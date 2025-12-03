Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Zinzin – Gần 20 Năm Nuôi Dưỡng Niềm Vui Thơ Ấu Và Sự An Tâm Của Cha Mẹ

15:24 03/12/2025
Gần hai thập kỷ qua, ZinZin đã đồng hành trong những bước chân đầu đời của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam. Ra mắt từ năm 2006, ZinZin là thương hiệu sữa trái cây quen thuộc, gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu người Việt. Khởi nguồn từ Công ty Cổ phần Elovi Việt Nam, thương hiệu ZinZin tiếp tục được phát triển bởi Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam - tên gọi mới của Elovi sau khi trở thành thành viên chính thức của Tập đoàn Morinaga Milk - tập đoàn sữa với hơn 100 năm lịch sử tại Nhật.

Sự kết hợp hài hòa giữa sữa và nước trái cây tự nhiên là công thức cốt lõi tạo nên bản sắc của ZinZin – mang đến trải nghiệm thơm ngon, bổ dưỡng và dễ uống cho trẻ nhỏ.

Với ZinZin, mỗi sản phẩm không chỉ là thức uống. Đó là một phần tuổi thơ, một phần ký ức ngọt ngào của các em nhỏ, và là trọn vẹn sự an tâm của cha mẹ.

Chất lượng Nhật Bản – Dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt

Suốt nhiều năm qua, ZinZin lựa chọn con đường khó: đặt chất lượng lên hàng đầu. Điều tạo nên sự khác biệt của ZinZin chính là quy trình sản xuất hiện đại, được vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng Nhật Bản – nơi mọi chi tiết đều được chăm chút với tinh thần “tận tâm và chất lượng”.

Từ nguyên liệu sữa đến nước ép trái cây, mọi thành phần đều được tuyển chọn kỹ lưỡng và kiểm tra nghiêm ngặt. Mỗi mẻ sản xuất đều được giám sát chặt chẽ, nhằm đảm bảo sản phẩm giữ trọn vị ngon tự nhiênduy trì giá trị dinh dưỡng thiết yếu mà trẻ em cần.

ZinZin hiểu rằng: những gì trẻ uống mỗi ngày không chỉ nuôi dưỡng cơ thể, mà còn góp phần nuôi dưỡng tương lai. Vì vậy, sự an toàn và tinh khiết của từng giọt sữa, từng vị trái cây chính là lời cam kết mà thương hiệu dành đến các bậc phụ huynh.

zinzin-1764750082.jpg

Dây chuyền tiệt trùng khép kín – Vì nụ cười khỏe mạnh của con

Để bảo toàn giá trị dinh dưỡng trong từng sản phẩm, ZinZin được sản xuất tại nhà máy của công ty cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam, với dây chuyền tiệt trùng khép kín hiện đại của Tetra Pak (Thụy Điển) – một trong những Công nghệ tiên tiến nhất thế giới trong ngành thực phẩm – đồ uống.

Công nghệ này giúp sản phẩm:

  • Giữ nguyên hương vị tự nhiên
  • Duy trì nguồn dưỡng chất lành mạnh
  • Không sử dụng chất bảo quản
  • Đảm bảo an toàn khi đến tay trẻ

Từng hộp sữa trái cây ZinZin, sữa chua uống trái cây ZinZin Kids đều được đóng gói cẩn thận, như cách cha mẹ nâng niu con trẻ mỗi ngày.

zinzin2-1764750172.jpg

Sữa trái cây ZinZin – Nhiều hơn một sản phẩm, là lời cam kết đồng hành cùng cha mẹ Việt

Sữa trái cây ZinZin là sự kết hợp hài hòa giữa sữa và nước trái cây tự nhiên, mang đến hương vị thơm ngon, dễ uống cùng giá trị dinh dưỡng thiết thực cho trẻ nhỏ. Sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu cao cấp, bổ sung Canxi và Vitamin D3, hỗ trợ phát triển xương và chiều cao cho trẻ. Khi lựa chọn Sữa trái cây ZinZin, cha mẹ không chỉ chọn một sản phẩm dinh dưỡng. Họ chọn một thương hiệu thấu hiểu trẻ nhỏ, thấu hiểu những nỗi lo của cha mẹ, cùng mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho con.

Với gần 20 năm đồng hàng cùng trẻ em Việt Nam, ZinZin luôn giữ vững một sứ mệnh duy nhất: Nuôi dưỡng vóc dáng khỏe mạnh, tinh thần vui tươi và tương lai rạng rỡ của thế hệ mai sau.

Chặng đường phía trước còn dài, nhưng ZinZin sẽ tiếp tục bước đi bằng sự nghiêm túc trong từng sản phẩm, sự tận tâm đối với sức khỏe trẻ nhỏ và niềm tin yêu mà các gia đình Việt đã trao gửi.

Sữa chua uống ZinZin Kids – Năng lượng trong trẻo cho tuổi thơ rực rỡ

Giữa nhịp sống bận rộn, điều cha mẹ mong nhất là con luôn khỏe mạnh, năng động và hồn nhiên. Hiểu điều đó, từ năm 2016, ZinZin cho ra đời thêm sữa chua uống ZinZin Kids – dòng sản phẩm sữa chua được lên men tự nhiên với nguồn nguyên liệu từ sữa kết hợp với nước ép trái cây thơm ngon, mang đến hương vị dễ uống, tươi mát, phù hợp với trẻ nhỏ.

ZinZin Kids tiếp thêm năng lượng cho mỗi giờ học, giờ vận động, và từng khoảnh khắc khám phá thế giới. Một chai nhỏ, nhưng chứa đựng cả sự chăm sóc dịu dàng mà cha mẹ muốn gửi gắm.

Bởi tuổi thơ cần tiếng cười. Và mỗi tiếng cười của con là một niềm hạnh phúc lớn lao của người làm cha mẹ.

zinzin3-1764750172.jpg

Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam

Nhà máy: Khu Công Nghiệp Nam Phổ Yên, Phường Trung Thành, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Website: https://morinaga-nf.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/zinzinsuatraicay

 

 

