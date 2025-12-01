Vũ kịch “Duyên Phận” ra mắt: Cách kể chuyện mới bằng múa đương đại và văn hóa Việt

Ngày 30/11/2025, dự án nghệ thuật Vũ Kịch – Duyên Phận sẽ chính thức công diễn tại Trường Múa TP.HCM (155Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3). Đây là sản phẩm mới nhất của 1705 Production, đánh dấu sự nỗ lực đưa nghệ thuật múa đương đại đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

Với thời lượng hơn 60 phút, Duyên Phận kể lại câu chuyện về những thân phận chịu sự sắp đặt của lễ giáo truyền thống – nơi người phụ nữ thường ít có quyền tự quyết. Câu chuyện được xây dựng dựa trên cảm hứng từ văn hoá Việt, kết hợp cùng ngôn ngữ hình thể hiện đại, hướng đến sự cân bằng giữa giá trị nghệ thuật và tính dễ tiếp cận.

Biên đạo Dino, người dẫn dắt dự án, cho biết tác phẩm không chỉ tái hiện câu chuyện xưa, mà còn nhấn mạnh vào góc nhìn của người trẻ hôm nay – những người vẫn đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi:

“Mình có quyền chọn lấy hạnh phúc không?”

Trước ngày diễn, teaser “Nghiêng Nước Nghiêng Thành” đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội với hàng loạt bình luận dự đoán nội dung. Chỉ trong 48 giờ, đoạn teaser đã thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu nghệ thuật, đặc biệt là sinh viên.