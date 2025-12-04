Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025: Nhân lên giá trị hạnh phúc cho nhân dân

Từ ngày 5 đến 7/12, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) diễn ra Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025.

Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc 2025 nhằm khẳng định những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung và Hà Nội nói riêng luôn hướng đến mục tiêu cốt lõi là hạnh phúc của nhân dân. Đây cũng là dịp tôn vinh những giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng một xã hội hạnh phúc bền vững mà Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán theo đuổi.

“Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025” sẽ mang đến nhiều trải nghiệm về văn hóa, nghệ thuật cho người dân và du khách.

Mục tiêu xuyên suốt, lâu dài

Trong suốt chặng đường xây dựng đất nước, Đảng và Nhà nước luôn chủ trương lấy hạnh phúc và ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu cao nhất. Điều này được thể hiện xuyên suốt trong lịch sử dân tộc, từ tư tưởng "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Cương lĩnh, đường lối và chính sách của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Các chủ trương này nhấn mạnh việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, cải thiện chất lượng cuộc sống và nâng cao chỉ số hạnh phúc của người Việt Nam.

Tiếp nối quan điểm đó, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đưa yếu tố “hạnh phúc” vào chủ đề của Đại hội. Điều này thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 trong việc nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, cả về vật chất lẫn tinh thần. Dự thảo còn nhấn mạnh vai trò trung tâm của con người trong phát triển, hướng đến phát triển toàn diện con người Việt Nam về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần và kỹ năng sống.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Hà Nội đưa chỉ số hạnh phúc vào Văn kiện Đại hội là để khẳng định mọi việc làm của Đảng bộ, chính quyền Thủ đô đều hướng tới mục tiêu cao nhất là để nhân dân hạnh phúc, góp phần xây dựng Thủ đô là nơi đáng sống, đáng đến. Đây không chỉ là mục tiêu của nhiệm kỳ này, mà là mục tiêu xuyên suốt, lâu dài.

Nói về nội hàm của “hạnh phúc”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội cho rằng, từ “hạnh phúc” đã bao quát toàn bộ chủ trương phát triển của Đảng và Nhà nước ta, vừa thể hiện tính đồng bộ, nhất quán, vừa cho thấy tính nhân văn. Chỉ số “hạnh phúc” cần phải được đo lường với các tiêu chí cụ thể, đó là việc làm, thu nhập, an sinh, phúc lợi, Giáo dục, y tế, môi trường và văn hóa…

Ngày hội Việt Nam hạnh phúc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo chương trình “Vietnam Happy Fest 2025”.

Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Phạm Anh Tuấn cho biết, từ giải thưởng truyền thông “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” về quyền con người, nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát triển thành “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc” nhằm lan tỏa giá trị sống tích cực, nơi hạnh phúc được nhìn nhận từ những điều giản dị và chân thực nhất của đời sống hằng ngày. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa, nghệ thuật mà là dịp để nhấn mạnh các giá trị nhân văn, tình yêu thương, sẻ chia với mong muốn đưa Thủ đô Hà Nội trở thành “điểm đến của hạnh phúc”, thu hút cả người dân trong nước và khách quốc tế.

“Thông điệp của Ngày hội còn nằm ở tinh thần hòa bình và sự gắn kết cộng đồng, vốn đã được hun đúc từ các chủ trương, chính sách chăm lo cho người dân và nuôi dưỡng xã hội ổn định, nhân văn của Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, chương trình còn nhằm tôn vinh tinh thần đoàn kết - giá trị đã giúp người Việt Nam cùng nhau vượt qua bao gian khó trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc”, ông Phạm Anh Tuấn chia sẻ.

Được thiết kế như một “hành trình khám phá chạm đến hạnh phúc”, chương trình “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc” gồm 13 điểm trải nghiệm trải dài từ phố Lê Thái Tổ tới Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tái hiện các câu chuyện đẹp đẽ của con người Việt Nam, những góc nhìn về hạnh phúc. Người dân và du khách sẽ được tham gia các hoạt động phong phú: Triển lãm Việt Nam hạnh phúc; không gian tương tác số; các khu trưng bày nghệ thuật, photobooth sáng tạo; “Cây hạnh phúc” gửi gắm điều ước; “Bản đồ hạnh phúc” kết nối cộng đồng; hoạt động thể thao và truyền thông “Sức khỏe là hạnh phúc”; trải nghiệm phát thanh viên hạnh phúc… Mỗi điểm dừng là một “nhịp cảm xúc”, hướng tới giúp người tham dự tự nhận diện và nuôi dưỡng hạnh phúc của riêng mình.

Điểm nhấn của sự kiện sẽ là đám cưới chung của 80 cặp đôi, tượng trưng cho 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của dân tộc. Giá trị của hạnh phúc sẽ càng được nhân lên và ý nghĩa hơn khi “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc” còn thể hiện tinh thần gắn kết, sẻ chia “hướng về miền Trung”.

Ông Phạm Anh Tuấn thông tin thêm, không dừng lại ở một sự kiện đơn lẻ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng tới xây dựng “Ngày Việt Nam hạnh phúc” trở thành hoạt động thường niên. Đây là bước đi thể hiện tầm nhìn dài hạn trong chiến lược phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam toàn diện, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước hòa bình, ổn định và giàu tính nhân văn tới bạn bè thế giới.