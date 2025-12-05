Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
MU gây thất vọng trước đối thủ hạng 18

09:27 05/12/2025
Rạng sáng 5/12, MU dẫn trước nhưng để West Ham cầm hòa 1-1 trên sân nhà ở vòng 14 Premier League.

Trước đối thủ đang đua trụ hạng, MU nhập cuộc bị động. Người hâm mộ phải chờ đến tận phút 26 mới được chứng kiến một pha tấn công nguy hiểm của chủ nhà.

Sau đường chuyền của Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo dứt điểm táo bạo từ cánh phải, buộc thủ môn Alphonse Areola phải vất vả cứu thua.

Khoảng thời gian còn lại, "Quỷ đỏ" hoàn toàn làm chủ thế trận. Do Aaron Wan-Bissaka chơi hay bên cánh phải của "Búa tạ", đội chủ nhà phải chọn hành lang đối diện làm hướng tấn công chính, với hàng loạt tình huống nhồi bóng vào của Amad Diallo.

Phút 28, Areola đã bị đánh bại nhưng những nỗ lực dứt điểm của Joshua Zirkzee, Bruno Fernandes đều không mang lại hiệu quả.

MU anh 1MU anh 2MU anh 3MU anh 4

MU bế tắc trên sân nhà, dù có sự trở lại của Matheus Cunha.

Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0. West Ham cho thấy sự khó chịu khi chủ động nhường thế trận cho đối thủ để dành toàn bộ sự tập trung cho mặt trận phòng ngự.

Sang hiệp hai, MU đẩy nhanh tốc độ lên bóng và tạo ra đột biến ở phút 58. Cú sút của Casemiro trở thành đường kiến tạo cho Diogo Dalot dứt điểm từ cự ly gần, đánh bại Areola. Khán đài Old Trafford vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha ghi bàn đầu tiên tại Premier League kể từ tháng 5/2024.

Sau bàn thua, West Ham không có dấu hiệu vùng lên. Tuy nhiên, đội khách vẫn có bàn gỡ sau một pha bóng cố định ở phút 84. Từ quả phạt góc, hàng thủ chủ nhà không kèm và để Jarrod Bowen bật cao đánh đầu, Noussair Mazraoui phá bóng trên vạch vôi nhưng Soungoutou Magassa có mặt đúng lúc để đá bồi, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Quãng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để chủ nhà tìm thêm bàn thắng. Thậm chí, CĐV MU còn nhiều lần thót tim trước những pha tấn công của đội khách. Trận hòa thất vọng khiến "Quỷ đỏ" giậm chân ngoài top 4 với 22 điểm, kém vị trí dự Champions League của Chelsea khoảng cách 2 điểm.

 
