Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Tình trạng hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh

16:45 14/10/2025
Tại hội nghị, Công an TP Hà Nội thông tin về tình trạng hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh.

Ngày 14/10, tại hội nghị cung cấp thông tin về một số vụ án về kinh tế, môi trường, Đại tá Thành Kiên Trung - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội cung cấp thông tin về tình trạng hôn nhân của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và diễn viên Phương Oanh.

Theo Đại tá Thành Kiên Trung, cơ quan điều tra vẫn chưa nhận được các thông tin về việc ly hôn của ông Bình và vợ. Vì vậy, đây vẫn là mối quan hệ vợ chồng chính thức.

shark binh phuong oanh anh 1

Shark Bình và Phương Oanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.

Vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình, hay thường gọi là Shark Bình làm chủ tịch HĐQT.

Ít ngày trước, trên trang cá nhân, Phương Oanh có động thái đáng chú ý. Cụ thể, nữ diễn viên đăng tải một clip nhạc Hoa lời Việt Ánh trăng nói hộ lòng tôi, kèm chú thích icon hình trái tim. Phần lời bài hát có đoạn:"Người hỏi em có yêu người đậm sâu / Người ơi yêu biết bao nhiêu / Áng tình này chẳng rời, dấu yêu này chẳng đổi / Có ánh trăng là lời trái tim".

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn về việc Shark Bình và Phương Oanh ly hôn. Thậm chí, nhiều tài khoản mạng lan truyền tin cả hai đã ly hôn để 'bảo toàn' một phần tài sản khi Shark Bình bị điều tra.

Phương Oanh và Shark Bình đăng ký kết hôn tại quê nhà là phường Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình) vào tháng 6/2023. Tới tháng 7/2023, họ tổ chức lễ ăn hỏi. Cuối năm đó, Phương Oanh xác nhận mang song thai. Do đó, họ hoãn lại kế hoạch tổ chức đám cưới.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/tinh-trang-hon-nhan-cua-shark-binh-va-phuong-oanh-post1593649.html
Cùng chủ đề
Thế giới vừa có kho vàng trị giá 1.000 tỷ USD đầu tiên Đời sống
Thế giới vừa có kho vàng trị giá 1.000 tỷ USD đầu tiên

Nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới đã tích lũy trên 1.000 tấn vàng trong 3 năm qua, tăng...

Thái Nguyên tan hoang sau lũ: Bùn đất, thiệt hại tài sản và nỗi lo mất điện, nước Đời sống
Thái Nguyên tan hoang sau lũ: Bùn đất, thiệt hại tài sản và nỗi lo mất điện, nước

Mới đây, những bức ảnh ghi lại một Thái Nguyên ngổn ngang bùn đất sau khi lũ rút khiến nhiều...

Chính thức: Vợ chồng thu nhập 40 triệu/tháng được mua nhà ở xã hội Đời sống
Chính thức: Vợ chồng thu nhập 40 triệu/tháng được mua nhà ở xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 261/2025, nâng trần thu nhập người mua nhà ở xã hội lên 20...

Giá vàng 'nhảy múa' không ngừng Đời sống
Giá vàng 'nhảy múa' không ngừng

TPO - Sáng nay (11/10), các doanh nghiệp kinh doanh vàng tăng giảm trái chiều giá vàng miếng SJC. Theo...

Ai đang làm Tổng giám đốc Tập đoàn NextTech của Shark Bình? Đời sống
Ai đang làm Tổng giám đốc Tập đoàn NextTech của Shark Bình?

NextTech đã có nhiều lần thay đổi người đại diện theo pháp luật trong những năm gần đây.

Giá Bitcoin rơi tự do, toàn thị trường tiền số 'đỏ lửa' Đời sống
Giá Bitcoin rơi tự do, toàn thị trường tiền số 'đỏ lửa'

Giá Bitcoin - đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới - giảm không phanh sau khi Tổng thống Mỹ...

Mới cập nhật
Shark Bình bị bắt: Tạm giữ 900 tỷ đồng và 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô

Shark Bình bị bắt: Tạm giữ 900 tỷ đồng và 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

8 giờ trước Pháp luật

Khó truy vết dòng tiền trên blockchain vụ Shark Bình

Khó truy vết dòng tiền trên blockchain vụ Shark Bình

Quá trình truy vết dòng tiền vụ AntEx gặp khó khăn do một số sàn giao dịch quốc tế không cung cấp dữ liệu, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội.

8 giờ trước Pháp luật

Thế giới vừa có kho vàng trị giá 1.000 tỷ USD đầu tiên

Thế giới vừa có kho vàng trị giá 1.000 tỷ USD đầu tiên

Nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới đã tích lũy trên 1.000 tấn vàng trong 3 năm qua, tăng đáng kể so với mức trung bình 400-500 tấn trong thập kỷ trước đó.

9 giờ trước Đời sống

CÁCH CHỮA BỆNH VẢY NẾN LÂU NĂM

CÁCH CHỮA BỆNH VẢY NẾN LÂU NĂM

Bảo Thanh Đường là thương hiệu y học cổ truyền lâu đời, nổi tiếng trong việc chữa trị các bệnh ngoài da khó như: bệnh chàm, bệnh á sừng, rụng tóc, viêm nang lông … Đặc biệt là bệnh vảy nến mắc nhiều năm chưa khỏi.

10 giờ trước Bệnh thường gặp

Khởi tố Shark Bình và 9 đối tượng liên quan dự án tiền số Antex

Khởi tố Shark Bình và 9 đối tượng liên quan dự án tiền số Antex

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố Shark Bình và 9 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

11 giờ trước Pháp luật

Thay lời cảm ơn 20/10: San sẻ gánh nặng việc nhà với Bosch

Thay lời cảm ơn 20/10: San sẻ gánh nặng việc nhà với Bosch

Tháng 10 về cũng là lúc mùa mưa lạnh bắt đầu tràn ngập khắp các nẻo phố phường miền Bắc, miền Trung. Không khí se lạnh, những cơn mưa dầm bất chợt khiến nhịp sống gia đình trở nên vất vả hơn. Trong căn bếp nhỏ, người phụ nữ – mẹ, vợ, hay chị em – vẫn miệt mài với công việc không tên: rửa bát, dọn dẹp, giặt giũ và phơi phóng giữa tiết trời ẩm ướt.

15 giờ trước Đời sống

Vinhomes Green Paradise: Dấu ấn mới của “kỳ quan Việt” trên hành trình vươn tầm quốc tế

Vinhomes Green Paradise: Dấu ấn mới của “kỳ quan Việt” trên hành trình vươn tầm quốc tế

Sáng ngày 5/10/2025, tại InterContinental Hanoi Landmark 72, sự kiện “Chạm Thiên Đường Xanh – Kỳ Quan Việt Kiêu Hãnh” đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư, khách hàng và đối tác. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới của Vinhomes Green Paradise – đại đô thị sinh thái thông minh mang tầm quốc tế tại TP.HCM.

16 giờ trước Kinh doanh

Thái Nguyên tan hoang sau lũ: Bùn đất, thiệt hại tài sản và nỗi lo mất điện, nước

Thái Nguyên tan hoang sau lũ: Bùn đất, thiệt hại tài sản và nỗi lo mất điện, nước

Mới đây, những bức ảnh ghi lại một Thái Nguyên ngổn ngang bùn đất sau khi lũ rút khiến nhiều người không khỏi xót thương.

3 ngày trước Đời sống

Chính thức: Vợ chồng thu nhập 40 triệu/tháng được mua nhà ở xã hội

Chính thức: Vợ chồng thu nhập 40 triệu/tháng được mua nhà ở xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 261/2025, nâng trần thu nhập người mua nhà ở xã hội lên 20 triệu đồng/tháng với cá nhân và 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng.

3 ngày trước Đời sống

Giá vàng 'nhảy múa' không ngừng

Giá vàng 'nhảy múa' không ngừng

TPO - Sáng nay (11/10), các doanh nghiệp kinh doanh vàng tăng giảm trái chiều giá vàng miếng SJC. Theo đó, các đơn vị này niêm yết giá vàng miếng SJC chênh nhau từ 300.000 - 800.000 đồng/lượng sau khi việc xoá bỏ độc quyền chính thức có hiệu lực từ ngày 10/10.

3 ngày trước Đời sống