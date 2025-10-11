Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Ai đang làm Tổng giám đốc Tập đoàn NextTech của Shark Bình?

10:21 11/10/2025
NextTech đã có nhiều lần thay đổi người đại diện theo pháp luật trong những năm gần đây. 

Gắn với sự nghiệp và tên tuổi của Shark Bình (tên thật là Nguyễn Hoà Bình, sinh năm 1981) chính là tập đoàn Công nghệ do doanh nhân này sáng lập -  NextTech.

518400166102396568609847753094389769519847932n Shark Bình (Ảnh: FBNV)

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, NextTech có tên đầy đủ là CTCP Tập đoàn NextTech, được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tập đoàn NextTech. Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 21/2/2013 với ngành nghề kinh doanh chính là Đại lý Du lịch.

Hiện tại địa chỉ trụ sở chính của công ty là tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18 đường Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (nay là phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). Người đại diện theo Pháp luật kiêm TGĐ của NextTech là ông Đào Mạnh Dũng, không phải ông Nguyễn Hoà Bình. 

screenshot 2025 10 10 170307 Thông tin về NextTech trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, vị trí đại diện theo pháp luật và TGĐ NextTech đã thay đổi nhiều lần theo thời gian.

Ở thời điểm mới sáng lập CTCP Giải pháp Phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft) - tiền thân của NextTech vào năm 2001, Shark Bình chỉ có một mình, đảm nhận toàn bộ vai trò ở công ty. Đến năm 2006, khi công ty đã nhận được đầu tư từ quỹ nước ngoài, lượng nhân sự đông lên, Shark Bình giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ. 

Năm 2013, PeaceSoft tái cơ cấu và chuyển thành NextTech. 

Đến tháng 12/2020 - thời điểm vốn điều lệ của NextTech được đăng ký lên mức 500 tỷ đồng, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình vẫn giữ vị trí Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ và là người đại diện pháp luật.

Năm 2022, vị trí TGĐ NextTech được chuyển từ Shark Bình sang ông Đào Minh Phú. Và từ tháng 4/2024 đến nay, vị trí này do ông Đào Mạnh Dũng đảm nhận. 

Quãng thời gian thay đổi TGĐ này cũng xuất hiện sự biến động lớn về vốn điều lệ của NextTech. Cụ thể, tháng 10/2023, vốn điều lệ doanh nghiệp giảm mạnh từ 500 tỷ đồng xuống chỉ còn 4,2 tỷ đồng. 

Trong khi đó, theo trang web chính thức của NextTech, ông Nguyễn Hòa Bình được giới thiệu là Nhà sáng lập, Chủ tịch và Giám đốc Khởi nghiệp.

screenshot 2025 10 10 182403 Thông tin về Shark Bình trên website doanh nghiệp

Về phía ông Đào Mạnh Dũng, doanh nhân sinh năm 1986 này khá kín tiếng. Ngoài TGĐ NextTech, ông Đào Mạnh Dũng còn liên quan đến nhiều doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái. 

Đầu tiên là Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải. Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp này thành lập tháng 8/2023, có người đại diện theo pháp luật là Đào Mạnh Dũng. Đến tháng 11/2023, công ty Phúc An Hải xuất hiện trong cơ cấu cổ đông của NextTech, nắm 0,5% vốn điều lệ. 

Ban đầu, công ty Phúc An Hải có vốn điều lệ 3,8 tỷ đồng. Đến tháng 7/2024, doanh nghiệp tăng mạnh vốn điều lệ từ 3,8 tỷ đồng lên 127 tỷ đồng. 

Ông Đào Mạnh Dũng cũng đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư và kinh doanh BĐS NextLand. Doanh nghiệp này được Shark Bình sáng lập vào năm 2021 và có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Đỉnh điểm vào tháng 4/2022, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 150 tỷ đồng và đến tháng 9/2025, giảm xuống còn 73 tỷ đồng. 

Ngoài ra, ông Dũng cũng từng là người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty khác đã giải thể hoặc tạm ngừng kinh doanh như CTCP Công nghệ tài chính Univest, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quản lý MD, CTCP Đầu tư NextFin, CTCP Thương mại dịch vụ Dược mỹ phẩm Love Nest Việt Nam. 

S.A (Tổng hợp)

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ai-dang-thay-shark-binh-lam-tong-giam-doc-nexttech-a579731.html
Cùng chủ đề
Thái Nguyên tan hoang sau lũ: Bùn đất, thiệt hại tài sản và nỗi lo mất điện, nước Đời sống
Thái Nguyên tan hoang sau lũ: Bùn đất, thiệt hại tài sản và nỗi lo mất điện, nước

Mới đây, những bức ảnh ghi lại một Thái Nguyên ngổn ngang bùn đất sau khi lũ rút khiến nhiều...

Chính thức: Vợ chồng thu nhập 40 triệu/tháng được mua nhà ở xã hội Đời sống
Chính thức: Vợ chồng thu nhập 40 triệu/tháng được mua nhà ở xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 261/2025, nâng trần thu nhập người mua nhà ở xã hội lên 20...

Giá vàng 'nhảy múa' không ngừng Đời sống
Giá vàng 'nhảy múa' không ngừng

TPO - Sáng nay (11/10), các doanh nghiệp kinh doanh vàng tăng giảm trái chiều giá vàng miếng SJC. Theo...

Giá Bitcoin rơi tự do, toàn thị trường tiền số 'đỏ lửa' Đời sống
Giá Bitcoin rơi tự do, toàn thị trường tiền số 'đỏ lửa'

Giá Bitcoin - đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới - giảm không phanh sau khi Tổng thống Mỹ...

Siết tín dụng vay mua nhà thứ hai không trị được tận gốc 'bệnh' giá nhà tăng cao Đời sống
Siết tín dụng vay mua nhà thứ hai không trị được tận gốc 'bệnh' giá nhà tăng cao

Theo chuyên gia, thay vì siết tín dụng cho vay mua nhà thứ hai thì nên tăng nguồn cung mới...

Nhân viên chửi khách 'ăn rác', quán trả giá đắt Đời sống
Nhân viên chửi khách 'ăn rác', quán trả giá đắt

Theo chuyên gia F&B, thái độ không đúng mực của nhân viên với khách có thể trở thành "mồi lửa"...

Mới cập nhật
Thái Nguyên tan hoang sau lũ: Bùn đất, thiệt hại tài sản và nỗi lo mất điện, nước

Thái Nguyên tan hoang sau lũ: Bùn đất, thiệt hại tài sản và nỗi lo mất điện, nước

Mới đây, những bức ảnh ghi lại một Thái Nguyên ngổn ngang bùn đất sau khi lũ rút khiến nhiều người không khỏi xót thương.

2 giờ trước Đời sống

Chính thức: Vợ chồng thu nhập 40 triệu/tháng được mua nhà ở xã hội

Chính thức: Vợ chồng thu nhập 40 triệu/tháng được mua nhà ở xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 261/2025, nâng trần thu nhập người mua nhà ở xã hội lên 20 triệu đồng/tháng với cá nhân và 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng.

2 giờ trước Đời sống

Giá vàng 'nhảy múa' không ngừng

Giá vàng 'nhảy múa' không ngừng

TPO - Sáng nay (11/10), các doanh nghiệp kinh doanh vàng tăng giảm trái chiều giá vàng miếng SJC. Theo đó, các đơn vị này niêm yết giá vàng miếng SJC chênh nhau từ 300.000 - 800.000 đồng/lượng sau khi việc xoá bỏ độc quyền chính thức có hiệu lực từ ngày 10/10.

13 giờ trước Đời sống

Giá Bitcoin rơi tự do, toàn thị trường tiền số 'đỏ lửa'

Giá Bitcoin rơi tự do, toàn thị trường tiền số 'đỏ lửa'

Giá Bitcoin - đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới - giảm không phanh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế lên đến 100% đối với hàng hóa Trung Quốc.

13 giờ trước Đời sống

Siết tín dụng vay mua nhà thứ hai không trị được tận gốc 'bệnh' giá nhà tăng cao

Siết tín dụng vay mua nhà thứ hai không trị được tận gốc 'bệnh' giá nhà tăng cao

Theo chuyên gia, thay vì siết tín dụng cho vay mua nhà thứ hai thì nên tăng nguồn cung mới có thể hạ nhiệt giá nhà.

16 giờ trước Đời sống

Chồng đại gia của "nữ diễn viên phim giờ vàng" để lại tài sản tiền tỷ cho con riêng trước khi bị bắt

Chồng đại gia của "nữ diễn viên phim giờ vàng" để lại tài sản tiền tỷ cho con riêng trước khi bị bắt

Nữ diễn viên này không phải người vợ đầu tiên của chồng đại gia.

16 giờ trước Hậu trường

Nhân viên chửi khách 'ăn rác', quán trả giá đắt

Nhân viên chửi khách 'ăn rác', quán trả giá đắt

Theo chuyên gia F&B, thái độ không đúng mực của nhân viên với khách có thể trở thành "mồi lửa" khủng hoảng thương hiệu. Khi đó, hàng quán có 4 "giờ vàng" để xử lý.

17 giờ trước Đời sống

IDAX 2026 - Diễn đàn quốc tế kết nối tri thức, công nghệ và con người ngành Da liễu và Thẩm mỹ

IDAX 2026 - Diễn đàn quốc tế kết nối tri thức, công nghệ và con người ngành Da liễu và Thẩm mỹ

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Triển lãm quốc tế về Da liễu và Thẩm mỹ – IDAX 2026 đã tổ chức họp báo công bố sự kiện. Triển lãm dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11/4/2026, quy tụ hàng trăm thương hiệu, chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực da liễu – thẩm mỹ trên toàn cầu. Đây được xem là cơ hội lớn để ngành làm đẹp Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới, đồng thời thúc đẩy phát triển theo hướng an toàn, bền vững và vì sức khỏe cộng đồng.

1 ngày trước LÀM ĐẸP

120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy

120 hộ dân ở Bắc Ninh mắc kẹt giữa biển nước: Cuộc sống đảo lộn chưa từng thấy

Chỉ sau một đêm, hơn 120 hộ dân thôn Tân Lập (Bắc Ninh) bị nước lũ bao vây, nhiều nơi ngập gần chạm mái nhà, cuộc sống người dân bị đảo lộn nghiêm trọng.

1 ngày trước Đời sống

Tiễn bay học viên du học nghề Đức cùng CMMB Việt Nam

Tiễn bay học viên du học nghề Đức cùng CMMB Việt Nam

Trong không khí rộn ràng tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP.HCM), CMMB Việt Nam đã tổ chức chương trình tiễn bay học viên du học nghề Đức. Đây là dấu mốc quan trọng, khép lại một hành trình chuẩn bị tại Việt Nam và mở ra tương lai mới tại CHLB Đức.

1 ngày trước GIÁO DỤC