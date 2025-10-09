Khai mạc Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2025

Tối ngày 9/10, tại Cung Triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Hội chợ Quốc tế Quà tặng Hàng Thủ công mỹ nghệ Hà Nội lần thứ 15 - năm 2025 (Hanoi Giftshow 2025).

Sự kiện năm nay quy mô 450 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài nước, dự kiến thu hút hơn 18.000 lượt khách tham quan và giao dịch, cả trực tiếp lẫn trực tuyến.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ.

Qua 14 năm tổ chức, Hanoi Giftshow đã khẳng định vai trò là hội chợ chuyên ngành thủ công mỹ nghệ xuất khẩu uy tín của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, với gần 5.500 gian hàng của hơn 2.200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất từ hơn 30 quốc gia tham gia.

Các kỳ hội chợ đã ghi nhận trên 150.000 lượt khách tham quan, trong đó có hơn 13.500 nhà nhập khẩu, khách thương mại quốc tế, tạo hàng nghìn hợp đồng, biên bản ghi nhớ xuất khẩu, đóng góp tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu ngành thủ công mỹ nghệ 6–8%/năm.

Theo ông Nguyễn Ánh Dương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, Hanoi Giftshow là nơi giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, thể hiện sáng tạo, tài hoa của nghệ nhân và góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô “Ngàn năm văn hiến – Thành phố vì hòa bình – Thành phố sáng tạo”.

Sự kiện cũng khẳng định sự đồng hành của Hà Nội trong việc tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nghệ nhân trong và ngoài thành phố.

Tại Hanoi Giftshow 2025, các gian hàng được bố trí khoa học theo nhiều phân khu ngành hàng: Sơn mài, đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thêu ren, dệt may, lụa tơ tằm, tranh khắc gỗ, khảm trai, đồ đồng, đá và sản phẩm OCOP, với nhiều sản phẩm thiết kế mới, sáng tạo, có giá trị kinh tế, kỹ thuật và mỹ thuật cao.

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ phù hợp làm quà tặng tại hội chợ.

Trên địa bàn Hà Nội hiện có hơn 1.350 làng nghề với khoảng 176.000 hộ làm nghề, chiếm 45% tổng số làng nghề cả nước. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Thủ đô đa dạng về chủng loại, mẫu mã và chất lượng, nhiều mặt hàng có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và xuất khẩu tới Mỹ, EU, Nhật Bản, Nga, Trung Đông và một số nước châu Á.

Hội chợ diễn ra từ ngày 9 đến 12-10 tại Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch, xây dựng quốc gia, số 1 đường Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm.