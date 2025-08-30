Trải nghiệm mùa lễ hội đầy cảm hứng tại Công viên nước Hồ Tây dịp nghỉ lễ 2/9

Vào những ngày tháng không thể quên này, Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) tưng bừng, rộn ràng chào đón khách tham quan với không gian giải trí sôi động và đầy màu sắc với hàng loạt chương trình nghệ thuật, trò chơi tương tác hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi đặc biệt.

Trong không khí hân hoan, náo nức của toàn dân tộc chào mừng 80 năm Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 - 02/9/2025) của đất nước, Công viên nước Hồ Tây cũng tưng bừng chào đón kỷ niệm 25 năm sinh nhật 19/5/2000 – 19/5/2025.

Chuỗi hoạt động đặc sắc chỉ có trong dịp 02/9:

- Chương trình nghệ thuật đặc sắc: Những tiết mục ca múa nhạc, biểu diễn sôi động khuấy động bầu không khí lễ hội.

- Game "Sumo phao" vui nhộn: Mang lại tiếng cười sảng khoái, gắn kết bạn bè và gia đình. Vòng quay may mắn: Cơ hội nhận được nhiều phần quà giá trị và hấp dẫn dành cho mọi du khách.

- Combo ẩm thực 290.000đ: Thưởng thức combo đồ ăn trọn gói chỉ có duy nhất trong dịp lễ 02/9.

- Combo vé + đồ ăn siêu hời: Trọn gói vui chơi – ăn uống tiện lợi, tiết kiệm chi phí cho cả gia đình.

- Ưu đãi đoàn hấp dẫn: Đoàn từ 10 người trở lên chỉ từ 150.000đ/vé, mang đến cơ hội vui chơi tiết kiệm mà vẫn trọn vẹn niềm vui.

Dịp nghỉ lễ dài là cơ hội để người thân và bạn bè dành cho nhau những giây phút vui vẻ.

Ngoài ra còn có Khu vui chơi & ẩm thực hiện đại, tiện lợi. Hệ thống trò chơi dưới nước hiện đại: đường trượt đa làn, máng xoắn tốc độ, bể tạo sóng vui nhộn và dòng sông lười thư giãn… hứa hẹn mang đến cảm giác sảng khoái, chinh phục và thư giãn cho mọi lứa tuổi.

- Khu vực phục vụ ăn uống tiện lợi: Đa dạng lựa chọn từ đồ ăn nhanh, ẩm thực truyền thống đến combo gia đình; không gian rộng rãi, tiện nghi, thuận tiện cho du khách nghỉ ngơi và nạp năng lượng sau những phút giây vui chơi.

Bên cạnh các hoạt động giải trí, Công viên nước Hồ Tây còn được trang hoàng lộng lẫy với nhiều tiểu cảnh trang trí mừng Quốc khánh 02/9:

Không gian cờ đỏ sao vàng rực rỡ, tạo điểm check-in ấn tượng cho du khách. Thảm hoa tươi, mô hình cách điệu và biểu tượng Tổ quốc, mang đậm không khí lễ hội. Background chào mừng Quốc khánh 02/9, trở thành điểm nhấn để khách tham quan lưu lại những bức hình kỷ niệm đáng nhớ.

Công viên nước Hồ Tây là một trong những địa điểm hút khách trong thành phố được nhiều người dân thủ đô lựa chọn thay vì đi chơi xa.

Với hệ thống trò chơi hiện đại, nhiều trò chơi nước hấp dẫn cùng không gian xanh mát, Công viên nước Hồ Tây là điểm đến lý tưởng cho gia đình, bạn bè và các đoàn thể trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay.