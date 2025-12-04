“Bầu trời” sao của Louis Vuitton quá đỉnh: Tụ hết Lisa, Jeon Ji Hyun, Gong Yoo, Shin Min Ah về một mối

Thương hiệu xa xỉ tập hợp dàn Đại sứ quá sang xịn cho sự kiện tối 3/12.

Tối ngày 3/12, Louis Vuitton đã tổ chức sự kiện Visionary Journey Seoul để ra mắt không gian mới tại LV The Place Seou. Đây không chỉ là một sự kiện khai trương thông thường mà là một màn “flexing” đẳng cấp của thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới. Louis Vuitton đã quyết định phát sóng trực tiếp hình ảnh thảm đỏ của sự kiện lên biển quảng cáo khổng lồ giữa ngã tư tại Seoul. Ở đó, "bầu trời sao" khủng đã cùng nhau làm nên bữa tiệc visual đẳng cấp với sự góp mặt của các Đại sứ và Bạn thân thương hiệu bao gồm: Lisa (BLACKPINK), J-Hope (BTS), Felix (Stray Kids), Jeon Ji Hyun, Gong Yoo, Shin Min Ah, Jung Ho Yeon... Mỗi gương mặt đều tỏa sáng theo cách riêng, tạo nên một thảm đỏ lộng lẫy, đáng nhớ.

Lisa là tâm điểm của sự kiện với vẻ ngoài như một búp bê sống. Mái tóc xoăn xù bồng bềnh kết hợp với thiết kế xuyên thấu thanh lịch từ bộ sưu tập Louis Vuitton Spring 2026, khiến cô trông vừa mơ màng vừa quyến rũ.

J-Hope (BTS) xuất hiện với Phong cách đầy năng lượng và cá tính đặc trưng. Là một trong những Đại sứ lâu năm của Louis Vuitton, anh mang đến thảm đỏ vẻ ngoài vừa Thời trang lại tràn đầy sức sống. Dù vừa xuất ngũ không lâu, nhưng thần thái và phong độ của anh vẫn đỉnh cao như thường lệ. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tự tin và cách anh tương tác với người hâm mộ đều toát lên năng lượng tích cực đặc trưng mà anh luôn mang lại.

Felix (Stray Kids) xuất hiện như một “bạch mã hoàng tử” với mái tóc vàng bạch kim đặc trưng và gương mặt điêu khắc hoàn hảo. Nam idol diện cả cây trắng nổi bật, khiến anh trông như một nhân vật bước ra từ truyện cổ tích, toát lên khí chất của một hoàng tử vừa cool ngầu, ấm áp, lại cá tín, lịch thiệp.

“Nữ hoàng thảm đỏ” Jeon Ji Hyun xuất hiện như một nữ thần với diện mạo rực rỡ, khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến thời kỳ đỉnh cao của nhân vật minh tinh Chun Song Yi. Với mái tóc xoăn bồng bềnh, gương mặt rạng rỡ và thần thái tự tin, nữ diễn viên 42 tuổi trông như chưa hề già đi.

Ở tuổi 45, Gong Yoo vẫn giữ vững phong độ với vẻ ngoài lịch lãm, nam tính đầy cuốn hút. Nam diễn viên diện suit Louis Vuitton cắt may tinh tế, toát lên khí chất quý tộc và đẳng cấp. Với thần thái điềm đạm, nụ cười ấm áp, mỗi cử chỉ của anh đều toát lên sự quyến rũ của một ngôi sao hạng A.

Cô dâu sắp cưới Shin Min Ah xuất hiện rạng rỡ sau thông báo kết hôn. Gương mặt của cô tràn ngập hạnh phúc, nụ cười không rời khỏi môi - đúng như vẻ ngoài của một người phụ nữ đang chuẩn bị bước vào chương mới của cuộc đời. Quan trọng là với chiếc mini dress như lần này, nữ diễn viên đã dập tắt hoàn toàn tin đồn có tin vui trước khi cưới.

Jung Ho Yeon, ngôi sao vụt sáng từ “Squid Game”, mang đến thảm đỏ khí chất của một siêu mẫu chuyên nghiệp. Với chiều cao 1m77 ấn tượng và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, cô như “nuốt gọn” thảm đỏ với mỗi bước đi. Với gương mặt cá tính, thần thái mạnh mẽ và phong cách thời trang đầy ấn tượng, Jung Ho Yeon tiếp tục khẳng định vị thế của mình như một biểu tượng thời trang thế hệ mới.

