tự tin

Giải pháp chăm sóc và bảo vệ vùng kín giúp phụ nữ luôn sạch sẽ, khỏe mạnh và tự tin

Bệnh phụ khoa và nấm ngứa là vấn đề mà hơn 90% phụ nữ từng gặp phải. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa thực sự quan tâm đúng mức đến việc chăm sóc và bảo vệ vùng kín, dẫn đến tình trạng bệnh tái phát nhiều lần và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống.

3 ngày trước Danh bạ bác sĩ