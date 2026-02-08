Ấn tượng với bản giao hưởng mùa Xuân tại “Đường Xuân đất Việt 2026-Hội tụ”

Tối ngày 7/2/2026, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Đường Xuân đất Việt 2026 - Hội tụ" tại Cung Điền kinh (Hà Nội). Chương trình được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và chào đón Xuân Bính Ngọ 2026.

“Đường xuân đất Việt 2026 – Hội tụ” không chỉ là chương trình nghệ thuật mừng xuân, mà còn là sự kiện chính trị – văn hóa có ý nghĩa sâu sắc.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi những lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, công tác tại đặc khu Trường Sa.

Chương trình nghệ thuật - chính luận đặc biệt “Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ” được xây dựng thành 7 phần, tạo nên một chỉnh thể thống nhất về tư tưởng và nghệ thuật, thể hiện rõ nét hào khí dân tộc, tiềm lực quốc gia, tinh thần đoàn kết, khát vọng hội nhập, trách nhiệm vì hòa bình nhân loại, khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc phát huy truyền thống yêu nước,củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, giữ gìn hòa bình, ổn định và tạo nền tảng vững chắc để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Chương trình có quy mô lớn, kết nối từ biên giới đến hải đảo, từ Việt Nam ra thế giới, với địa điểm tổ chức chính tại Hà Nội (Cung Điền kinh Hà Nội), kết nối với 5 điểm cầu: Đặc khu Trường Sa (đảo Song Tử Tây), Biên giới (Lô Lô chải, Lũng Cú, Tuyên Quang), Tây Nguyên (Quân đoàn 34 và Kon Tum), Cà Mau (Đất Mũi) và đặc biệt là Nam Sudan (Khu vực Bentiu). Riêng điểm cầu Hà Nội có khoảng 6.500 người tham dự.

Lần đầu tiên hội tụ tổng lực từ 6 chương trình truyền hình lớn “Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ” đánh dấu lần đầu tiên sáu chương trình truyền hình lớn, đã trở thành dấu ấn mỗi dịp Tết đến Xuân về của Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, gồm “Đường xuân đất Việt”, “Sắc Xuân Biên giới”, “Xuân Trường Sa”, “Sắc màu Tết Việt”, “12 Con giáp” và “Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc”, được hội tụ trong một chương trình thống nhất. Sự kết hợp này tạo nên một tổng thể có tính bao quát cao, hiện đại, giàu cảm hứng và lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa, chính trị và nhân văn.

Chương trình có sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên đến từ các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài Quân đội, trong đó có nhiều nghệ sĩ uy tín, tên tuổi như Ca nương Kiều Anh, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Tiêu Minh Phụng, Thiều Bảo Trâm... Sự hội tụ này góp phần tạo nên chất lượng nghệ thuật cao, vừa trang trọng, hùng tráng, vừa giàu cảm xúc, bảo đảm sự hài hòa giữa tính chính luận và tính nghệ thuật trong từng tiết mục.

Chương trình được dàn dựng với việc ứng dụng đồng bộ các Công nghệ trình diễn và truyền hình hiện đại, kết hợp chặt chẽ giữa biểu diễn nghệ thuật trực tiếp, phóng sự lịch sử, dẫn chuyện chính luận và sự tương tác thời gian thực giữa các điểm cầu và khán giả. Cách kết hợp này mang đến trải nghiệm mới mẻ, giàu cảm xúc và phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, chương trình phản ánh sinh động sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống và nghệ thuật đương đại, giữa “chất quân sự” mạnh mẽ, bản lĩnh, sắc sảo, sáng tạo và “hồn dân tộc” - văn hóa, di sản, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên. Nội dung được kết cấu hài hòa giữa các phóng sự chuyên đề, phỏng vấn khách mời, cùng hành trình trải nghiệm thực tế của các nghệ sĩ, vận động viên có thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần tạo nên chiều sâu tư tưởng, sức lan tỏa cảm xúc và dấu ấn riêng cho chương trình.

Song song với các hoạt động biểu diễn và ghi hình, chương trình còn tổ chức không gian văn hóa dân tộc, giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận và lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt một cách sinh động, gần gũi và giàu cảm xúc.

Không gian văn hóa dân tộc gồm 4 không gian: Đường Xuân gốm hoa; trà Xuân đất Việt; triển lãm gốm sứ kể chuyện lịch sử; sắc gốm sắc Xuân. Các không gian này được mở cửa để người dân có thể đến thưởng thức và check-in.