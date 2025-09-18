Chọn đúng phòng marketing thuê ngoài để không "ném tiền qua cửa sổ"

: Giá dịch vụ quá thấp thường là tín hiệu cho quy trình thiếu trọn vẹn, đội ngũ nhân sự mỏng và sự thiếu đầu tư nghiên cứu. Chiến dịch sẽ vì thế thiếu chiều sâu, kém sáng tạo, khó tạo khác biệt so với đối thủ. Về lâu dài, khoản tiết kiệm ban đầu có thể trở thành chi phí cơ hội rất lớn khi thương hiệu bỏ lỡ các thời điểm vàng để bứt phá.

Không đánh giá năng lực tương thích ngành nghề