Chọn đúng phòng marketing thuê ngoài để không "ném tiền qua cửa sổ"

1. SAI LẦM PHỔ BIẾN KHI CHỌN PHÒNG MARKETING THUÊ NGOÀI
Hợp tác với phòng marketing thuê ngoài có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng nếu lựa chọn thiếu cân nhắc, doanh nghiệp dễ rơi vào những sai lầm khiến chiến dịch không đạt hiệu quả như mong đợi. Các vấn đề thường gặp khi đưa ra quyết định hợp tác:
- Chọn vì giá rẻ: Giá dịch vụ quá thấp thường là tín hiệu cho quy trình thiếu trọn vẹn, đội ngũ nhân sự mỏng và sự thiếu đầu tư nghiên cứu. Chiến dịch sẽ vì thế thiếu chiều sâu, kém sáng tạo, khó tạo khác biệt so với đối thủ. Về lâu dài, khoản tiết kiệm ban đầu có thể trở thành chi phí cơ hội rất lớn khi thương hiệu bỏ lỡ các thời điểm vàng để bứt phá.
- Không đánh giá năng lực tương thích ngành nghề: Marketing không tồn tại công thức chung cho tất cả lĩnh vực. Mỗi ngành nghề đều có hành vi khách hàng, kênh tiếp cận, chiến lược truyền thông riêng. Một phòng marketing thuê ngoài có thể thành công ở ngành F&B nhưng lại thất bại khi áp dụng cách làm đó vào lĩnh vực công nghiệp. Do đó, nếu không nhận định đúng năng lực, chiến dịch của doanh nghiệp sẽ thiếu tính thực tiễn, không chạm đúng nhu cầu khách hàng mục tiêu.
- Không có người quản lý phía doanh nghiệp: Thuê ngoài không đồng nghĩa “giao phó hoàn toàn”. Mọi chiến dịch marketing đều cần một người đại diện từ phía doanh nghiệp để định hướng, giám sát, phản hồi kịp thời, đảm bảo luồng thông tin thông suốt, nhất quán. Khi thiếu nhân sự quản lý nội bộ, dự án dễ mất kiểm soát về tiến độ, ngân sách, chất lượng thông điệp.
- Không yêu cầu KPIs rõ ràng ngay từ đầu: KPIs là ngôn ngữ chung giúp cả hai bên xác định đích đến và đo lường mức độ thành công của dự án. Nếu ban đầu không thỏa thuận cụ thể, chiến dịch dễ triển khai theo cảm tính, khó tối ưu giữa chừng và có thể xảy ra tranh cãi khi đánh giá kết quả.