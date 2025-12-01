Sơn giả bê tông là gì? Cập nhật bảng giá sơn giả bê tông mới nhất

Sơn giả bê tông đang trở thành xu hướng nổi bật trong thiết kế nội thất hiện đại nhờ vẻ đẹp thô mộc, tối giản và khả năng tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho không gian. Không chỉ mang lại hiệu ứng bê tông tự nhiên mà không cần đục phá hay xử lý kết cấu phức tạp, dòng sơn này còn “ghi điểm” bởi độ bền cao, dễ thi công và chi phí hợp lý.

Trong bối cảnh nhu cầu trang trí tăng mạnh, việc hiểu rõ sơn giả bê tông là gì, đặc điểm nổi bật và bảng giá sơn giả bê tông mới nhất sẽ giúp bạn lựa chọn đúng sản phẩm và dự toán ngân sách chính xác cho công trình.

1. Sơn giả bê tông là gì?

Sơn giả bê tông là dòng sơn trang trí tạo bề mặt có màu sắc mô phỏng giống bê tông thô, mang đến cảm giác mộc mạc và tự nhiên trong không gian nội thất. Dòng sơn này được gọi là “hiệu ứng bê tông” hay “concrete effect paint” vì khi thi công, lớp sơn tạo ra những mảng loang, vệt xước và chiều sâu tương tự như bề mặt bê tông thật.

Sơn giả bê tông đặc biệt phù hợp với các Phong cách thiết kế như Industrial, Rustic, Scandinavian và Minimalism, nơi đề cao sự tối giản, thô mộc và cảm giác trung tính. So với bê tông thật, sơn giả bê tông nhẹ hơn, dễ thi công hơn và không yêu cầu đục phá hay xử lý kết cấu. Hiệu ứng vẫn giữ được vẻ thô mộc đặc trưng nhưng linh hoạt hơn, phù hợp cho tường, nội thất và nhiều bề mặt vật liệu khác.